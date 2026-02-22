Gudas zůstává v Kanadě nepřítelem! Táta reaguje na zlobu: Crosbyho jsem potkal a...
PŘÍMO Z ITÁLIE | Možná to byl ten dílek, který nezapadl do vítězné mozaiky. A proto hokejisté Kanady po porážce s USA (1:2p) nebrali třetí olympijský triumf v řadě při Hrách se zámořskou účastí. Absence Sidneyho Crosbyho. Kapitán po hitu od Radko Gudase nehrál už ani v semifinále. Od té doby je pro zámořské fanoušky český řezník nepřítelem číslo jedna. „Určitě s tím něco má, ale asi to nebude tak velký, jak z toho všichni v novinách dělají,“ řekl k tomu Leo Gudas, otec českého obránce, sám někdejší úspěšný reprezentant.
Znáte to. Jak je snadné, aby se někdo ze sportovců stal terčem zloby fanoušků. Zvlášť v době sociálních sítí. Od vzájemného zápasu ve skupině tenhle osud potkal Radko Gudase, drsňáka, jenž u mantinelu dohrál kanadskou modlu.
Podle pravidel, nebyl mu uložený žádný trest. Ale hlas kanadského lidu žádal exemplární potrestání. Za veřejného nepřítele číslo jedna ho označil i účet na X, který patří populárnímu hokejovému podcastu Spittin Chiclets, jehož součástí jsou i někdejší hokejisté. Objevily se i drsnější výhružky smrtí…
Gudas odehrál proti Kanadě skvělý zápas, jeho výkon oproti osmifinále s Dánskem vyskočil do jiné dimenze. Mantinely po jeho hitech duněly. Ránu schytal právě i Crosby. „Snažil jsem ho tvrdě dohrát, stejně jako všichni ostatní. Bylo to jako sedmý zápas v play off. Doufám, že je v pořádku,“ řekl k tomu sám mistr světa z Prahy z roku 2024.
Ale jeho slova moc pochopení v zámoří nenašla. Crosby, jenž měl údajně problémy s kolenem, už do dalších bojů nezasáhl. A hejty na adresu českého beka pokračovaly.
Gudas starší: Určitě s tím něco má, ale...
Deník Sport v Českém domě během soboty oslovil kvůli reakci i Gudase staršího. Leo, jenž v současnosti působí jako hokejový kouč a konzultant v Kazachstánu, na to ještě před finále sdělil svůj pohled.
„Já jsem shodou okolností viděl Crosbyho před půl hodinou, když šel s dalšími hráči po chodníku u našeho hotelu. A nevypadalo, že by měl nějaké velké problémy s kolenem,“ uvedl někdejší obránce, bronzový medailista z olympiády v Albertville v roce 1992.
Uznal, že zranění ho trápí, ale.. „Určitě s tím něco má, ale asi to nebude tak velký, jak z toho všichni v novinách dělají,“ řekl na téma, že je jeho syn v Kanadě velký nepřítel.
Crosby finále pouze sledoval zpovzdálí. A když americký útočník Jack Hughes rozhodl, přišel za spoluhráči na střídačku. Převzal stříbrnou medaili a potom nechyběl na tiskové konferenci. „Bylo to těžké rozhodnutí. V hlavě si člověk pořád přeje, aby hrál. Ale na úkor toho, co je správné,“ naznačil kapitán Penguins, že to prostě nešlo.
„Ale kluci hráli opravdu neuvěřitelně,“ pochválil nasazení spoluhráčů. Ti ve svých hodnoceních pochopitelně zmiňovali, jak uctívaný lídr chyběl. „Hrozně nás to štvalo. Je velkou součástí našeho týmu. Na ledě i mimo něj. Vždycky na ledě něco vymyslí. Určitě nám chyběl, ale jsem pyšný na spoluhráče, jak na sebe vzali větší role,“ uvedl útočník Mitch Marner.
Kouč Jon Cooper i tak tým pochválil. „Po posledním utkání jsem si říkal, jestli můžeme hrát lépe. A můžeme,“ ocenil způsob, jakým se jeho parta prezentovala ve finále snů. „Na ledě nenechali nic jiného než krev a pot. Na tenhle tým nemůžu být víc pyšný. Bohužel vám to někdy není souzené,“ vykládal trenér, jenž v NHL dvakrát vyhrál Stanley Cup.
Před rokem s javorovými listy bral triumf v rámci Turnaje 4. Teď museli přijmout stříbro.
O to víc Kanada bude ještě dlouho proklínat Gudase…