Červenku pořád mrzí Kanada: Mohli jsme překvapit svět. Mluví i o Pastrňákovi či MS
Ve čtyřiceti ukázal, že dokáže obstát i proti největším hvězdám NHL. Reprezentační kapitán Roman Červenka provedl hokejový tým olympijským turnajem, jenž začal český výběr nevýrazně, ale skončil životním zápasem proti Kanadě. „Byli jsme hrozně blízko tomu, abychom překvapili celý svět,“ říká nezdolný útočník pro iSport. Bezprostředně po vyřazení nebyl prostor kvůli přetlaku v mixzóně ho vyzpovídat. Takže jak vrcholný podnik hodnotí? A láká ho i květnový šampionát?
Během pondělí už absolvoval trénink s extraligovými Pardubicemi. Není čas na oddych, ve středu startují týmové povinnosti domácím utkáním proti Kometě. „Čeká nás potom play off, další vrchol sezony,“ hlásí dvojnásobný mistr světa do telefonu.
Jak po pár dnech hodnotíte olympijský turnaj?
„Pořád je cítit zklamáni ze zápasu s Kanadou. Bylo hrozně blízko, abychom hráli o medaile. A mohli jsme překvapit celý svět. Bohužel se to nepovedlo. Něco málo chybělo, ale je to hrozná škoda. Stále to mrzí. Byl to hokej, kterým jsme se chtěli prezentovat. Naštěstí to přišlo v pravý čas, ale stejně to nestačilo.“
Jaromír Jágr v rámci svého hodnocení zmínil, že pokud byste udrželi vedení, vyhráli byste zlato. Souhlasíte?
„To jsou spekulace… Jarda asi jen vystihl, co by si všichni přáli. Ale jestli by to vyšlo? Kdo ví. Každopádně by nám výhra dala do konce turnaje hrozně moc. Hlavně další sebevědomí. Když porazíš takový tým, je možný, že se by se probudila další extra síla. Ale to jsou spekulace a už je to jedno. Byli jsme od toho kousek, což mrzí.“
Předtím jste, jak o tom mluvil kouč Radim Rulík, měli zadřený motor. Přemýšlel jste proč?
„No, těžká otázka. Je pravda, že… (přemýšlí) Ne, že bychom nemakali. To ne.