Hokej ONLINE: Kanada - USA. Velké finále! Crosby nehraje. Získá McDavid a spol. zlato?

Kanaďané slaví postup do finále s brankářem Jordanem Binningtonem
Kanaďané slaví postup do finále s brankářem Jordanem BinningtonemZdroj: ČTK / AP / Hassan Ammar
Jack Hughes přidal třetí gól USA
Kanaďané slaví svůj druhý gól
Američané slaví gól Dylana Larkina
Shea Theodore vyrovnal v duelu s Finskem
Brock Nelson se raduje z gólu na ZOH 2026
Jack Hughes přijímá gratulace od spoluhráčů
Hokej na ZOH 2026
Velké vyvrcholení letošních Her je tady! Kanada vs. USA v hokejovém finále mužů, poslední disciplíná na ZOH 2026. V bitvě o zlato už se oba týmy potkaly v letech 2002 a 2010, pokaždé slavili Kanaďané. Bude tomu tak i letos? Dotáhne Connor McDavid svůj tým k vytouženému zlatu? Nebo se budou radovat Američané? Jisté je pouze, že do duelu nezasáhne zraněný Sidney Crosby. Spektakulární zápas začíná ve 14:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Hokejový pavouk play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

