Američtí hrdinové u Trumpa, pět hráčů nepřišlo. Pařbu v Miami řídil Matthew Tkachuk
Jak v neděli zahlásil, tak se stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý v Bílém domě přivítal hokejové hrdiny, kteří ve spektakulárním olympijském finále zdolali Kanadu 2:1 v prodloužení. Ukončili tak dlouhé, 46 let trvající, čekání na nejcennější kov ze ZOH. Do Washingtonu D.C. každopádně nedorazil kompletní tým, chybělo hned pět hráčů...
Mají napilno. V neděli odpoledne získali hokejisté USA zlaté olympijské medaile po finálovém triumfu nad Kanadou, následně se přesunuli přes Atlantský oceán do Miami, kde v noci z pondělí na úterý slavili v tamním klubu. Jednu z hlavních rolí obsadil útočník Matthew Tkachuk.
Během úterý se nicméně zlatý tým přemístil do hlavního města Spojených států, kde měl na plánu návštěvu prezidenta Donalda Trumpa. Extravagantní hlava nejmocnější země světa pozvala hokejisty už během nedělního telefonátu přímo do šatny v milánské hale. Během něj došlo také na „virální“ větu o rovněž zlatých amerických hokejistkách.
Na fotce z Oválné pracovny je nicméně pouze 20 z 25 hráčů. Chybí brankář Jake Oettinger, obránce Jackson LaCombe a útočníci Kyle Connor, Brock Nelson a Jake Guentzel.