Nevděčná role Břízy. Poraženým hvězdám předával plyšáky: Chtěl jsem, aby to měli za sebou
Lepší hokej než v milánské Santa Giulia Areně asi dlouho neuvidíte. Ve fantastickém finále výběr USA zdolal Kanadu 2:1 gólem Jacka Hughese v prodloužení a získal olympijské zlato. Celkem potřetí a poprvé od triumfu na olympiádě v Lake Placid, ještě k tomu na den přesně 46 let od zázračného vítězství výběru studentů nad všemocnou sbornou SSSR. Bitva gigantů v Miláně neměla jasného favorita. Vyhrát však mohl jen jeden. Američané se pak radovali jako kluci. Zdrcení kanadští hráči zírali do prázdna.
Než šéf IIHF Luc Tardif začal předávat rozjařeným zlatým medailistům plyšové maskoty, splnil Petr Bříza nevděčnou roli z titulu viceprezidenta dekorovat stejným způsobem poražené Kanaďany. „Musím jim vyseknout poklonu, jak to přijali. Ale chtěl jsem, aby to měli co nejrychleji za sebou,“ přiznal v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Před rokem porazily Javorové listy USA ve finále turnaje 4 Nations. Na olympiádě šly taky jen za zlatem. Rozhodující duel však dopadl opačně.
Jak jste si připadal tváří v tvář zničeným Kanaďanům?
„Takhle: ve všech olympijských soutěžích jsou medailisté vždycky šťastní, protože medaile je výsledkem jejich soutěžení s ostatními, ať na oválu, na svahu, na dráze. Všichni jsou šťastní, že mají bronz. Můžou být zklamaní, že získali bronz a ne stříbro, nebo že mají stříbro a nedosáhli na zlato. Ale pořád jsou šťastní, protože mají individuální medaili a jsou vlastně vítězové. V hokeji rozhoduje finálový zápas. I když jsou oba týmy stejně blízko, kousíček od zlata, pořád vyhraje jen jeden. Zklamání poražených je pak obrovské. A v případě olympiády ještě xkrát větší, tím spíš po souboji dvou týmů, které mířily jen na zlato. Ale musím Kanaďanům vyseknout poklonu. Zaslouží si ji. Hráči cítí obrovské zklamání, frustraci, prázdnotu a musí tam stát po celý dlouhý ceremoniál. Absolvovat ho celý, přitom by nejraději rychle odjeli pryč.“
Což v minulosti předvedli na šampionátu Rusové.
„Řešili jsme a měnili protokol, který na olympiádě mají, že se nejdřív fotí vítězové a pak poražení. Řekli jsme, že tohle vůbec nechceme. Kanaďani si ani fotku nedělali. Dostali možnost, ale jako první. S tím, že by potom odjeli, aby se vítězové mohli radovat. Ale ne, aby tam ještě stáli a koukali na jásající soupeře. Chtěli jsme, aby ceremoniál proběhl co nejrychleji. V režii ho má MOV, pro všechny sporty platí stejné parametry. Ale tohle bylo samozřejmě hodně specifické. Kanaďané to zvládli fakt důstojně a férově.“
Vypadali opravdu přešlí. Prohodil někdo z nich vůbec něco?
„Ne, ani jsem se nechtěl do ničeho pouštět. Chtěl jsem, aby to měli co nejrychleji za sebou.“
Petr Bříza předává plyšáky hokejistům Kanady.
Olympijský turnaj přinesl úžasnou podívanou. Souhlasíte, že hokej jako v českém čtvrtfinále a hlavně pak ve finále svět dlouho neviděl a možná dlouho zase neuvidí?
„Od olympiády v Soči 2014 a Světového poháru před deseti lety to bylo první měření nejlepších s nejlepšími. Pro všechny je to nejen důvod k oslavě, že se hrál skvělý hokej, ale taky zadostiučinění, že až na dvě výjimky nebyly žádné šílené dvojciferné výsledky a ve vyřazovací části dělil i evropské týmy kousíček od postupu. Zároveň je to příležitost si sednout a v porovnání s nejlepšími se otevřít vlastní budoucnosti. Každé národní federaci vystavil turnaj nějaké vysvědčení. Není to jen o těch týmech a pár zápasech. Máme důvod vrátit se k debatám, co dělat jinak a líp, jaké jsou před námi výzvy, jak můžeme uspět my jako český hokej. Myslím, že letošní olympiáda poskytla velkou inspiraci. Jednoznačně.“
Kanaďané se chovali sympaticky i jindy, třeba když během zápasu se Švýcarskem odváželi z ledu zraněného Kevina Fialu. Jak jste vnímal jejich rozhodnutí přestěhovat se z olympijské vesnice do pětihvězdičkového hotelu? Tohle právo měli všichni hráči NHL, ale jen Kanada vyměnila skromnější podmínky za komfort stranou od ostatních. Nedohnala sama sebe, když se zachovala takovým způsobem?
