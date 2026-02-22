Naštvaný Slafkovský po porážce v boji o bronz: Být čtvrtý a poslední je asi to samé
PŘÍMO Z MILÁNA | Bylo na něm vidět, jak ho porážka v boji o bronz štve. Když Finové trefili prázdnou branku a přidali pátý gól, vztekle rozlomil hokejku o mantinel. Juraj Slafkovský se pak za Slovensko ještě dál rval, snažil se kolem soupeřovy klece s výsledkem něco udělat, na Juuseho Sarose posílal jeden puk za druhým. Bez výsledku. „Teď jsem naštvaný. Možná, když se na to podíváme za pár týdnů… Uvidíme,“ říkal o celkovém vyznění turnaje před novináři.
Vztek z porážky v posledním duelu na olympiádě na něm byl nejvíc patrný. U ostatních slovenských hráčů převládal smutek, Juraj Slafkovský na rovinu přiznával, že je naštvaný. „Když už jsme tady, proč něco nedokázat. Být čtvrtý a poslední je asi to samé. Nemáme medaili, takže… Bohužel,“ prohlásil otevřeně.
Slováci drželi nadějný výsledek proti Finsku až téměř do poloviny třetí třetiny. Tomáš Tatar snižoval v závěru druhé části, pak se Slovensko nadechovalo k tomu, že převezme otěže zápasu. „Tak jsem to vnímal,“ přikyvoval Slafkovský. „Byli jsme v zápase. Udělali jsme ale fauly na začátku třetí třetiny, dali jsme je zase na koně. A prohráli jsme.“
Důvody vysoké porážky hledala někdejší jednička draftu do NHL marně. „Nevím. Sám nevím, proč to tak bylo. Všichni chceme vyhrát, ale nevím, proč to takhle bylo,“ soukal ze sebe.
Máme ještě hodně před sebou
V jednadvaceti letech už patřil mezi opory týmu, s osmi body (4+4) ovládl týmovou produktivitu. Olympiáda je doslova jeho turnajem. Před čtyřmi roky měl jako benjamínek obří podíl na zisku bronzu. Po 13 olympijských zápasech v kariéře je na 11 nastřílených gólech a celkem 15 bodech. Právě na něm bude v dalších letech stát slovenská reprezentace.
Ta přivezla na Hry vůbec nejmladší výběr, průměrný věk hráčů nedosahoval ani na 28 let. Vedle útočníka Montrealu si o důležité role řekli i další mladíci Šimon Nemec a Dalibor Dvorský. Není náhoda, že všichni tři už hrají NHL. Ve výběru trenéra Vladimíra Országha byli třemi z pouhých sedmi hráčů z nejlepší soutěže světa. Slováci narazili pouze s týmy, které měly soupisku našlapanou předními hvězdami ze zámořské ligy.
Na jádru kolem Slafkovského bude národní tým Slovenska ještě dlouho stát. „Věřím, že to bude tým budoucnosti. Máme ještě hodně před sebou. Věřím, že v budoucnu nebudeme takhle smutní, nebo naštvaní po takových speciálních zápasech, kde se hraje o medaili,“ přál si talentovaný střelec po hořké porážce.