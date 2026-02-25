Zranění Crosbyho je vážnější, poprvé se vyjádřil na adresu Gudase. Co mu vzkázal?
Sidney Crosby bude kvůli zranění z olympijského turnaje chybět Pittsburghu v NHL nejméně čtyři týdny. Kapitán Penguins nedohrál čtvrtfinále s Českem a na led už ve zbývajících zápasech v Miláně nevyjel. Teď se kanadský hokejista vyjádřil na adresu Radko Gudase, po střetu s nímž se zranil. „Nemám s tím zákrokem problém,“ řekl.
Crosby chyběl i u finálové porážky 1:2 v prodloužení s USA. O jeho absenci dnes informovali zástupci klubu a zařadili ho na seznam zraněných. Jeho zdravotní stav blíže nekomentovali.
Osmatřicetiletý útočník odstoupil ze čtvrtfinále s Českem patrně kvůli potížím s pravým kolenem. Oficiální prohlášení kanadského týmu hovořilo o zranění ve spodní části těla a stejně se nyní vyjádřil i Pittsburgh. Zranění si přivodil v tvrdém střetu s Radko Gudasem. Český bek se následně stal nepřítelem Kanady.
„Nemám s tím zákrokem problém. Chtěl hrát do těla a naplno. Snažil se hrát tvrdě, jako každý obránce. Pro mě to bohužel dopadlo špatně,“ řekl Crosby a dodal: „Nemyslím si, že by se mi musel ozvat nebo něco podobného. Je to hokej a takové věci se stávají. Bohužel, tohle je jedna z těch věcí.“
Pro Penguins je ztráta Crosbyho citelnou ranou. V 56 zápasech této sezony nasbíral trojnásobný vítěz Stanleyova poháru a dvojnásobný olympijský šampion 59 bodů za 27 gólů a 32 asistencí. Za 21 sezon v dresu klubu odehrál 1408 zápasů s bilancí 1746 bodů (652+1094).
Pittsburgh do NHL po olympijské pauze vstoupí jako druhý tým Metropolitní divize. Počítat už naopak může s obráncem Krisem Letangem, který byl od konce ledna mimo hru kvůli zlomenině nohy.
Kompletní medailové pořadí ZOH 2026 ZDE>>>