Cestu Kanady do vysněného finále sledovaly i děti ve škole. Jak je na tom kapitán Crosby?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nebyla to cesta bez překážek, na konci se na ní objevily dva znatelné retardéry v podobě Česka a Finska. Přesto Kanada na olympiádě v Miláně došla do vysněného cíle. V neděli (14.10) vyzve ve velkolepém finále další zámořský kolos – tým USA. „Tohle je zápas, jaký chtěli všichni vidět, že?“ ptal se novinářů po sobotním tréninku tvrďák Tom Wilson. „Kdo bude lepší, vyhraje,“ přidal ošoupanou frázi. Budou mít Kanaďané pro klíčový zápas k dispozici kapitána Sidneyho Crosbyho?
Znovu využili možnost připravovat se za zavřenými dveřmi. Kanaďané na malou halu nevpustili zástup čekajících novinářů. Zčásti proto, aby měli klid, dost možná ale i proto, aby mohli skrýt některé věci před soupeřem. Třeba zdravotní stav kapitána Sidneyho Crosbyho. Před finále se proháněl po ledě se spoluhráči.
„Sid je obrovská součást tohohle týmu a náš lídr. Budeme pro něj chtít zahrát co nejlépe, pokud nebude v sestavě. Ale řekl bych, že na ledě vypadal opravdu dobře. Doufejme, že v sestavě bude,“ vykládal po tréninku útočník Nick Suzuki. „Všichni k němu vzhlížíme, bylo by úžasné, kdyby mohl v neděli hrát,“ dodal.
Kanadského tahouna vyřadil ze hry ostrý hit českého obránce Radka Gudase ve čtvrtfinále. Dvojnásobný olympijský vítěz posléze odkulhal z ledu a po chvilce na střídačce zamířil do kabiny. Do semifinále nezasáhl a jeho nástup do klíčové bitvy je s otazníkem. Crosby si oblékne dres a brusle pouze v případě, že bude schopný týmu pomoct plnohodnotně.
„Je to příliš důležité. Nechceme tam mít někoho jenom jako inspiraci, když tam můžeme mít hráče, který je schopný nám pomoct v zápase. Nikdy nevíte, jestli se někdo nezraní,“ vysvětloval kouč Jon Cooper.
Crosbyho zastoupil lídr Montrealu
Na místo zraněného kapitána zatím v sestavě posunul Suzukiho. Lídr Montrealu se z křídla přemístil na střed a vede útok s Mitchem Marnerem a Markem Stonem. „Dělají to centrovi opravdu jednoduché. Hodně komunikujeme na lavičce i na ledě. Nebyl problém se přesunout v sestavě,“ popsal kapitán Canadiens souhru.
V šestadvaceti letech má před sebou jeden z největších zápasů kariéry. Kanada proti Americe, jediný zápas a vítěz bere všechno. „Ještě než jsem se dostal do nominace, tak jsem o tomhle snil. Zasloužili jsme si tady být,“ vykládal Suzuki.
S Javorovými listy měl nakonec do finále těžší cestu, než se původně očekávalo. Kanada ovládla skupinu s obrovským přehledem, jenže ve vyřazovacích bojích byla dvakrát na hraně vypadnutí. Proti Česku srovnával právě Suzuki tři a půl minuty před koncem základní hrací doby, s Finy dokonali Severoameričané obrat jen 36 sekund před poslední sirénou. Přes dvě výrazné překážky došli do finále.
„Bude to rychlé a fyzické, jak si jenom umíte představit. Jsou to dvě velké hokejové země a každý jeden hráč bude v každou chvíli dělat všechno, co může. Musíme se soustředit na sebe a plnit náš herní plán,“ vyjmenovával drsňák Tom Wilson.
V Kanadě se děti koukaly ve škole
Ještě než dojde na boj o zlato, rozdají si to v sobotu večer (20:40) o bronzovou medaili Finové se Slováky. I na jejich souboj přišla po kanadském tréninku řeč. „V kolik, že to vlastně je?“ ptal se novinářů Suzuki. „Jo, budu chvíli dívat, ale asi budu muset jít spát, než zápas skončí. Budu fandit Slafovi (Juraji Slafkovskému) a Kapymu (Oliveru Kapanenovi). Uvidíme, co se stane,“ dodal s úsměvem.
O den později už půjdou podobné grimasy stranou, na řadě bude stoprocentní soustředění. První vzájemné olympijské finále zámořských velmocí od roku 2010 bude pozorně sledovat celá Kanada. Život v kolébce hokeje se na chvíli zastaví a všichni budou v ranních hodinách ladit televize. Hokejová horečka odstartovala už v předchozích dnech, cestu do finále sledovali i žáci ve školách.
„Je úžasné to vidět. Už jsem viděl pár záběrů z Montrealu a mého rodného města, jak to děti sledují. Přijít o vyučovací hodinu a moct koukat na hokej, to je pro vás jako dítě to nejlepší, co se vám může přihodit. Jo, je skvělé vidět všechnu podporu doma. Snad to pro ně dokážeme urvat,“ přál si Suzuki.