„Nedovedu posoudit život v olympijské vesnici, nebyl jsem tam. Každý hráč je zvyklý na svůj režim, klid, pohodlí, přípravu. Při tlaku, jaký v danou dobu na něj je, má na něco takového právo.“
Ano, ale kromě Kanaďanů ho nikdo nevyužil. Ani Američané, kteří přivezli podle platů v NHL do Milána nejdražší tým. Nejde o klasický hokejový turnaj, spolu se potkávají různí sportovci, důležitá je i určitá pospolitost.
„Tohle fakt nechci vůbec soudit a je věc každého, jestli je zvyklý na nějaký režim a chce ho zachovat. Olympiáda je vrcholný turnaj, a pokud taková možnost existuje, nechal bych na každém, jestli svého práva využije nebo ne. Přijde mi to normální. Vůbec bych to nespojoval, jestli se jedná o standardní chování nebo ne.“
Zápasy ve finální fázi řídili výhradně rozhodčí NHL. A chybovali stejně jako evropští. Třeba ve čtvrtfinále s Kanadou, kdy před gólem na 3:2 přehlédli, že Češi hráli v šesti.
„Zase se potvrdilo, že jsou jen lidi. Rozhodčí jsou pod drobnohledem, zvlášť při možnostech dnešní techniky. Okamžitě provede veškerou analýzu, zatímco oni se musí rozhodnout na ledě během chvilky. Jen my si v našich debatách myslíme, že ti naši jsou nejhorší. Tady se ukázalo, že chybují i ti nejlepší.“
Podle jakého klíče byli rozhodčí nasazováni?
„Tady se úzce spolupracovalo s NHL a jejími rozhodčími. Šlo o součást dohody IIHF, NHL a NHLPA. Nasazování spadalo čistě do pravomoci kouče rozhodčích IIHF, který měl poslední slovo. Olympiáda je turnaj řízený mezinárodní federací a nakonec záleželo na jeho volbě. Měl k dispozici skupinu hlavních a čárových, půl z Evropy, půl z NHL. Vždycky rozhodoval on, koho nasadí.“
Mega silná role hokejového turnaje
Komisionář NHL Gary Bettman v rozhovoru pro deník Sport potvrdil, že v roce 2028 proběhne Světový pohár a že by se na základě zkušeností mohly střídat turnaje nejlepších s nejlepšími každé dva roky. Co o tom soudíte?
„Během posledních téměř tří let jsme vedli dlouhodobá jednání. Záměrem NHL a NHLPA je pořádat Světový pohár v roce 2028 s jednou skupinou v Evropě. Máme rámcovou dohodu o podmínkách, o níž se diskutovalo mezi IIHF, evropskými federacemi, evropskými ligami, zástupci klubů. Byla přijata dvoustrannou smlouvou a další kroky budou následovat v příštích týdnech, kdy NHL oznámí evropské město, kde se jedna skupina bude hrát.“
Světový pohár se v minulosti konal velmi nepravidelně. V letech 1996, pak 2004 a 2016. Co by jeho pravidelné střídání s olympiádou znamenalo pro mistrovství světa a IIHF, která z výtěžku dotuje šampionáty dalších úrovní i rozvoj hokeje po celém světě?
„Máme krátce po olympiádě, kterou teď všichni rozebírají. Její dozvuky budou pokračovat i v příštích dnech. Je to dobrá otázka, tohle téma jsme mnohokrát probírali. Měli jsme s NHL rozdílné názory, kdy oni to vnímali jako rozvoj hokeje a my tam vidíme rizika pro jednotlivé federace a produkt mistrovství světa jako takový. Bude čas se k tomu obšírně vrátit.“
Jak vyhodnotíte olympiádu? Super turnaj, napínavý až do konce, kde zvítězili favoriti, jiné týmy jim však nedělaly stafáž. Pomůže hokeji z globálního hlediska?
„Zaprvé, turnaj měl neuvěřitelná čísla, co se týče sledovanosti na sociálních sítích, v televizi a v médiích. Od začátku zdaleka překonávala nejlepší dny z předchozích her v Pekingu, analýzy postupně polezou ven. Jasně se ukázalo, jak mega silná je v rámci olympijských her role hokejového turnaje, a nejen mužského, ale i ženského. Nejen programem, ale právě i atraktivitou a sledovaností. Druhá věc je, že když turnaj ke konci každý hodnotil, ať NHL, Mezinárodní olympijský výbor, organizátoři, všichni vyjadřovali velký respekt k IIHF, že byla schopná tohle celé spojit a uskutečnit. Zatřetí, velké uznání přišlo taky ze strany USA Hockey a Hockey Canada. I s obrovskými hvězdami jejich celky narazily na evropské týmy, šance byly nakonec padesát na padesát. Tohle taky dokázaly ocenit.“
A co z českého pohledu?
„Myslím, že bychom si neměli jen zhodnotit, jestli tyhle zápasy byly špatné a tyhle dobré, nebo pak jeden velmi dobrý. Jak v posledních letech jezdím na spousty světových turnajů, ať už dvacítky, osmnáctky, utvrzuje mě to, že potřebujeme daleko otevřenější debatu a daleko odvážnější rozhodnutí o budoucnosti českého hokeje.“