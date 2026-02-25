Zlatý gólman dostane nejvyšší americké vyznamenání. Trumpovi odmítl odpovědět na otázku
Hrdina olympijského hokejového turnaje Connor Hellebuyck bude oceněn Prezidentskou medailí svobody, což je nejvyšší civilní vyznamenání v USA. Donald Trump to oznámil během projevu o stavu Unie v Kongresu, kam přišli i hráči amerického týmu. Dodal, že během jejich návštěvy v Bílém domě je nechal hlasovat. „Řekl jsem, že mu nic nedám, pokud někdo řekne ne. Každý z nich rychle zvedl ruku,“ uvedl prezident. Usmívající se brankář položil dlaň na srdce a pak ukázal medaili, zatímco přítomní kongresmani tleskali.
Američané vybojovali v Miláně zlato po finálovém vítězství 2:1 v prodloužení nad Kanadou. Brankář Hellebuyck byl největším strůjcem prvního triumfu hokejistů USA pod pěti kruhy po 46 letech. Stane se padesátým sportovcem a vůbec prvním hokejistou, který vysoké vyznamenání převezme.
Mezi 671 držiteli Medaile svobody patří například šestinásobný šampion NBA a dvakrát olympijský vítěz Michael Jordan, vítěz sedmi titulů ve Světové sérii a držitel rekordu baseballové MLB v počtu homerunů Babe Ruth, fenomenální golfista Tiger Woods, tenistka Billie Jean Kingová, devítinásobná olympijská vítězka a plavkyně Katie Ledecká nebo argentinský fotbalista Lionel Messi.
„Dosáhli toho skvělí sportovci, ti nejlepší. Ale poděkovat chci vám všem. Jste výjimeční šampioni,“ hřímal Donald Trump během projevu v Kongresu. Američtí hráči přišli do sněmovny v modrých mikinách s nápisem USA, khaki kalhotách a se zlatými medailemi na krku. Napochodovali na galerii pro média, zatímco zákonodárci vstali, jásali a několikrát skandovali: „USA! USA!“.
Hellebuyck měl v bitvě o zlato 41 zákroků a asistoval u vítězného gólu Jacka Hughese v nastaveném čase. Hokejisté USA vyhráli na olympiádě poprvé od Zázraku na ledě v Lake Placid 1980, kde skolili sbornou SSSR. Na cestě za triumfem v Miláně podával gólman skvělé výkony, patřil k nejvyrovnanějším hráčům mužstva. Stal se ústřední postavou finále s Kanadou.
Předvedl spoustu skvělých zásahů, v klíčovém okamžiku zastavil žerdí hokejky střelu Devona Toewse. „Tohle jsi trénoval, nebo jsem měl trochu štěstí? Na tuhle otázku mi odmítl odpovědět,“ líčil prezident Trump.
Zlatý triumf jen posílil Hellebuyckovu pověst jednoho z nejlepších brankářů NHL. Po sezoně 2024/25 získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Stal se osmým brankářem, který ocenění získal a prvním po Careym Priceovi, jemuž byla udělena před jedenácti lety. V minulém ročníku rovněž získal svou třetí Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL.