Bronz pro Finsko, Slováci jsou bez medaile. Dost krutý výsledek, litoval kapitán
PŘÍMO Z ITÁLIE | Bronzovou jízdu z poslední olympiády nenapodobili. Slováci vykročili turnajem v Miláně velmi dobře, v posledních dvou utkáních ale narazili. Po sobotním zápase jezdili po ledě s bronzovými medailemi kolem krku Finové, svého přemožitele ze skupiny přehráli 6:1. Výběr Vladimíra Országha držel naději do třetí třetiny, v níž čtyřikrát inkasoval a přišel o šanci na obhajobu třetího místa. „Výsledek je dost krutý na to, jak blízko to bylo,“ litoval kapitán Tomáš Tatar.
Přijel k vlastní brance a vztekle o tyčku rozmlátil hokejku. Slovenský obránce Martin Gernát jen o chvíli dříve podklouzl ve středním pásmu, pustil k puku Kaapa Kakka a finský útočník zamířil přesně do vzdálenějšího koutu branky. Slováci schytali dva drtivé údery za pouhých 42 sekund a jedenáct minut před koncem museli řešit kritickou situaci. Stav 1:4.
Ještě před druhou přestávkou přitom vše nasvědčovalo tomu, že se náš východní soused nadechuje k dramatu. Ve správnou chvíli vykřesal naději Tomáš Tatar. Jen 29 sekund před koncem druhé třetiny chytře využil nevyzpytatelného odrazu od zadního mantinelu, puk si hodil na bekhend a procedil ho za záda Juuseho Sarose ve finské brance. Slováci mohli odcházet do kabiny s dvoubrankovou ztrátou, místo toho prohrávali jen o gól a zdálo se, že dostali čerstvou krev do žil.
„Proto to bolí. Po druhé třetině jsem opravdu věřil, že na to máme a padne tam nějaký gólík. Cítili jsme, že jsme zapnuli, na konci třetiny tam bylo pár dobrých střel. Ale přišlo vyloučení a z toho padl gól, v momentě další. Tam se zápas rozsypal,“ popisoval Tatar.
Výběr kouče Vladimíra Osrzágha se držel na dostřel soupeře jen do 49. minuty. Vyloučení Adama Růžičky nejprve potrestal Roope Hintz, pak udeřil Kakko.
Na druhé straně na Tatarův gól nikdo další nenavázal. Kapitán slovenského výběru se trefil jako jediný, i když přišel o místo, kde nastupoval v předchozím průběhu turnaje. Během utkání o bronz ho trenéři z centru elitní lajny posunuli k Miloši Kelemenovi s Lukášem Cingeľem. Jejich tradiční parťák Martin Pospíšil v sestavě chyběl, do první brázdy povýšil Pavol Regenda.
Ztráty v boji o medaile však sčítal i soupeř. A daleko znatelnější. Trenér Antti Pennanen neměl k dispozici nejproduktivnějšího hráče Mikka Rantanena. O góly se museli starat jiní.
Zápas byl těsnější, než napovídá výsledek, říkal Tatar
Už v první třetině byl úspěšný Sebastian Aho, když vyšťouraný kotouč dometl bez potíží za Samuelem Hlavajem do odkryté sítě. Krátce před polovinou zápasu na něj navázal nečekanou a přesnou ranou Erik Haula. Definitivní úder obstarali seveřané ve třetím dějství. Dva dlouhé risky bez brankáře ještě trestali Joel Armia a Haula. Frustraci po páté inkasované brance odnesla i hokejka Juraje Slafkovského.
„Výsledek je krutý, zápas byl opravdu těsnější, než napovídá výsledek,“ upozorňoval Tatar. „S odstupem určitě budeme tenhle turnaj hodnotit jako velmi úspěšný. I když mě osobně velmi bolí, že jsme byli tak blízko něčeho velmi výjimečného. Prostě nám to uteklo,“ dodával zklamaně.
Zatímco se spoluhráči mluvil před novináři, Finové s bronzovými medailemi jezdili po ledě. Aspoň částečně jimi zakryli zklamání ze ztraceného vedení v semifinále proti Kanadě. „Naším cílem bylo vyhrát zlato, v pátek to byla těžká porážka. Musíte se přes to dostat a vybojovat něco, co si můžete vzít domů. Jsem šťastný, vždycky je dobré skončit výhrou,“ pochvaloval si obránce Niko Mikkola.
Čas po semifinálovém utkání využil se zbytkem týmu k mítinku. Důležité bylo nastavit hlavy na boj o bronz. „Bavili jsme se o tom, jak významné je, že hrajeme na olympiádě. Máte možná jednu nebo dvě šance za celou kariéru. Chcete mít něco jako vzpomínku. Chtěli jsme vyhrát,“ popisoval zadák Floridy s medailí kolem krku. „Je vážně cool. Hodně těžká. Ještě jsem žádnou neměl,“ vykládal a promluvil i o oslavách třetího místa. „Doufám, že to oslavíme s kluky. Chceme si to užít, možná si dáme pár piv.“
Slovensko nemělo pro oslavy důvod. Na turnaji ovládlo skupinu, když si pomohlo i výhrou proti Finsku. Na Spojené státy ale v semifinále nestačilo a jen o den později schytalo krutou odplatu od seveřanů. Odměnou za představení na olympiádě jim byl hlasitý potlesk z tribun po porážce.
„Měli jsme šanci udělat něco, co by se zapsalo do historie. Ale tyhle zkušenosti můžou pomoct v budoucích bojích. Mladí kluci už to zažili, vědí, jak to cítí. Zkušenosti nám trošku chyběly,“ uznal Tatar.