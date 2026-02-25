Předplatné

Američtí hrdinové u Trumpa, pět hráčů nepřišlo. Pařbu v Miami řídil Matthew Tkachuk

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Finále ZOH! Zlato pro zesnulého parťáka, McDavid čeká. Plyšáci? Bizár • Zdroj: isportTV
Američtí hokejisté v úterý zavítali do Bílého domu, kde je přijal prezident Donald Trump
Američtí hokejisté oslavují historicky třetí zlato z olympijských her
Bratři Brady (vlevo) a Matthew Tkachuk společně slaví olympijské zlato
Olympijští vítězové z USA si vychutnávají zlaté oslavy
Američtí hokejisté čekají na převzetí zlatých medailí
Američtí hokejisté oslavují olympijské zlato
30
Fotogalerie
adl
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Jak v neděli zahlásil, tak se stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý v Bílém domě přivítal hokejové hrdiny, kteří ve spektakulárním olympijském finále zdolali Kanadu 2:1 v prodloužení. Ukončili tak dlouhé, 46 let trvající, čekání na nejcennější kov ze ZOH. Do Washingtonu D.C. každopádně nedorazil kompletní tým, chybělo hned pět hráčů...

Mají napilno. V neděli odpoledne získali hokejisté USA zlaté olympijské medaile po finálovém triumfu nad Kanadou, následně se přesunuli přes Atlantský oceán do Miami, kde v noci z pondělí na úterý slavili v tamním klubu. Jednu z hlavních rolí obsadil útočník Matthew Tkachuk.

Video placeholder

Během úterý se nicméně zlatý tým přemístil do hlavního města Spojených států, kde měl na plánu návštěvu prezidenta Donalda Trumpa. Extravagantní hlava nejmocnější země světa pozvala hokejisty už během nedělního telefonátu přímo do šatny v milánské hale. Během něj došlo také na „virální“ větu o rovněž zlatých amerických hokejistkách.

Na fotce z Oválné pracovny je nicméně pouze 20 z 25 hráčů. Chybí brankář Jake Oettinger, obránce Jackson LaCombe a útočníci Kyle Connor, Brock Nelson a Jake Guentzel.

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů