Dostál o rozhodčích i Palátově gólu v šesti: Věděl jsem to. Z brány vidíte všechno...

Zimák: Čím začít, aby český hokej dohnal svět. Dobrý kouč nemůže trénovat lemply • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Dostál v akci proti Kanadě
Česká jednička Lukáš Dostál v akci
Lukáš Sedlák v utkání proti Kanadě
Lukáš Dostál v akci proti Kanadě
Mitch Marner v prodloužení rozhodl o výhře Kanady nad Českem
Čeští hokejisté podlehli Kanadě po prodloužení
Mitch Marner v prodloužení rozhodl o výhře Kanady nad Českem
Hokej na ZOH 2026
Když mu dali v národním týmu první větší příležitost, okamžitě vychytal na mistrovství světa zlato. Z olympiády v Miláně už odjel bez medaile, přestože rozhodně nezklamal. Při čtvrtfinálovém utkání s Kanadou se málem postaral o senzaci, jenže v prodloužení na bekhendovou ránu Mitchella Marnera nedosáhl. Brankář Lukáš Dostál se v rozhovoru pro iDnes k turnaji nejlepších vrátil, komentoval i výkony rozhodčích nebo právem propíraný gól Ondřeje Paláta na 3:2.

Podobnou chybu sudích v tak důležitém momentu snad historie olympijských her nepamatuje. V 53. minutě čtvrtfinálového duelu poslal český tým omylem šestého bruslaře na led, nicméně rozhodčí si toho nevšimli. Rulíkův soubor následně vyrazil do přečíslení, které po Nečasově přihrávce zužitkoval Ondřej Palát.

„Věděl jsem to. Z brány vidíte všechno... Stalo se a je na rozhodčích a komisi, jak si to vyhodnotí. Každý ví, že to byla chyba a gól neměl padnout. My jsme byli rádi, ale jak gól padl, neradoval jsem se a čekal jsem, jestli to uznají,“ líčil brankář Lukáš Dostál v rozhovoru pro iDnes.

Dostál: Rozhodčí nebyli tragičtí

Na výkon sudích si po čtvrtfinálové prohře s Kanadou stěžoval i Radim Rulík, jemuž některá česká vyloučení nebyla po chuti. „Straší mě rozhodčí. Co si k nám dovolují, to je pro mě neakceptovatelné. Po každém zápase posíláme dva tři zákroky, kde máme jednoznačně potvrzené, že měl být soupeř vyloučený,“ mračil se kouč.

Dostál však podobně kritický nebyl. „Všechno nebylo optimální, ale nemyslím si, že by to bylo tragické. Všechno, co se odpískalo, se stalo. Problém je, že se plno faulů neodpískalo. To působí blbým dojmem. Bavím se o všech zápasech, ne jen proti Kanadě. Jde taky o to, jak moc si za těmi vyloučeními jdete. Jak se bavíš s rozhodčími, jestli na ně řveš, nebo jsi spíš kamarád. Jsou to všechno body, které ti nahrávají,“ popsal gólman Anaheimu.

„Vybrali se ti nejlepší rozhodčí z NHL, liga se na olympiádě hodně angažovala a poslední věc, kterou by chtěla, aby rozhodčí nepískali padesát na padesát. Neřešil bych to jako velké téma a taky je na nás, abychom si s tím poradili,“ věděl Dostál.

