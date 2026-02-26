Duda v Zimáku odpovídá Voráčkovi: Říkej si, co chceš, ale seber se a běž ty mladý trénovat...
Národní tým málem způsobil senzaci vyřazením mocné Kanady ve čtvrtfinále milánské olympiády. Český fanoušek litoval Rulíkovu družinu, že nedotáhla do konce působivé tažení. Ale co dál? Má snad národní sport udržovat při životě alibi, že skvěle bojující mužstvo (v ten den) nepustili dál nepřesní sudí? Anebo si osmé místo zevrubně analyzovat, což hokej dovede k novému pohledu na jeho fungování? A které vychází z nutnosti prosadit klíčové strategické změny už od žákovských kategorií. Velké téma pro podcast Zimák, kde chvílemi horlivě diskutovali tradiční experti Radek Duda, Zbyněk Irgl a bývalý kouč mládežnické reprezentace Martin Pešout.
Nakonec došlo i na televizní výroky Jakuba Voráčka chvíli po vyřazení Kanadou. Bývalý vynikající útočník a mistr světa z roku 2010 dal najevo, že nesouhlasí s kritickými hlasy v Česku. Nesouhlasil s nimi už po odtajnění olympijské nominace, kdy mnozí experti rozebírali, zda neměl být v kádru například Adam Klapka, Matěj Blümel či další hráči.
„Ať se na mě nikdo nezlobí, řeči okolo toho, co bylo před nominací a všichni lidi, kteří chtějí mít jenom kliky na internetu... Doufám, že jim kluci zavřeli aspoň trošičku pusu a celou partu kluků, i trenérský štáb a celkově výpravu, budou v budoucnu trošičku víc respektovat. Protože upřímně? Vůbec se mi to nelíbilo,“ pravil majitel více než tisícovky startů v NHL.
V hokejových kruzích bylo každému jasné, že míří minimálně na Radka Dudu, jenž se i v podcastu Zimák upřímně vyjadřoval k nominační strategii Radima Rulíka. A na řadě míst nesouhlasil s volbou hlavního kouče, předpokládal, že turnaj v Miláně bude potřebovat víc hráčů zvyklých na rozměry či rychlost zámořského hokeje. Anebo mladší hokejisty s aktuální formou.
Nejde říci, že by se Dudova slova nepotvrdila. Nejen bývalému reprezentačnímu útočníkovi vadí, že se tu vytváří prostředí, kdy by recenze výkonů či výběru hráčů neměly mít místo v éteru a pokud ano, tak jedině pochvalné. „Opravdu to není jenom o klicích na internetu nebo o sledovanosti, ať si to lidi uvědomí. Je to jenom o tom být soudržný, držet spolu a ne jen nadávat, škodit a myslet si, že mám patent na rozum. Lidi, kteří by tomu měli a mohli rozumět, by o některých věcech mohli mluvit trošičku jinak,“ přisadil si Jakub Voráček.
Radek Duda se v aktuálním díle Zimáku snaží Jakubu Voráčkovi i ostatním vysvětlit, že jde o úplně něco jiného, než tvorbu „klikacího“ pořadu. „Opřeli jsme se v podcastu do toho, nelíbil se nám koučink, padla konstruktivní kritika a najednou podívej… Lojza Hadamczik i Guma (po turnaji) řekli, že potřebujeme mladé hráče. To jsi dřív neslyšel, do té doby nikdo nic takového neřekl,“ poukazuje Duda na poolympijská vyjádření šéfa svazu a generálního manažera reprezentace.
Poté promluvil i k Voráčkovi. „Já ho beru, ať si říká, co chce, má na to právo. Ale on nedělá s mládeží lautr nic, maximálně se nechá vyfotit, je něčeho tváří. Ale jdi a buď každý den na ledě šest hodin, pracuj s mladými hráči, choď je skautovat, mluv s jejich rodiči, co mají za problémy a tak dál. Pak zjistíš, kde nás tlačí bota a za co my fightujeme. My nejsme hejt, my chceme konstruktivní debatu a poukazovat na naše problémy, abychom se hnuli z místa,“ říká Radek Duda v podcastu.
Celý díl najdete na www.zimakpodcast.cz a na i Sportu.