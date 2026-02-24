Předplatné

Červenku pořád mrzí Kanada: Mohli jsme překvapit svět. Mluví i o Pastrňákovi či MS

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Finále ZOH! Zlato pro zesnulého parťáka, McDavid čeká. Plyšáci? Bizár • Zdroj: isportTV
Roman Červenka proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Pastrňák to v zápase pěkně schytal.
Pastrňák to v zápase pěkně schytal.
21
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Ve čtyřiceti ukázal, že dokáže obstát i proti největším hvězdám NHL. Reprezentační kapitán Roman Červenka provedl hokejový tým olympijským turnajem, jenž začal český výběr nevýrazně, ale skončil životním zápasem proti Kanadě. „Byli jsme hrozně blízko tomu, abychom překvapili celý svět,“ říká nezdolný útočník pro iSport. Bezprostředně po vyřazení nebyl prostor kvůli přetlaku v mixzóně ho vyzpovídat. Takže jak vrcholný podnik hodnotí? A láká ho i květnový šampionát?

Během pondělí už absolvoval trénink s extraligovými Pardubicemi. Není čas na oddych, ve středu startují týmové povinnosti domácím utkáním proti Kometě. „Čeká nás potom play off, další vrchol sezony,“ hlásí dvojnásobný mistr světa do telefonu.

Jak po pár dnech hodnotíte olympijský turnaj?
„Pořád je cítit zklamáni ze zápasu s Kanadou. Bylo hrozně blízko, abychom hráli o medaile. A mohli jsme překvapit celý svět. Bohužel se to nepovedlo. Něco málo chybělo, ale je to hrozná škoda. Stále to mrzí. Byl to hokej, kterým jsme se chtěli prezentovat. Naštěstí to přišlo v pravý čas, ale stejně to nestačilo.“

Jaromír Jágr v rámci svého hodnocení zmínil, že pokud byste udrželi vedení, vyhráli byste zlato. Souhlasíte?
„To jsou spekulace… Jarda asi jen vystihl, co by si všichni přáli. Ale jestli by to vyšlo? Kdo ví. Každopádně by nám výhra dala do konce turnaje hrozně moc. Hlavně další sebevědomí. Když porazíš takový tým, je možný, že se by se probudila další extra síla. Ale to jsou spekulace a už je to jedno. Byli jsme od toho kousek, což mrzí.“

Předtím jste, jak o tom mluvil kouč Radim Rulík, měli zadřený motor. Přemýšlel jste proč?
„No, těžká otázka. Je pravda, že… (přemýšlí) Ne, že bychom nemakali. To ne.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů