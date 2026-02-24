Ženský tým USA odmítl návštěvu u Trumpa. Na vině zřejmě i prezidentův rýpanec
Stejně jako muži přivezly americké ženy z olympijského hokejového turnaje v Miláně zlato. Obě úspěšná družstva pozval do Bílého domu prezident Spojených států Donald Trump. Jenže zatímco většina hokejistů vyhlíží mimořádnou událost s nadšením, hráčky účast odmítly. Oficiálním důvodem je sice nabitý a předem naplánovaný program, zámořská veřejnost nicméně spekuluje a předpokládá, že se hokejistek dotkl prezidentův veřejný výrok.
„Jsme velmi vděční za pozvání a opravdu si vážíme, že je tento mimořádný úspěch vnímán. Ale vzhledem k nabitému harmonogramu a předem naplánovaným povinnostem po Hrách se hráčky nemohou akce zúčastnit,“ stojí v oficiální omluvence amerického ženského národního týmu.
Realita přitom může být odlišná. Trump svůj záměr přivést do Washingtonu i zlaté hráčky prezentoval během telefonního rozhovoru, když gratuloval k finálovému vítězství nad Kanadou mužům. Vybral si ovšem dost nevybíravý způsob ohlášení.
„Musím vám říct, že je nutné pozvat taky ženský tým. To víte, jinak by mě asi odvolali,“ vtipkoval Trump v rozhovoru, který se pochopitelně dostal na veřejnost.
Hokejistky na speciální akci v noci z úterý na středu nakonec budou chybět. Do budovy Kapitolu a posléze do Bílého domu se tak chystají pouze hráči. Nejprve se mají coby čestní hosté zúčastnit tradičního prezidentského projevu o stavu Unie v Kongresu, poté je pro ně nachystaná oslava na půdě nejslavnější americké budovy.
Hned po vítězství dával Trump hráčům okázale najevo, že v jeho světě neexistuje žádný neřešitelný problém. „Jestli chcete, můžeme pro vás poslat klidně vojenské letadlo. Kdybyste se chtěli zúčastnit, byla by to ta nejlepší noc. Na prezidentování je hezké, že se nestaráte o počasí nebo o přistání. Nezáleží na tom, jestli zrovna sněží, panuje ta nejhorší bouře. Proletíte ji stejně, jako jste létali po ledě v Miláně. Bude to sranda! Máme pro vás medaile,“ slíbila hlava USA.
Hovor přímo v kabině zprostředkovával ředitel FBI Kash Patel, který za následné popíjení s hráči schytává ostrou kritiku na nejvyšších místech. Souboj USA s Kanadou se vůbec znovu stal třecí plochou pro politické roztržky.
Bílý dům přesdílel na sociální síti X rok starý příspěvek bývalého premiéra Kanady Justina Trudeau, který po turnaji 4 Nations a tehdejším triumfu Javorových listů napsal: „Nemůžete nám vzít naši zemi ani naši hru.“ Americký účet reagoval obrázkem, na kterém orel, zastupující USA, zabíjí kanadskou husu.
Hráči se na setkání s prezidentem těší. „Všichni jsme hrdí Američané, je to pro nás velká chvíle. Stejně jako pro Spojené státy. Hned nám zavolal a pogratuloval,“ vážil si Trumpovy náklonnosti kapitán Auston Matthews.