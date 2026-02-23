Předplatné

Jak slavily USA zlato: Plzeň tekla proudem! Obklopení ženami i kontroverze šéfa FBI

Hokej na ZOH 2026
První americké hokejové zlato po 46 letech čekání se pochopitelně neobešlo bez bujaré párty vítězných hráčů. Šampioni v lyžařských brýlích a s vlajkami na zádech vystřídali snad všechny druhy alkoholu, včetně českého piva. Slavili s manželkami, ženským národním týmem nebo ředitelem FBI, za což teď vyšetřovací orgán vedle potlesku schytává také vlnu kritiky. Podávaly se těstoviny, zpívaly písně, ale opět ožily rovněž vzpomínky na zesnulé bratry Gaudreauovy.

Brady Tkachuk, útočník

„Naše zlatá hodinka,“ přidal výstižný popisek k rozjařené fotografii na instagramu. S bratrem nosili na ramenou největšího hrdinu finále, brankáře Connora Hellebuycka. Kapitán Auston Matthews pak v jednu ráno světu ukázal, jak Brady v opojení únavy i radosti pojídá těstoviny a čokoládový dezert.

Matthew Tkachuk, útočník

Kromě momentek s bráchou sdílel řadu fotografií s Johnnym Gaudreauem, s nímž hrál dlouhá léta v Calgary, a jeho smrt jej hodně zasáhla. Teď mu mohl do nebe věnovat velký úspěch. „Chutná zlatě,“ vyťukal v rychlosti. Na starou kameru natáčel dění bezprostředně po zvládnutém prodloužení.

Charlie McAvoy, obránce

Jeho medaile se hned stala hračkou ročního syna. „Navždy zlatí,“ kasal se. Nejprve sdílel chvíle štěstí s manželkou, ale v průběhu noci se ocitl v obklopení hokejistek u olympijských kruhů. Žena si ho opět našla… Natáčel společný zpěv a ocenil Hellebuyckův klíčový zákrok na Devona Toewse.

Connor Hellebuyck, brankář

Nechal se odnést z autobusu na hromadnou oslavu s představiteli národního týmu i rodinami a do mikrofonu děkoval spoluhráčům. „Udělali jsme každou maličkost, abychom se sem dostali. Na tom hrozně záleží, zvlášť na největší scéně,“ vyprávěl v emocích. Pak rozjel dunivý pokřik U-S-A!

Jack Hughes, útočník

Zlatý střelec ve finále přišel o zub, ale krvavý úsměv ukazoval neustále. Nezapřel v sobě patriota a prezentoval se několika vlasteneckými výroky. „Jsme navěky šampiony. Hrdí, že tu můžeme být. Skvělý večer pro americký hokej.“ V šatně zpíval hit Free Bird, běžně hrající po amerických gólech.

Quinn Hughes, obránce

Nejaktivnější Američan na sociálních sítích. Zastal se kapitána Matthewse, o němž by se prý mělo psát jen jako o vítězi. S bratrem Jackem děkovali rodičům, fotku s nimi pak sdílela legenda NFL Tom Brady. „Potřebuji nové instruktory bruslení,“ pobavil sedminásobný šampion Super Bowlu.

Tage Thompson, útočník

Nepřímo usvědčil mužstvo USA, že oslava se skutečně protáhla až do rozbřesku. Ještě před pátou ranní totiž sdílel společný snímek se známými z Arizony, americkými parťáky Claytonem Kellerem a Austonem Matthewsem. Dočkal se také gratulace od bratra Tyce, jehož úroveň stačí jen na KHL.

Dylan Larkin, útočník

Nerozjížděl se tolik jako jiní, a první vzkaz, který světu vyslal jako olympijský vítěz, byl jasný: „Za Johna i Mattyho.“ Nezapomněl, že při tragédii rodiny Gaudreauových vyhasly hned dva životy. Euforii vstřebával hlavně s manželkou. „Zvládli jsme to,“ cenil si podpory milované blondýny.

Clayton Keller, útočník

Když nepočítáte sourozenecké dvojice, které během finále oblékaly jeden dres, byl jedním z mála, kdo stíhal sledující zásobovat fotkami s blízkými. Zvěčnil se i vedle Tkachuků a spolu s kapitánem Matthewsem zase ukázali, že v týmu USA frčí kromě amerických nápojů hlavně plzeňské pivo.

Vincent Trocheck, útočník

Líbil se mu citát trenéra Sullivana. „Máme v týmu ty, co pijí whiskey, těch je většina, a pak některé, co rádi mléko,“ pronesl kouč. Trocheck si s J. T. Millerem, kolegou z New Yorku, vybral americké pivo Michelob Ultra. Název však odkazuje na německé pojmenování českého města Měcholupy.

Kash Patel, ředitel FBI

Bude z toho průšvih? Kamery zachytily šéfa vyšetřovacího úřadu USA, jak si vedle hráčů dopřává pivo „na ex“. Krátké video se hned stalo virálním, sdíleli ho i hokejisté. Patel je velkým fanouškem, ale v Miláně byl oficiálně pracovně. Část Američanů to považuje za prošustrované daňové prostředky.

