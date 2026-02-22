Rodina olympijských vítězů? Nelson má šanci napodobit dědu a strýce. Je to šílené, říká
PŘÍMO Z ITÁLIE | V historii triumfovali na olympijských hrách dvakrát. Poprvé slavili Američané v roce 1960 ve Squaw Valley, podruhé o dvacet let později v Lake Placid. Společné jmenovatele obou klání pod pěti kruhy? Hrálo se ve Spojených státech a na soupisce vítězného týmu nechybělo jméno Christian. Jako první si zlato pověsil kolem krku Bill s bratrem Rogerem, později ho napodobil jeho syn Dave. Pokud USA uspějí i v Miláně, k předkům se připojí i třetí generace rodu. Na dědu Billa může navázat vnuk Brock Nelson. „Je to speciální, znamená to pro mě moc,“ neskrýval čtyřiatřicetiletý útočník.
Jde o jeden z velkých příběhů nadcházejícího olympijského finále. Brock Nelson může v případě triumfu navázat na svého strýce, děda a prastrýce. Rodina Christianů by se podepsala pod jediná tři zlata amerického hokeje pod pěti kruhy, tentokrát však už pod jiným jménem. „Snažím se na to moc nemyslet. Mám štěstí, že můžu být na tomhle místě, a jsem za to vděčný rodině. Vždycky pro mě znamenali skvělou podporu,“ rozpovídal se útočník Colorada před velkým finále proti Kanadě.
S dnes osmaosmdesátiletým dědem si před i po každém zápase píše. Pokud zvládne s týmem i poslední krok, zavolá mu v neděli odpoledne se zlatem kolem krku. „Když jsem byl malý, děda mě přivedl k hokeji. Strejda byl vždycky skvělý vzor. Moc si to nepamatuju, ale máma říkala, že jsme se chodili koukat na jeho zápasy, když jsem byl malý,“ vzpomínal Nelson.
Jeho dědeček reprezentoval Spojené státy na dvou olympiádách a třech mistrovstvích světa. V roce 1960 překonal s národním týmem na olympiádě Československo, Austrálii, Švédsko, Německo i Kanadu a slavil historický úspěch. Bill Christian zazářil 13 kanadskými body (2+11) v sedmi zápasech a byl druhým nejproduktivnějším hráčem šampionů.
O dvacet let později předal pomyslné žezlo synovi a Dave se stal součástí slavného utkání, které vešlo do dějin jako „Zázrak na ledě“. Američtí amatéři z univerzit tehdy udolali silně favorizovaný výběr Sovětského svazu a na turnaji získali zlaté medaile.
Na další olympijský triumf čekají Spojené státy 46 let. Ukončit ho můžou v neděli a s dalším členem úspěšného rodu v sestavě. „To, co strejda dokázal v osmdesátém roce, odehrál tisíc zápasů v NHL… Neuvěřitelná kariéra, neuvěřitelná osobnost. Je pro mě velmi speciální, že mám příležitost ho napodobit,“ prohlásil Nelson.
Sám už se přiblížil tisícovce utkání v NHL, ve sbírce má zatím jen bronz z mistrovství světa dvacetiletých i dospělých. Loni na Four Nations se musel spokojit se druhým místem za Kanadou, které může v Miláně oplatit finálovou porážku. Má perfektní předpoklady pro to, aby s USA na Hrách uspěl, nikdo jiný nemůže čerpat z takových rodinných zkušeností.
„Zní to trochu šíleně. Ale oba mi říkali, ať to beru den po dni, užívám si to a bavím se. Slyšel jsem od nich i pár dalších příběhů o tom, jak jiné to teď je,“ rozpovídal se účastník pěti světových šampionátů.
„Děda mi říkal, že Squaw Valley je jen malé městečko a vypadalo to tam úplně jinak. Lake Placid je to samé. Je šílené, jaká olympiáda byla tam oproti tomu, jak to vypadá tady,“ dodal.
Olympijský zážitek si Nelson užívá přímo v Itálii i se strýcem. Šestašedesátiletý bývalý útočník si obří hokejovou událost nenechal ujít. „Je skvělé, že to s ním můžu sdílet. Má olympijské hry opravdu rád a žije tím. Je vážně šílené, že jsem teď v téhle pozici a můžu dokázat to, co on s dědou,“ vyprávěl americký reprezentant.
Na Hrách dostal místo na centru čtvrtého útoku USA. V pěti zápasech přispěl třemi body (2+1) a na ledě je v posledních zápasech a trénincích nepřehlédnutelný kvůli ochrannému štítu na helmě. Nosit ho musí kvůli zranění ze zápasu s Německem. I s neobvyklou ozdobou je však připravený se v neděli rvát o největší úspěch v kariéře.
„Je to neuvěřitelné, vzrušující. Proudí mnou adrenalin, mám husí kůži, všechny tyhle pocity. O tomhle sníte jako dítě, proto chcete hrát hokej. Když máte takovou příležitost, chcete ji využít a užít si to,“ vyhlašoval zkušený forvard.
Po bok strýce, prastrýce a dědy se může postavit už v neděli odpoledne (14:10). Očekávaný souboj mezi Kanadou a USA bude reprízou olympijského finále z roku 2010. Tehdy slavili po prodloužení Kanaďané. Američané bez příspěvku Nelsonovy rodiny žádné zlato nezískali.
Brock Nelson:
- Narozen: 15. října 1991 (34 let) ve Warroad
- Pozice: útočník
- Hráčská kariéra: Bridgeport (2012-13), NY Islanders (2013-25), Colorado (2025-?)
- NHL: 14 sezon, 975 zápasů, 636 bodů (330+306), v play off 85 zápasů, 54 bodů (27+27)