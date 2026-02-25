Předplatné

Zranění Crosbyho je vážnější, poprvé se vyjádřil na adresu Gudase. Co mu vzkázal?

Sidney Crosby se vyjádřil ke zranění, které mu způsobil Radko Gudas
Sidney Crosby se vyjádřil ke zranění, které mu způsobil Radko GudasZdroj: koláž iSport
Smutný kapitán Kanady Sidney Crosby se s olympiádou loučí bez zlata
Radko Gudas a Martin Nečas v souboji se Sidneym Crosbym
Radko Gudas tvrdě srazil Sidneyho Crosbyho k zemi
Sidney Crosby musel během utkání proti Česku odejít do šaten
Za zklamanými hráči Kanady dorazil i zraněný kapitán Sidney Crosby
Zklamaní kanadští hokejisté po prohraném olympijském finále
Sidney Crosby musel během utkání proti Česku odejít do šaten
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Sidney Crosby bude kvůli zranění z olympijského turnaje chybět Pittsburghu v NHL nejméně čtyři týdny. Kapitán Penguins nedohrál čtvrtfinále s Českem a na led už ve zbývajících zápasech v Miláně nevyjel. Teď se kanadský hokejista vyjádřil na adresu Radko Gudase, po střetu s nímž se zranil. „Nemám s tím zákrokem problém,“ řekl.

Crosby chyběl i u finálové porážky 1:2 v prodloužení s USA. O jeho absenci dnes informovali zástupci klubu a zařadili ho na seznam zraněných. Jeho zdravotní stav blíže nekomentovali.

Osmatřicetiletý útočník odstoupil ze čtvrtfinále s Českem patrně kvůli potížím s pravým kolenem. Oficiální prohlášení kanadského týmu hovořilo o zranění ve spodní části těla a stejně se nyní vyjádřil i Pittsburgh. Zranění si přivodil v tvrdém střetu s Radko Gudasem. Český bek se následně stal nepřítelem Kanady.

„Nemám s tím zákrokem problém. Chtěl hrát do těla a naplno. Snažil se hrát tvrdě, jako každý obránce. Pro mě to bohužel dopadlo špatně,“ řekl Crosby a dodal: „Nemyslím si, že by se mi musel ozvat nebo něco podobného. Je to hokej a takové věci se stávají. Bohužel, tohle je jedna z těch věcí.“

Pro Penguins je ztráta Crosbyho citelnou ranou. V 56 zápasech této sezony nasbíral trojnásobný vítěz Stanleyova poháru a dvojnásobný olympijský šampion 59 bodů za 27 gólů a 32 asistencí. Za 21 sezon v dresu klubu odehrál 1408 zápasů s bilancí 1746 bodů (652+1094).

Pittsburgh do NHL po olympijské pauze vstoupí jako druhý tým Metropolitní divize. Počítat už naopak může s obráncem Krisem Letangem, který byl od konce ledna mimo hru kvůli zlomenině nohy.

Kompletní medailové pořadí ZOH 2026 ZDE>>>

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů