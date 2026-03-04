Gudas o srážce s Crosbym: Byli za mnou sekuriťáci. MacKinnon asi taky neumí moc prohrávat
Olympijské čtvrtfinále s Kanadou bylo jedním z nejlepších představení české hokejové reprezentace vůbec. „Skvělá zkušenost, ale bohužel i hořká,“ vrátil se Radko Gudas v podcastu Zimák, jehož byl hostem. V zámoří se stal nepřítelem číslo jedna, neboť si dovolil hitovat Sidney Crosbyho a ten se zranil. Po přestávce přijeli do Anaheimu jako první Edmonton Oilers s Connorem McDavidem. Joel Quenneville proti nim jako druhý kouč v historii ligy dosáhl 1000. vítězství v NHL. „Má rád humor, naštvat se dovede taky. A hrozně nerad prohrává,“ vyprávěl o trenérovi kapitán Ducks.
Češi po srdnatém výkonu podlehli ve čtvrtfinále Kanadě 3:4 v prodloužení. Fantastický a zároveň hodně vypjatý duel měl dozvuky ještě dlouho poté, co skončil. Sidney Crosby se po srážce s Radkem Gudasem už do hry nezapojil.
„Nešťastná náhoda, nic zákeřného. Nikdy nechcete, aby se někomu něco stalo,“ řekl k incidentu v Zimáku český bek, který v NHL už jednou čelil vážným výhrůžkám. Došlo na ně i tentokrát. „Byli za mnou sekuriťáci, kdybych náhodou něco potřeboval, ať dám vědět. Ale v pohodě, na sociálních médiích moc nejsem,“ prozradil.
Rozebíral se taky jeho emotivní výrok, který zachytily mikrofony po sporném vyloučení a v angličtině se považuje za homofobní. „Je tam spousta emocí, je to v zápalu boje. Člověk jde po tom nejcennějším, myslí na nejvyšší pozice a jakákoli prohra bolí. Někdy prostě něco uklouzne. Mikrofony jsou teď všude, takže si musíme dávat větší pozor a poučit se z takových omylů,“ řekl Gudas.
Když pak rozmrzelý Nathan MacKinnon po prohraném finále přebíral od viceprezidenta IIHF Petra Břízy plyšové maskoty, z jeho úst se dalo vyčíst, že utrousil rovněž cosi nevhodného. „Asi taky neumí moc prohrávat,“ poznamenal kapitán Anaheimu.
Komu po vyřazení českého týmu nejvíc přál? Co ho na olympiádě nejvíc zaujalo a s čím nejvíc zápolil? „Možná s distribucí lístků. Dostali jsme dva a já tam měl rodinku, celý regiment. Další jsme ovšem nakonec vždycky sehnali a všichni byli na hokeji, užili si to, fandili. Myslím, že i lidi viděli Týnku, Kvída s Elvírkou a možná i Frídou, jak jsou u zábradlí a křičí se českými vlajkami na obličeji,“ připomněl.
Na vajíčka do Českého domu i výhra pro kouče
Přes smutný konec si Gudas zimní hry v Miláně užil, byť podmínky vypadaly poněkud partyzánsky.
„S tím bych souhlasil. Taky nás překvapilo, že budeme muset řešit třeba stravu, což nebyl zrovna highlight našeho pobytu. Ale lidi od nároďáku se o nás postarali, jak mohli. Chodili jsme občas na večeře mimo vesničku. Před zápasem se Švýcary jsme snídali v Českém domě, abychom si dali pořádná vajíčka, protože ve vesničce se jim to úplně nevedlo. Jsem však hrozně rád, že jsme ve vesnici mohli být s ostatními hráči a sportovci, to byl jeden z nejhezčích zážitků. Taky jsem si hrozně užil být v té naší partě, jak trenérů, tak hráčů, měli jsme v týmu super atmosféru. Kluci mi budou chybět, stejně jako sranda, vtípky a všechno okolo. Jako hráči NHL jsme byli hrozně rádi, že jsme tam vůbec mohli po dvanácti letech být. Bylo to speciální pro nás všechny,“ uvedl Gudas.
