Hokej ONLINE: Kanada - USA 1:1. Velké finále! Bitvu o zlato rozhodne prodloužení

Americký gólman Connor Hellebuyck likviduje obrovskou šanci Kanaďana Devona Toewse
Americký gólman Connor Hellebuyck likviduje obrovskou šanci Kanaďana Devona ToewseZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Američané obětavě brání svoji bránu před kanadským tlakem
Kanadský útočník Nathan MacKinnon v obrovské šanci netrefuje odkrytou americkou branku
Connor Hellebuyck drží americké naděje ve finále olympijského turnaje
Kanadští hokejisté začínají oslavovat vyrovnávací gól Calea Makara (vpravo)
Obránce Cale Makar vrací Kanadu do hry v olympijském finále
U americké střídačky dochází k potyčce s Kanaďany
Američtí hokejisté oslavují gól ve finále proti Kanadě
Hokej na ZOH 2026
Velké vyvrcholení letošních Her je tady! Kanada vs. USA v hokejovém finále mužů, poslední disciplíná na ZOH 2026. V bitvě o zlato už se oba týmy potkaly v letech 2002 a 2010, pokaždé slavili Kanaďané. Bude tomu tak i letos? Dotáhne Connor McDavid svůj tým k vytouženému zlatu? Nebo se budou radovat Američané? Jisté je pouze, že do duelu nezasáhne zraněný Sidney Crosby. Spektakulární zápas začíná ve 14:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Hokejový pavouk play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

