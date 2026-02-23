Zimák ŽIVĚ: Velké finále ZOH! Zlato pro zesnulého parťáka, McDavid dál čeká
Poslední olympijské vysílání podcastu Zimák se bude v tradičním pondělním čase od 11.30 věnovat velkolepému finále mezi USA a Kanadou. Spojené státy ho ovládly 2:1 v prodloužení a vítězství věnovaly zesnulému spoluhráči Johnnymu Gaudreauovi. Na opravdu velký triumf naopak stále čeká hvězda současné generace Connor McDavid. Co vrchol turnaje rozhodlo? Jak hráči vstřebávali pocity? A je formát prodloužení tři na tři hloupost? K diskusi redaktorů deníku Sport a webu iSport se přidá bývalý útočník i reprezentant Jaroslav Bednář.