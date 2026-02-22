Kanada - USA 1:2p. Epická bitva pro Američany! Třetí zlato trefil Hughes, jásá i Trump
PŘÍMO Z ITÁLIE | Kanada opouští trůn. Světu teď vládne Amerika! Právě hokejisté USA v prodloužení rozsekli epické olympijské finále (2:1). Byla to bitva snů, která se dostala až do loterie, kdy se hrálo tři na tři. V ní se trefil útočník Jack Hughes, jenž přivedl Spojené státy do varu. V Bílém domě musí jásat i prezident Donald Trump, který v hledišti nakonec chyběl. Kanaďané nedokonali vítězný hattrick, hráči jen smutně přihlíželi americké euforii. Byl to nádherný vrchol Her. Hokejový pavouk play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Když Jack Hughes na led přivezl vlajku, hala pod náporem amerických decibelů málem spadla. Kanadští hráči naopak byli opaření, těžko to vydýchávali.
Byli blízko třetímu vítězství v řadě na olympiádě s účastí hráčů NHL, ale opouští svoji pozici. Byla to úžasná bitva, v níž vládl hlavně gólman Connor Hellebuyck.
Američané mají první zlato od roku 1980 v Lake Placid, když se do historie zapsal slavný Zázrak na ledě. Nezapomněli ani jednoho ze svých hrdinů, který tragicky zahynul... Drželi dres Johnnyho Gaudreaua. I tohle byl dojemný obrázek. Tým USA vyhrál poslední mistrovství světa, k tomu přidal triumf na turnaji, jenž byl o několik levelů výš.
Mezi předávajícími na ledě nechyběl ani Petr Bříza, vysoce postavený muž v rámci IIHF. Kanaďané smutně stáli před modrým kobercem a čekali, než přijde pro ně smutný ceremionál. Jak dostanou stříbrné medaile. Nechyběl ani Sidney Crosby, který nemohl nastouit, ale teď slyšel obrovský aplaus.
Ale žádný úsměv nevyloudil. Zklamání bylo moc velké. Se svými spoluhráči si přijeli pro zlato! Ale to si odvážejí Američané.
Zklamání čišelo také z Connora McDavida. Zase mu nevyšel útok ne velký triumf. Dvakrát s Edmontonem prohrál finále Stanley Cupu. A teď tohle.
Byl to nádherný hokejový zážitek. Na ledě, v hledišti, před arénou. Bylo to gigantické vyvrcholení Her. Na kostce během utkání při reklamních pauzách běžely další top momenty z olympiády. A finále bude čnít možná nejvýš. Naprosto epická bitva.
Šlo se až do bláznivého prodloužení, v němž se hrálo ve třech na obou stranách.
Druhá polovina třetí části, to byl blázinec na ledě. Nejdřív vyfasoval Kanaďan Sam Bennett čtyři minuty za vysokou hůl. Američtí příznivci spustili ohlušující skandování, tlačili očima puk do brány. Ale pak za podobný prohřešek šel ven Jack Hughes a 70 sekund hráli v přesile rázem Kanaďané.
Na ledě to bylo kvapík, úžasné tempo. Američané se dostali do vedení hned v úvodu, kdy se Matt Boldy prodrazil mezi elitním obranným párem – Devon Toews a Cale Makar. Po ledě poslal puk za Jordana Binningtona a dostal svůj tým do vedení. Kanada pak šlápla na plyn a neúnavně se tlačila do útoku.
Ale Hellebuyck ukázal, proč si minulé sezoně vysloužil Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. Co on pochytal! Hvězdy vedle Connora McDavida navíc promrhaly dvojnásobnou přesilovku, kterou hrály 73 sekund.
Ale heroický způsob, jakým se Američané ubránili, rozproudil fanoušky v bílo-modrých dresech. Zaplněnými ochozy dunělo: „USA! USA!“
Za Kanadu srovnal bek Makar, jenž někdy připomíná obránce z jiné planety. Ve 39. minutě přesně vypálil do růžku a stav byl 1:1. Kanadský kouč Jon Cooper zase zůstal stát ledově klidný, ani gól v něm neprobudil žádné emoce.
Už před halou bylo před finále cítit, že jde o něco mimořádného. Víc policistů, dobrovolníků i sanitek. Novinářská místa byla narvaná k prasknutí. Dorazili i reportéři, kteří zatím o hokeji nejen na olympiádě nenapsali ani písmenko. Také oni chtěli být u toho.
U šlágru olympiády! Fotili se navzájem, aby na sociální sítě mohli dát, že ani oni nechyběli u setkání nejlepších hráčů planety. Ti zámořští se navlékli do obleků, takže ve stylu NHL tím jenom podtrhli důležitost zápasu.
Gudas: Crosbyho jsem potkal
Kanada se opět musela obejít bez uctívaného kapitána. Sidney Crosby vynechal druhé utkání v řadě, nehrál ani v semifinále. Od té doby, co ho sroloval u mantinelu český „řezník“ Radko Gudas, je stále na marodce. A zámořští fanoušci ho na sítích ve velkém hejtují…
„Já jsem shodou okolností viděl Crosbyho před půl hodinou, když šel s dalšími hráči po chodníku u našeho hotelu. A nevypadalo, že by měl nějaké velké problémy s kolenem,“ řekl reportérovi iSportu jeho otec Leo, sám někdejší úspěšný reprezentant, jenž se večer před utkáním přišel podívat do Českého domu.
„Určitě s tím něco má, ale asi to nebude tak velký, jak z toho všichni v novinách dělají,“ řekl na téma, že je jeho syn v Kanadě velký nepřítel.
Kanadská hokejová modla na ledě chyběla. Takže krajané bojovali i za ni. Za kapitána, jenž byl u obou předešlých olympijských zlatých za účasti zámořských hráčů (2010 a 2014). Céčko na dresu měl tedy Connor McDavid. „Máme spoustu hráčů, kteří jsou lídři. Což je krása tohoto týmu, každý v šatně je vůdcem ve své klubové kabině,“ naznačil McDavid, že Crosbyho absence není neřešitelný problém. Crosby předtím v Miláně posbíral šest bodů (2+4) ve čtyřech zápasech.
Do epicentra sportovního dění nakonec nepřiletěl americký prezident Donald Trump, i když se o tom v posledních dnech hodně diskutovalo. V sobotu večer ale přišla italská média na svých politických stránkách s informací, že nejmocnější muž planety nakonec nedorazí.