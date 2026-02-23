Zlato jako satisfakce. Hrdina USA o hororu na kolečkových bruslích: Málem jsem zemřel
V brance z něj vyzařuje klid, jistota a vyrovnanost. Když to není nutné, neudělá jediný pohyb navíc. K tomu dokonale přemýšlí a čte hru. To je Connor Hellebuyck, v současnosti nejlepší hokejový brankář na světě a nově i olympijský šampion. V červnu dosáhl potřetí v kariéře na Vezinovu trofej, před časem se dočkal ceny Unmasked Goalie of the Year 2024, v níž NHL vyzdvihuje nejen individuální dokonalost, ale i témata, která v gólmanské branži rezonují.
V uplynulých třech sezonách nešel pod 92% úspěšnost zákroků a v kariéře se mu stalo jen jednou, že by v základní části NHL nevyšponoval svá čísla přes 91 procent. V tomto ročníku se Connoru Hellebuyckovi v barvách Winnipegu tolik nedařilo, nicméně na olympijských hrách předvedl naprostou extratřídu.
V Miláně odchytal pět utkání, v nichž dohromady inkasoval pouhých šest branek. To nejlepší si nechal na finále, kde přiváděl kanadské superhvězdy k šílenství. Ano, stálo při něm i štěstí, třeba při MacKinnonově nepřesném zakončení nebo když jej na brankové čáře zastoupil obránce Charlie McAvoy. Největší parádu předvedl v třetí třetině, kdy hokejkou zneškodnil Toewsovu tutovku.
Hellebuyck v největším utkání kariéry zazářil podobně jako Dominik Hašek v Naganu. Přitom dvaatřicetiletý gólman nepatří mezi nejlepší gymnasty v oboru. Zákroků, nad kterými opravdu žasnete, u něj tolik nenajdete. Jeho přednosti jsou totiž úplně jiné, pro moderní hokej daleko cennější.
„Má lepší mysl než kdokoli jiný. Hru čte naprosto dokonale. Důvěřuje sobě a svým instinktům. A právě tato důvěra je velkou součástí jeho úspěchu,“ hlásil před časem Hellebuyckův konkurent z Winnipegu Eric Comrie.
Článek pokračuje pod infografikou.
„Je velmi důsledný ve všem, co dělá,“ přidal svůj pohled Wade Flaherty, trenér brankářů Winnipegu. „Dokonale se připravuje na zápas. Žongluje s míčky, hází si s nimi o zeď a neustále praktikuje oční cvičení. Když zabalíte všechny tyto věci dohromady, pochopíte, proč noc co noc chytá tak skvěle. Má smysl pro detail, i ten nejmenší musí být dokonalý.“
Přestože Hellebuyck patří mezi brankářskou elitu dlouho, pomyslnou světovou jedničkou se stal v očích veřejnosti až zhruba před dvěma lety. Takovou nálepku mu však kdysi nikdo nepředpovídal.
Vždyť Winnipeg si jej při draftu 2012 vybral až ze 130. místa. Než šel na řadu, manažeři klubů ukázali na dvanáct jiných brankářů. Třeba na Andreje Vasilevského, Frederika Andersena, Joonase Korpisala, Matta Murrayho nebo už dávno zapomenuté Seana Maguireho, Jakea Patersona a Daniela Altshullera.
Právě v období draftu do NHL si Hellebuyck prožil horor. Při exhibičním zápase na kolečkových bruslích upadl po souboji na chodník, na zemi se svíjel v bolestech a vykašlával krev. Okamžitě byl převezen do nemocnice, kde mu lékaři diagnostikovali prasklou slezinu. „Ztratil jsem hodně krve a málem jsem zemřel,“ vzpomínal brankář.
„Rozhodně to nebyly nejlepší chvíle v životě, slezina byla tak oteklá, že byla třikrát větší, než normálně bývá,“ popisoval. Chirurgové mu orgán úspěšně odstranili a později už hvězdný brankář žádné vážnější zdravotní trable neměl.
Nepříjemná zkušenost jej posílila, možná víc než kohokoliv jiného. I proto je teď Hellebuyck zaslouženým olympijským šampionem. A zároveň nejlepším gólmanem na světě.