Slovensko - Finsko 1:6. Úspěšná odveta a bronz pro Suomi, Slováci končí bez medaile
PŘÍMO Z ITÁLIE | Bronzovou jízdu z poslední olympiády nenapodobili. Slováci vykročili turnajem v Miláně velmi dobře, v posledních dvou utkáních ale narazili. Po sobotním zápase jezdili po ledě s bronzovými medailemi kolem krku Finové, svého přemožitele ze skupiny přehráli 6:1. Výběr Vladimíra Országha držel naději do třetí třetiny, v níž čtyřikrát inkasoval a přišel o šanci na obhajobu třetího místa.
Přijel k vlastní brance a vztekle o tyčku rozmlátil hokejku. Slovenský obránce Martin Gernát jen o chvíli dříve podklouzl ve středním pásmu, pustil k puku Kaapa Kakka a finský útočník zamířil přesně do vzdálenějšího koutu branky. Slováci schytali dva drtivé údery za pouhých 42 sekund a jedenáct minut před koncem museli řešit kritickou situaci. Stav 1:4.
Ještě před druhou přestávkou přitom vše nasvědčovalo tomu, že se náš východní soused nadechuje k dramatu. Ve správnou chvíli vykřesal naději Tomáš Tatar. Jen 29 sekund před koncem druhé třetiny chytře využil nevyzpytatelného odrazu od zadního mantinelu, puk si hodil na bekhend a procedil ho za záda Juuseho Sarose ve finské brance. Slováci mohli odcházet do kabiny s dvoubrankovou ztrátou, místo toho prohrávali jen o gól a zdálo se, že dostali čerstvou krev do žil.
Výběr kouče Vladimíra Osrzágha se však držel na dostřel soupeře jen do 49. minuty. Vyloučení Adama Růžičky nejprve potrestal Roope Hintz, pak udeřil Kakko.
Na Tatarův gól nikdo další nenavázal
Kapitán slovenského výběru se trefil jako jediný, i když přišel o místo, kde nastupoval v předchozím průběhu turnaje. Během utkání o bronz ho trenéři z centru elitní lajny posunuli k Miloši Kelemenovi s Lukášem Cingeľem. Jejich tradiční parťák Martin Pospíšil v sestavě chyběl, do první brázdy povýšil Pavol Regenda.
Ztráty v boji o medaile však sčítal i soupeř. A daleko znatelnější. Trenér Antti Pennanen neměl k dispozici nejproduktivnějšího hráče Mikka Rantanena. O góly se museli starat jiní.
Už v první třetině byl úspěšný Sebastian Aho, když vyšťouraný kotouč dometl bez potíží za Samuelem Hlavajem do odkryté sítě. Krátce před polovinou zápasu na něj navázal nečekanou a přesnou ranou Erik Haula. Definitivní úder obstarali seveřané ve třetím dějství. Dva dlouhé risky bez brankáře ještě trestali Joel Armia a Haula. Frustraci po páté inkasované brance odnesla i hokejka Juraje Slafkovského.
Bronzem Finové aspoň částečně zakryli zklamání ze ztraceného vedení v semifinále proti Kanadě. Slovensko skončilo smutné na čtvrtém místě. Na turnaji ovládlo skupinu, když si pomohlo i výhrou proti Finsku. Na Spojené státy ale v semifinále nestačilo a jen o den později schytalo krutou odplatu od seveřanů. Odměnou za představení na olympiádě jim byl hlasitý potlesk z tribun po porážce.