Gretzky před finále pod palbou Kanaďanů. Kvůli Trumpovi! Bude prezident v hledišti?
Kanadsko-americké vztahy od opětovného nástupu prezidenta USA Donalda Trumpa zrovna nekvetou. Politické napětí mezi oběma zeměmi se vloni obtisklo v nevraživém hokejovém měření na turnaji 4 Nations, kde sice Spojené státy ovládly skupinový duel, ale finále si uzmula kolébka ledového sportu. Třetí sledovaná odveta vyvrcholí soubojem o zlato na zimních olympijských hrách od 14.10. Před velkolepým finále je přitom jedním z největších témat loajálnost Wayna Gretzkyho. Hokejový pavouk play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Nejlepší hráč všech dob se ocitl pod snůškou nevraživých reakcí fanoušků. Přestože v Miláně podobně jako jiný bývalý útočník Mark Messier podporuje Kanadu během zápasů v cestě za triumfem, v zemi Javorových listů se řeší přátelství kdysi nepolapitelného forvarda právě s americkým prezidentem Trumpem.
V době, kdy mezi tradičními hokejovými státy panuje obchodní napětí, na němž nese vinu agresivní politika hlavy Spojených států, se takový Gretzkyho postoj Kanaďanům nelíbí. A legendární hráč se dokonce musel obhajovat ve studiu televizní stanice CBC před semifinálovým kláním s Finy, které červená mašina zvládla po obratu 3:2.
„V první řadě by se lidé měli starat o sport, to je nejdůležitější. Poslyšte, jsem hokejista, jsem Kanaďan… Opravdový Kanaďan. Chci, abychom vyhráli zlato, nad tím jsem nikdy neváhal. Jsem přítelem amerického prezidenta i kanadského premiéra, a nějak se stalo, že panuje větší napětí než normálně,“ nechápal Gretzky reakce vůči své osobě.
S Trumpem se při závěrečném utkání může teoreticky potkat. Podle italského plátku Corriere Della Dea se policie v Miláně intenzivně chystá na příjezd jedné z nejvlivnějších osob světa. Důvodem může být pochopitelně i účast na závěrečném ceremoniálu k ukončení Her. Další letní olympiáda se za dva roky koná v americkém Los Angeles.
Trump se na významných sportovních událostech čas od času objevuje, i když v poslední době ho diváci většinou nevítali s otevřenou náručí. Bučení se dočkal při návštěvě loňského finále US Open, mistrovství světa ve fotbale klubů nebo na letošním zápase NFL. Prezident je také známým podporovatelem nejslavnější MMA organizace UFC.
Gretzky: Vždyť jsme jako bratři a sestry
Na hokeji už se americká politická delegace během těchto Her ukázala, to když viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio sledovali úvodní klání hokejistek proti českému týmu. „Ani jsem si toho nevšimla,“ komentovala útočnice Kendall Coyne Schofieldová.
Trumpova návštěva by pozornosti jistě neunikla, i když Gretzky si myslí, že tenze mezi aktuálně znepřátelenými národy pomine. „Vždyť jsme jako bratři a sestry. Občas se popereme, pohádáme, ale nakonec se usmíříme. Takhle to vidím,“ naštvala pětašedesátiletá ikona řadu méně tolerantních příznivců.
Předchozí vypjaté finále na akci 4 Nations se ostatně stalo platformou pro kanadsko-americké přestřelky. „Nemůžete nám vzít naši zemi a nemůžete nám sebrat ani naši hru,“ rýpl si po vítězném finále bývalý premiér Kanady Justin Trudeau.
Američané doufají v odvetu, tuze si vychutnávali už vítězství nad Javorovými listy v ženském boji o zlato. O Trumpovu podporu stál národní tým také při loňském střetu hráčů z NHL.
„Moc by se nám to líbilo, kdyby byl v hledišti. Máme v kabině spoustu hrdých amerických hráčů, trenérů a dalších členů štábu. A snažíme se reprezentovat naši zemi nejlépe, jak umíme,“ zpolitizoval tehdejší utkání generální manažer hokejového mužstva USA Bill Guerin.