Quinn Hughes se zastal mladšího bráchy: Lidi nevědí ani... Hellebuyck? Americký hrdina
PŘÍMO Z ITÁLIE | Stal se hrdinou dlouho očekávaného olympijského finále. Jack Hughes ve třetí třetině schytal zásah vysokou holí, v prodloužení pak vystřelil Spojeným státům vítězství 2:1 nad Kanadou a vysněné zlato. Spolu s bratrem jezdil po ledě zabalený v americké vlajce a užíval si největší momenty kariéry. Na tribuny se usmíval se zakrvácenou pusou a ulámanými zuby. „Je speciální hráč a já prostě mel pocit, že se něco takového stane,“ říkal o velkém momentu svého sourozence Quinn Hughes.
Co vám prolétlo hlavou, když jste viděl, jak brácha rozhodl olympijské finále v prodloužení?
„Jsem na něj pyšný a mám z něj radost. Mám radost z celého týmu, z realizáku. A mám pocit, že… Víte, je mu 24 let. Měl tam pár odrazů pěkně na hovno, ale je speciální hráč a já prostě měl pocit, že se něco takového stane.“
Je to velké zadostiučinění vzhledem k tomu, jak se v této sezoně potýkal se zraněními?
„Lidi nevědí ani hovno. Je pár idiotů, kteří vůbec nevědí… Nikdy si neprocházeli rehabilitací. A jsou reportéři, kteří říkají tohle a tamto. Nevědí, jaké to je mít operaci, deset měsíců se necítit dobře a zažít to dvakrát po sobě. On vytrval, pořád věřil, pořád pokračoval, ať se dělo cokoliv. Je speciální kluk, speciální hráč.“
To, abyste pořád pokračovali, bylo i motivem finále, ne?
„Jo. Vytrvali jsme a není to jen o Jackovi. Celý tým, celý realizák okolo pořád věřil.“
Jaké bylo olympijské finále?
„Bylo to šíleně rychlé, v šíleném tempu. Členové síně slávy úplně všude. Je úžasné, že jsme to dotáhli.“
Kanada postupně hodně šlápla na plyn a měla hromadu šancí. Nebáli jste se, že přijdete o vedení a zápas vám uteče?
„Proto máme v bráně Hellyho (Connora Hellebuycka). Máme skvělé jádro obrany, máme skvělé hráče všude. Oni mají taky skvělé hráče. Kdyby se hrálo na čtyři vítězné zápasy, došlo by to do sedmého. K nám se přiklonil o jeden odraz navíc.“
Takže jste ve druhé třetině neměli pocit, že vám to utíká?
„Ne. Zatlačili nás a my museli zůstat v klidu. Vedli jsme 1:0, takže bylo jasné, že budou tlačit víc než my. Kdyby vedli oni, určitě bychom měli tlak my. Pak to bylo 1:1 a už se mohlo stát cokoliv.“
Co jste říkal na Hellebuyckův zákrok hokejkou před odkrytou brankou? Byl klíčový pro tenhle zápas?
„Je zatraceně dobrý hráč. Vždycky byl velký hráč, mentálně silný, prožil toho hodně a hokej miluje. Americký hrdina.
Byl velký faktor, že Kanaďané neměli k dispozici Sidneyho Crosbyho?
„Nemám ponětí. To je otázka na ně.“