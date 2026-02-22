Hokej ONLINE: Kanada - USA. Velké finále! Crosby nehraje. Získá McDavid a spol. zlato?
Velké vyvrcholení letošních Her je tady! Kanada vs. USA v hokejovém finále mužů, poslední disciplíná na ZOH 2026. V bitvě o zlato už se oba týmy potkaly v letech 2002 a 2010, pokaždé slavili Kanaďané. Bude tomu tak i letos? Dotáhne Connor McDavid svůj tým k vytouženému zlatu? Nebo se budou radovat Američané? Jisté je pouze, že do duelu nezasáhne zraněný Sidney Crosby. Spektakulární zápas začíná ve 14:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Hokejový pavouk play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>