NHL se mezitím zase rozeběhla, Anaheim navázal na úspěšnou sérii před olympijskou přestávkou. Kouč Joel Quenneville se po výhře nad Edmontonem v prvním utkání po návratu jako druhý v historii dostal na metu 1000 vítězných utkání v základní části, což dosud dokázal jen legendární Scotty Bowman. Po zápase se hráči vyfotili s trenérem s charakteristickými bílými knírky pod nosem, napodobeniny jeho porostu měli pod nosem i diváci v hledišti.
Gudas poznal Quennevilla už během působení na Floridě. V Zimáku vylíčil, jaký 67letý trenér vůbec je. „Dokáže kluky na namotivovat a strhnout už tím, jak je zapálený. Všechno bere pozitivně, snaží se nás všechny podporovat, vést správným směrem. Zároveň už poznáme náznaky, kdy je Q v pohodě a ví, že děláme věci správně, a kdy už začíná bublat,“ usmál se Gudas. Taky prozradil, jaké dary kromě doutníků a lahví dobrého vína Quenneville k jubilejnímu vítězství dostal. „Ale myslím, že od nás si stejně cení právě toho vítězství,“ dodal.
Celý díl nového Zimáku si můžete pustit na zimakpodcast.cz či v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|60
|28
|10
|6
|16
|208:171
|82
|2
Tampa
|59
|29
|9
|4
|17
|210:158
|80
|3
Buffalo
|61
|30
|6
|6
|19
|209:183
|78
|4
Detroit
|61
|24
|11
|6
|20
|182:183
|76
|5
Pittsburgh
|60
|27
|4
|13
|16
|204:175
|75
|6
Montreal
|59
|22
|11
|9
|17
|208:193
|75
|7
Islanders
|61
|23
|12
|5
|21
|182:172
|75
|8
Boston
|60
|26
|8
|5
|21
|202:188
|73
|9
Columbus
|60
|21
|10
|8
|21
|192:191
|70
|10
Washington
|63
|26
|5
|7
|25
|199:189
|69
|11
Ottawa
|60
|23
|6
|9
|22
|201:193
|67
|12
Flyers
|60
|19
|9
|11
|21
|177:188
|67
|13
Toronto
|61
|19
|8
|10
|24
|195:211
|64
|14
Florida
|61
|24
|6
|3
|28
|186:205
|63
|15
Devils
|61
|20
|10
|2
|29
|156:183
|62
|16
Rangers
|60
|14
|9
|8
|29
|160:190
|54
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|60
|38
|3
|9
|10
|230:149
|91
|2
Dallas
|61
|31
|7
|9
|14
|212:165
|85
|3
Minnesota
|62
|23
|13
|10
|16
|209:180
|82
|4
Vegas
|61
|21
|7
|14
|19
|201:194
|70
|5
Anaheim
|60
|19
|14
|3
|24
|200:211
|69
|6
Utah
|61
|25
|7
|4
|25
|193:169
|68
|7
Edmonton
|62
|22
|8
|8
|24
|220:210
|68
|8
Seattle Kraken
|60
|23
|6
|9
|22
|171:176
|67
|9
San Jose
|58
|17
|12
|4
|25
|179:202
|62
|10
Kings
|60
|15
|9
|14
|22
|155:179
|62
|11
Nashville
|61
|20
|7
|8
|26
|179:210
|62
|12
Winnipeg
|60
|20
|4
|10
|26
|171:186
|58
|13
Chicago
|61
|18
|5
|10
|28
|163:195
|56
|14
Calgary
|60
|20
|4
|7
|29
|149:181
|55
|15
St. Louis
|60
|21
|1
|9
|29
|156:208
|53
|16
Vancouver
|60
|12
|6
|7
|35
|153:224
|43