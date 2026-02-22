Švýcarsko? Kanada? USA? Brankáře chtělo víc zemí, ale v Miláně nakonec vůbec nebyl
Jít vyšlapanou cestou nebyl jeho styl. S reprezentací své země – nebo přesněji země – to neměl jinak. Joey Daccord vlastnil několik pasů. Z mezinárodního hlediska byl něco jako volný hráč. V průběhu let se o něj zajímali ve Švýcarsku, Kanadě a USA. Mohl si vybrat a taky se rozhodl. Na olympiádu do Milána však 29letý brankář Seattle Kraken nejel. Tady jsou důvody proč.
Narodil se v americkém státě Massachusetts a byl tím, čemu se říká pozdní květ. Daccord nepatřil k opěvovaným talentům, v juniorském věku na velké turnaje nejezdil. Prošel univerzitní NCAA, odkud ho v roce 2015 draftovala Ottawa roku v posledním sedmém kole.
Ale zájem o něj byl. Nejdřív ho oťukávali ve Švýcarsku, odkud pochází jeho matka a kde sedm let chytal nejvyšší soutěž jeho otec Brian Daccord, rodák z kanadského Montrealu. V zemi by však musel strávit dva roky. Lehce se mu dvořila Kanada. Oťukávala ho ohledně turnaje 4 Nations Faceoff, který se loni stal jakousi předehrou návratu hráčů NHL na olympiádu.
Kývnout Kanadě se v tu dobu zdálo nejjednodušší. Navzdory neskutečnému talentu na všech ostatních pozicích měla o gólmany nouzi. Žádné výrazné jméno do titulků v médiích, natož brankáře světové třídy. On sám by splňoval i podmínky pro turnaj pod pěti kruhy, neboť přes dva roky působil v organizaci Ottawa Senators.
„Musel jsem se rozhodnout. Hodně jsem o tom přemýšlel. Mohl jsem za ně klidně chytat, jenže nevím… Narodil jsem se a vyrůstal ve Státech, celý život jsem žil v Americe,“ líčil Daccord, který před pěti lety v NHL přesedlal do Seattlu.
Na turnaj 4 Nations měl tým USA Connora Hellebuycka, držitele Vezina Trophy z Winnipegu, Jakea Oettingera z Dallasu a kamaráda z mladších let, bostonského Jeremyho Swaymana. Bylo těžké někoho z nich přeskočit, snad jen pokud by se nedařilo nebo se zranil. Nicméně když Daccord sledoval finále 4 Nations, své rozhodnutí reprezentovat USA potvrdil.
Světový titul hned na první dobrou
„Říkal jsem si: ‚Jo, jsem Američan. Když už bych měl obléknout nějaký dres, chci na sobě mít ten americký.‘ Pokud by mě vybrali, abych chytal za Spojené státy, budu to považovat za obrovskou poctu, jednu z největších v životě,“ prohlásil tehdy.
Jeho rozhodnutí údajně zaskočilo Kanaďany. O pár měsíců později dostal Daccord šanci na světovém šampionátu. Kraken nepostoupili do play off. Odjel reprezentovat USA a jako Swaymanova dvojka se stal mistrem světa. Američané získali titul po 92 letech. Nebo 65, pokud by se čekání počítalo od vítězné olympiády 1960, která se hrála zároveň jako mistrovství světa. I to byla hodně dlouhá doba. Svou příležitost na první dobrou proměnil ve zlato.
Jako jednička Kraken chytal Daccord do olympijské přestávky 33 zápasů s brankovým průměrem 2,81 a úspěšností zákroků 90,4 procenta. Trojice amerických gólmanů pro Milán na tom byla zhruba podobně, Kanaďané Logan Thompson a Darcy Kuemper o maličko líp. Jordan Binnington si vedl výrazně hůř. Jenže už měl za sebou dlouhou historii s javorovým listem na dresu a osvědčil se na loňském 4 Nations, kde vychytal vítězství. I kdyby se Daccord rozhodl pro Kanadu, jeho šance na olympiádě by rozhodně nebyly lepší.
Druhá polovina brankářského tandemu Kraken Philipp Grubauer v Miláně reprezentoval Německo. Za Finsko nastoupila dvojice útočníků Eeli Tolvanen a Kaapo Kakko, Oscar Fisker Molgaard, který debutoval v NHL koncem listopadu, hrál za Dánsko.
„Fandím všem klukům. Je neuvěřitelná část, zážitek a privilegium hrát na olympiádě. Ve sportu to znamená vrchol. Jsem za ně opravdu nadšený. Myslím, že to je turnaj pro všechny. Sešlo se v něm tolik dobrých hráčů, je paráda ho sledovat,“ řekl Daccord.
Jeho otec trénoval v NHL brankáře Bostonu, Toronta, Arizony a nyní se o ně stará v Detroitu. Nesmí však podávat ani číst zprávy o Joeym, nemá k jeho datům přístup v systému, který používá. Rodinné vazby by mohly jeho práci komplikovat. O svém synovi ví přesto víc, než jiní. Samozřejmě mu přeje a potažmo i týmu Kraken. Každopádně zůstal Kanaďanem. Joey Daccord byl v tomhle ohledu asi rozpolcenější. Vlastně možná ne. Už se rozhodl.