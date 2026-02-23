NEJ hráči olympiády: gólman psal historii, Slafkovský držel Slováky i dítě budoucnosti
Po dvanácti letech se na olympiádu sjeli nejlepší hokejisté z NHL, a tak na širší mezinárodní scéně byla konečně vidět nejvyšší možná kvalita. Šampioni se opřeli o nejúspěšnějšího gólmana současnosti a trojnásobného držitele Vezina Trophy Connora Hellebuycka, extratřídu potvrdil Connor McDavid, ale skvělý turnaj mezi hvězdnými Američany a Kanaďany odehrál také Juraj Slafkovský. Podívejte se na přehled NEJ hráčů olympijského turnaje podle deníku Sport a webu iSport.
Connor Hellebuyck
- USA
- brankář
- 5 zápasů
- procentuální úspěšnost: 95,6 %
Říká se o něm, že je gólman, který září v základní části, ale v play off vyhoří. Olympijský turnaj a americký systém mu ovšem perfektně svědčil. Za pět utkání inkasoval jen šest gólů a měl zásadní podíl na zisku zlata pro USA. Jeho zákrok hokejkou proti Devonu Toewsovi se zapíše do dějin hokeje.
Quinn Hughes
- USA
- obránce
- 6 zápasů
- body: 1+7
Ze zadních řad řídil propracovanou hru Američanů, v každém duelu přispěl aspoň bodem. Soupeře převyšoval pohybem a obrovským přehledem, k sedmi asistencím přidal rozhodující gól ve čtvrtfinálovém prodloužení. Ve finále znovu nahrával a pak si užil zlatou euforii s bratrem Jackem.
Connor McDavid
- Kanada
- útočník
- 6 zápasů
- body: 2+11
Žádný jiný hráč v poli nebyl na olympiádě produktivnější a výraznější. Tahoun Edmontonu zvládal odehrát velkou porci minut a v těžkých chvílích mužstvo pozvedl. Hra Kanady možná až příliš stála na něm, ostatní lajny zůstaly lehce za očekáváním. Když se ve finále neutrhl on, nedokázal to ani nikdo jiný.
Macklin Celebrini
- Kanada
- útočník
- 6 zápasů
- body: 5+5
Když ho potkáte bez hokejové výstroje, mysleli byste si, že jde o středoškoláka, který míří na vyučování. Kanadský talent přitom zářil na Hrách. V elitní lajně si perfektně rozuměl s McDavidem, když bylo nejhůř, spojili je trenéři ještě s MacKinnonem. Ani to však na zisk vysněného zlata nestačilo.
Juraj Slafkovský
- Slovensko
- útočník
- 6 zápasů
- body: 4+4
Olympiáda je jeho turnajem. Slovenský střelec se představil pod pěti kruhy podruhé a dohromady ve 13 zápasech nasázel hned 11 gólů. Ve skupině zařídil Slovákům první místo, kromě boje o bronz bodoval ve všech utkáních. Bez něj by tým o obhajobu třetího místa z Pekingu ani nehrál.