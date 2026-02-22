Američané opěvovali gólmana a čeká je sprcha šampáňa. Toews: Tři na tři? Na kriminál
PŘÍMO Z ITÁLIE | Byl to moment, který mohl zlomit finálovou bitvu mezi hokejisty USA a Kanadou (2:1p), pozápasové rozhovory se okolo něj z velké části točily. Americký brankář Connor Hellebuyck už byl ve třetí třetině překonaný, ale natáhl se za sebe hokejkou a zazářil zásahem turnaje. Devon Toews před odkrytou klecí jen zmateně zíral. „Ani jsem to neviděl,“ přiznal zkroušeně, zatímco Američané juchali po ledě s olympijským zlatem kolem krku. „Ale jestli to chytil, byl to skvělý zákrok,“ uznal.
Byla to přehlídka dvou zcela protichůdných emocí. Kanaďané procházeli okolo novinářů se smutkem ve tváři a stříbrnými medailemi kolem krku, na otázky odpovídali potichu a bez jakékoliv jiskry. „Je to extrémní zklamání. O takových momentech sníte, ale dneska se to nepřiklonilo na naši stranu,“ soukal ze sebe útočník Sam Bennett.
O veškerou radost ho se spoluhráči připravil Jack Hughes. V prodloužení využil volného prostoru a střelou z levé strany překonal gólmana Jordana Binningtona. Na ledě okamžitě vypukla velká americká párty. „Na světě není lepšího pocitu. Nemůžu se dočkat, až uvidím záznam, co se stalo po našem gólu, protože já měl totální blackout,“ popisoval s širokým úsměvem obránce Charlie McAvoy. „Čistá euforie,“ dodal.
Američané při jednogólovém vedení čelili obrovskému kanadskému tlaku, elitní úderné komando kolem Connora McDavida se ale za žádnou cenu prosadit nemohlo. Několikrát minulo ve velké šanci, jindy perfektně zasáhl brankář Hellebuyck. „Byl neuvěřitelný, měl tolik zákroků. Když vytáhl ten proti Toewsovi, na střídačce jsem jen vykřikl,“ ohlížel se McAvoy.
Kanadský bek se marně snažil přijít na to, jak selhal ve stoprocentní příležitosti, kdy mířil z brankoviště na odkrytou síť. „Jen jsem cítil, že mám puk na hokejce, snažil jsem se ho tam poslat a neskončilo to tam. Ale měli jsme takových šancí pět nebo šest a nedokázali jsme je proměnit,“ litoval a musel přiznat významný podíl amerického brankáře.
Ten zažil velkolepý výbuch radosti už ve druhé minutě prodloužení. V následujících dnech jistě přijde na přetřes otázka, zda by tak důležité zápasy měla rozhodovat náhlá smrt při hře tři na tři. „Tak to prostě je. Já taková rozhodnutí nedělám,“ nechtěl komentovat pravidlo Bennett.
„Taková jsou pravidla, my podle nich musíme hrát. Působí to tak, že je to na kriminál v takovém zápase s nejlepšími hráči na světě. Nevím. Prostě tak musíme hrát a my to bohužel nedokázali dotáhnout,“ byl sdílnější Toews.
Z jeho pohledu bylo patrné, že by se spoluhráči nejraději co nejrychleji zmizel v šatně. Obří zklamání převládalo, jediným cílem bylo zlato. „Hráli jsme skvělý zápas, skvělý turnaj a chtěli jsme vyhrát pro náš tým a naši zemi,“ přiznával obránce Colorada.
Zvážnění jen při vzpomínce na Gaudreaua
S Kanadou zažil na cestě do finále dva zádrhely. Javorové listy nejprve potrápili ve čtvrtfinále Češi, dramatický byl i semifinálový duel proti Finsku. Spojené státy byly přesvědčivější a natrápily se jen se Švédy ve čtvrtfinále. Díky skvělému systému získaly olympijské zlato po dlouhých 46 letech.
„Sully (trenér Mike Sullivan) od začátku hodně mluvil o týmech z šedesátého a osmdesátého roku. A uběhly dva týdny a my to dokázali. Nikdy v životě jsem nebyl tak pyšný,“ přiznával Pastrňákův parťák z Bostonu McAvoy.
Jen pár desítek minut po konci zápasu už před novináři přemýšlel o oslavách třetího zlata v historii amerického hokeje. „Já mám spíš rád pivo. Naposledy jsem něco vyhrál na mistrovství světa juniorů a tehdy jsme nepili… Teda podle zákona jsme nesměli pít. Takže teď jsem připravený i na sprchu šampaňského,“ smál se.
Do Bostonu se bude vracet jako olympijský vítěz. To, co se nepovedlo Davidu Pastrňákovi, dokázal spolu s brankářem Jeremym Swaymanem, jenž sledoval finále z tribuny jako třetí brankář. „Jen se bojím dnešního večera, kolik zábavy si užijeme. Chci si to užívat, jak dlouho jenom můžu. Byly to nejlepší dva týdny mého života a nemůžu uvěřit tomu, že už to končí,“ vykládal americký bek na veselé notě.
Během interview zvážněl jen ve chvíli, kdy přišla řeč na Johnnyho Gaudreaua. Americký hokejový šikula tragicky zahynul spolu se svým bratrem Matthewem loni v létě, kdy je při jízdě na kole srazil opilý řidič. Američané na bývalého parťáka nezapomněli a po ledě juchali s jeho dresem s číslovkou 13. Stejně jako loni na mistrovství světa.
„Bylo to opravdu emotivní. Johnny by tady byl s námi, byl by součástí tohohle týmu. To, co znamenal pro americký hokej, jaká osobnost byl… Kluci jako Z (Zach Werenski) a Chucky (Matthew Tkachuk) ho tímhle způsobem dokázali udržet naživu v tomhle týmu. To, že se jeho děti dneska dostaly na led… A jak už jsem jednou říkal. Třeba měl prsty v tom, že jsme to dokázali. Věřím tomu,“ říkal pohnutě McAvoy.