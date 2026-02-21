Po Rulíkovi si stěžuje i Selänne: Porazit Kanadu a její rozhodčí je nemožné!
V play off olympijského turnaje se rozmohl takový nešvar. Nářek nad výkony rozhodčích. V živé paměti zůstává velmi kritické hodnocení Radima Rulíka po čtvrtfinálovém vypadnutí s Kanadou, kolo poté se na sociální síti X rozčílil Teemu Selänne. Jeho Finové vedli v pátečním podvečeru 2:0, směřovali k postupu do titulové bitvy, aby nakonec polykali těžké zklamání po zámořské obrátce. Tu půl minuty před koncem stvrdil v přesilovce Nathan MacKinnon. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Legendární Selänne popadl telefon a na síť X vyťukal svůj vztek. „Porazit nejlepší hokejovou zemi světa a kanadské rozhodčí v jednu noc je nemožné... Naprosto trapné vyloučení 90 sekund před koncem olympijského semifinále… To je vtip,“ zlobil se.
Někdejší fantastický kanonýr, jenž během 21 sezon v NHL napálil 684 gólů, podobně jako český kouč narážel na fakt, že klíčové duely o velmi vážené medaile řídí zámořští arbitři, semifinále dozorovali Kanaďané Eric Furlatt, Dan O' Rourke, tedy zkušení pánové z NHL.
Selänne jim vyčítá, že v čase 57:25 vyloučili Nika Mikkolu za hru vysokou holí, když se trefil někam na MacKinnonovu bradu. Nebo k ní. Kanaďan dal po zákroku okamžitě významně najevo, že inkasoval úder. Jenže záběry potvrzují, že v tom byl Fin celkem nevinně, protože při souboji u mantinelu mu Kanaďan zespoda klepnul do hole, aby získal puk a právě proto finská hůl vystřelila k obličeji mazané hvězdy.
Na Selänneho výlev okamžitě reagovala kanadská legenda Chris Pronger. „Rozumím ti, Teemu, ale víš stejně dobře jako já, že v takovémhle turnaji nemůžeš sedět 30 a více minut se založenýma rukama a čekat, že se stanou špatné věci,“ reagoval bývalý tvrdý a řízný bek v narážce na finskou tuhou defenzivu. Poměr střel na branku byl 39:17 pro severoamerický výběr.
Jejich debata se stala bijákem pro přihlížející. Ještě popcorn a bylo by. „Naprosto souhlasím. Nesnáším, když přestaneme hrát a soustředíme se jen na obranu, pak se obvykle stávají špatné věci, jako dnes. Kanada byla lepší, ale o to nejde. Kdybyste dostali takový trest v semifinále olympijských her pár minut před koncem, byli byste s tím v pohodě? Znám odpověď,“ napsal Selänne Prongerovi.
Ten finské ikoně s téměř patnácti sty starty v NHL nakonec alespoň v něčem přikývl. „Je škoda, že o tom rozhodl trest ke konci zápasu, ale do obličeje ho trefil.“
Radim Rulík po bolestivém vyřazení Kanadou ve čtvrtfinále dal najevo velkou nespokojenost s výroky rozhodčích po celou dobu turnaje. „Co si k nám dovolují, to je pro mě neakceptovatelné. Po každém zápase posíláme dva tři zákroky, kde máme jednoznačně potvrzené, že měl být soupeř vyloučený. I třeba v zápase s Dánskem, kde byl krosček na Pastu. Dneska podobná situace a Kempný šel na dvě minuty. Nerozumím tomu, nechápu to. Mám z toho pocit, že se Kanady každý bojí, aby náhodou něco nepískli. Tlačili jsme proti šesti, ať se na mě nikdo nezlobí,“ zlobil se.
„Nechci se vymlouvat, ale videa mi dávají za pravdu. Můžeme to klidně zveřejnit, nemám s tím problém – v každém zápase dva tři zákroky… Tohle pro mě není fér turnaj. Úplně se nepovedlo složení sudích z NHL a Evropy, protože to každý píská jiným metrem. Dívám se na NHL, každý den dopoledne na dva zápasy, tak když někdo jede nájezd jako Neči a sáhnete na něj hokejkou, okamžitě se jede trestné střílení nebo dávají dvě minuty. Tam se to píská, tady najednou ne. Je mi to strašně líto, protože si to kluci nezasloužili. K takovému výkonu by si zasloužili i špičkový výkon rozhodčí,“ láteřil po duelu s Kanadou, který řídil Švéd Holm a Američan Ronney, na čarách pískali Kanaďan Brisebois a Američan Murray.
V tu chvíli možná ještě nevěděl, že zmínění muži v pruhovaném se dopustili tragické chyby, když nechali české hráče v šesti na ledě před vedoucím gólem na 3:2. „Od Radima se mi zdá ten shitstorm na rozhodčí úplně zbytečněj… Já bych to na rozhodčí úplně neházel,“ napsal na síti X mistr světa z Prahy 1985 a šampion Stanley Cupu Jiří Hrdina.