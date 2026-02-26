Zranil Crosbyho, ale zámoří řeší Gudasovu homofobní nadávku. Nic jsem tím nemyslel, říká
Na dálku si poslali smířlivý vzkaz, že šlo o součást boje. Olympijská srážka mezi Radkem Gudasem a Sidneym Crosbym, po níž kapitán hokejistů Kanady opustil čtvrtfinálovou vřavu a do hry se nevrátí několik týdnů, vzbudila emoce mezi zámořskými fanoušky. Zasvěcení však věděli, že ze strany českého „řezníka“ nešlo o žádnou zákeřnost. Mnohem víc mu za Atlantikem předhazovali vulgarismus s homofobním podtextem, který během vypjatého střetu s Javorovými listy vyřknul.
Byl to Gudasův nejpovedenější výkon na turnaji. Opět připomínal bestii z předloňského mistrovství světa, kdy při cestě za zlatem deptal Američana Bradyho Tkachuka a bez respektu zahodil legendárního Švýcara Andrese Ambühla. Na seznam obětí českého ranaře během Her přibylo další zvučné jméno: Sidney Crosby.
V průběhu čtvrtfinále, které Češi po srdnatém výkonu ztratili 3:4 v prodloužení, si však Gudas posvítil i na jiné protivníky. V 39. minutě naháněl v defenzivní zóně nepříjemného Brandona Hagela. Sudí usoudili, že zadák národního týmu šel do souboje s příliš vysokou intenzitou, a vyloučili pětatřicetiletého veterána za hrubost.
Česká strana s výrokem nesouzněla. Právě v tu chvíli měl Gudas nadávkou „hulibrk“ (jedná se o volný překlad slova cocksucker) počastovat soupeře či rozhodčího. Vlivný server The Athletic obránce po turnaji kontaktoval, aby mu dal možnost vysvětlit vulgarismus, který se zejména v angličtině považuje za homofobní.
„Nic takového jsem tím nezamýšlel. Jsem hodně vášnivý chlap. Dávám do hry srdce, beru ji nesmírně vážně. V daném momentu jsem si neuvědomil plné vyznění svých slov. Opravdu mě mrzí, že byla součástí zápasu. Ze svých chyb se musíme poučit,“ přiznal Gudas vinu.
Gudas: Zkušenost, ze které se rád poučím
Rozumí tomu, proč se kolem něj strhlo haló. „Stoprocentně. Jako sportovci se musíme takovým věcem vyvarovat. V zápalu boje mě přemohly emoce a je mi velmi líto, jak to vyznívá pro celý hokej. Teď už s tím bohužel nemůžu nic udělat, ale upřímně se omlouvám,“ dodal čtyřnásobný otec, který je obecně považovaný za správný lidský vzor, a v Berouně například založil bilingvní mateřskou i základní školu.
Jeho čtvrtfinálová prostořekost původně unikla většinové pozornosti, zazněla však v ruchových mikrofonech při vysílání kanadské televizní stanice CBC. Gudas za ni nebyl dále potrestán, třebaže v minulosti jiný hokejista Anaheimu Ryan Getzlaf obdržel za velmi podobné slovíčko pokutu ve výši 10 tisíc dolarů. Vulgarismus nicméně tehdy pronesl přímo v zápase NHL.
„Nikdy nechcete přitáhnout pozornost takovýmto způsobem. Ať už jde o náhled na hokej, nebo na vás osobně. Pro mě je to určitě zkušenost, ze které se poučím,“ uzavřel ožehavé téma kapitán Ducks a důležitý pilíř českých obranných řad.
Fanouškovská kritika, týkající se Crosbyho zranění, se Gudase naopak příliš nedotkla. Na sociálních sítích na rozdíl od mladších spoluhráčů netráví moc času, tudíž nenávistné zprávy, které mu přišly, z většinové části minul. Pochopení za vykonávání obvyklé práce našel nejen u Crosbyho, ale také u dalších kanadských hokejistů.
„Nejdete do souboje s tím, že chcete někoho zranit. Vnímám i opačnou stranu. Je to jediná potíž olympiády, a bohužel potkala zrovna Kanadu a Crosbyho, který byl ke všemu kapitánem našeho týmu. Poslední dny ukázaly, jak skutečně toxické dokáže být online prostředí. Nemyslím si, že by kritika byla nezbytná. Každý se přece pouze snaží zvítězit,“ hájil týmového kolegu Gudase útočník a dříve juniorský reprezentant Javorových listů Ryan Strome.