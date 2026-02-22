Předplatné

Hokej ONLINE: Kanada - USA 0:1. Velké finále! Boldy otevřel skóre po skvělé sólo akci

Američtí hokejisté oslavují gól ve finále proti Kanadě
Američtí hokejisté oslavují gól ve finále proti KanaděZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Americký útočník Matthew Boldy překonává kanadského brankáře Jordana Binningtona
Americký útočník Matthew Boldy oslavuje gól ve finále olympijského turnaje
Kanadští hokejisté vstřebávají inkasovaný gól ve finále od radujícího se Američana Matthewa Boldyho
Kanadský útočník Sam Bennett pálí na americkou branku ve finále olympijského turnaje
Kanaďan Connor McDavid v souboji s Američanem Jackem Eichelem
Útočník USA Matthew Boldy si náramně užívá gólovou oslavu ve finále olympijského turnaje
Legendární Wayne Gretzky sleduje finále olympijského turnaje mezi Kanadou a USA
Hokej na ZOH 2026
Velké vyvrcholení letošních Her je tady! Kanada vs. USA v hokejovém finále mužů, poslední disciplíná na ZOH 2026. V bitvě o zlato už se oba týmy potkaly v letech 2002 a 2010, pokaždé slavili Kanaďané. Bude tomu tak i letos? Dotáhne Connor McDavid svůj tým k vytouženému zlatu? Nebo se budou radovat Američané? Jisté je pouze, že do duelu nezasáhne zraněný Sidney Crosby. Spektakulární zápas začíná ve 14:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Hokejový pavouk play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
01

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

