Zimák ŽIVĚ: Finále ZOH! Zlato pro zesnulého parťáka, McDavid čeká. Plyšáci? Bizár
Poslední olympijské vysílání podcastu Zimák se v tradičním pondělním čase od 11.30 věnovalo velkolepému finále mezi USA a Kanadou. Spojené státy ho ovládly 2:1 v prodloužení a vítězství věnovaly zesnulému spoluhráči Johnnymu Gaudreauovi. Na opravdu velký triumf naopak stále čeká hvězda současné generace Connor McDavid.
Co vrchol turnaje rozhodlo?
Proč hráči dostávali plyšáky?
A je formát prodloužení tři na tři hloupost?
K diskusi redaktorů deníku Sport se přidal bývalý útočník i reprezentant Jaroslav Bednář.