Gudas o srážce s Crosbym: Byli za mnou sekuriťáci. MacKinnon asi taky neumí moc prohrávat

Zimák NHL s Radkem Gudasem: Hit na Crosbyho? Nic zákeřného. Nechceš, aby se někomu něco stalo
Radko Gudas v dresu české reprezentace na ZOH 2026
Radko Gudas s dcerou Leontýnkou
Radko Gudas před koncem druhé třetiny zamířil na trestnou lavici
Hráči Anaheimu oslavili milník kouče Joela Quennevillea
Server iSport v Miláně navštívil Radka Gudase s rodinou
Radko Gudas před koncem druhé třetiny zamířil na trestnou lavici
Hráči Anaheimu oslavili milník kouče Joela Quennevillea
Pavel Bárta
Hokej na ZOH 2026
Olympijské čtvrtfinále s Kanadou bylo jedním z nejlepších představení české hokejové reprezentace vůbec. „Skvělá zkušenost, ale bohužel i hořká,“ vrátil se Radko Gudas v podcastu Zimák, jehož byl hostem. V zámoří se stal nepřítelem číslo jedna, neboť si dovolil hitovat Sidney Crosbyho a ten se zranil. Po přestávce přijeli do Anaheimu jako první Edmonton Oilers s Connorem McDavidem. Joel Quenneville proti nim jako druhý kouč v historii ligy dosáhl 1000. vítězství v NHL. „Má rád humor, naštvat se dovede taky. A hrozně nerad prohrává,“ vyprávěl o trenérovi kapitán Ducks.

Češi po srdnatém výkonu podlehli ve čtvrtfinále Kanadě 3:4 v prodloužení. Fantastický a zároveň hodně vypjatý duel měl dozvuky ještě dlouho poté, co skončil. Sidney Crosby se po srážce s Radkem Gudasem už do hry nezapojil.

„Nešťastná náhoda, nic zákeřného. Nikdy nechcete, aby se někomu něco stalo,“ řekl k incidentu v Zimáku český bek, který v NHL už jednou čelil vážným výhrůžkám. Došlo na ně i tentokrát. „Byli za mnou sekuriťáci, kdybych náhodou něco potřeboval, ať dám vědět. Ale v pohodě, na sociálních médiích moc nejsem,“ prozradil.

Rozebíral se taky jeho emotivní výrok, který zachytily mikrofony po sporném vyloučení a v angličtině se považuje za homofobní. „Je tam spousta emocí, je to v zápalu boje. Člověk jde po tom nejcennějším, myslí na nejvyšší pozice a jakákoli prohra bolí. Někdy prostě něco uklouzne. Mikrofony jsou teď všude, takže si musíme dávat větší pozor a poučit se z takových omylů,“ řekl Gudas.

Když pak rozmrzelý Nathan MacKinnon po prohraném finále přebíral od viceprezidenta IIHF Petra Břízy plyšové maskoty, z jeho úst se dalo vyčíst, že utrousil rovněž cosi nevhodného. „Asi taky neumí moc prohrávat,“ poznamenal kapitán Anaheimu.

Komu po vyřazení českého týmu nejvíc přál? Co ho na olympiádě nejvíc zaujalo a s čím nejvíc zápolil? „Možná s distribucí lístků. Dostali jsme dva a já tam měl rodinku, celý regiment. Další jsme ovšem nakonec vždycky sehnali a všichni byli na hokeji, užili si to, fandili. Myslím, že i lidi viděli Týnku, Kvída s Elvírkou a možná i Frídou, jak jsou u zábradlí a křičí se českými vlajkami na obličeji,“ připomněl.

Na vajíčka do Českého domu i výhra pro kouče

Přes smutný konec si Gudas zimní hry v Miláně užil, byť podmínky vypadaly poněkud partyzánsky.

„S tím bych souhlasil. Taky nás překvapilo, že budeme muset řešit třeba stravu, což nebyl zrovna highlight našeho pobytu. Ale lidi od nároďáku se o nás postarali, jak mohli. Chodili jsme občas na večeře mimo vesničku. Před zápasem se Švýcary jsme snídali v Českém domě, abychom si dali pořádná vajíčka, protože ve vesničce se jim to úplně nevedlo. Jsem však hrozně rád, že jsme ve vesnici mohli být s ostatními hráči a sportovci, to byl jeden z nejhezčích zážitků. Taky jsem si hrozně užil být v té naší partě, jak trenérů, tak hráčů, měli jsme v týmu super atmosféru. Kluci mi budou chybět, stejně jako sranda, vtípky a všechno okolo. Jako hráči NHL jsme byli hrozně rádi, že jsme tam vůbec mohli po dvanácti letech být. Bylo to speciální pro nás všechny,“ uvedl Gudas.

NHL se mezitím zase rozeběhla, Anaheim navázal na úspěšnou sérii před olympijskou přestávkou. Kouč Joel Quenneville se po výhře nad Edmontonem v prvním utkání po návratu jako druhý v historii dostal na metu 1000 vítězných utkání v základní části, což dosud dokázal jen legendární Scotty Bowman. Po zápase se hráči vyfotili s trenérem s charakteristickými bílými knírky pod nosem, napodobeniny jeho porostu měli pod nosem i diváci v hledišti.

Gudas poznal Quennevilla už během působení na Floridě. V Zimáku vylíčil, jaký 67letý trenér vůbec je. „Dokáže kluky na namotivovat a strhnout už tím, jak je zapálený. Všechno bere pozitivně, snaží se nás všechny podporovat, vést správným směrem. Zároveň už poznáme náznaky, kdy je Q v pohodě a ví, že děláme věci správně, a kdy už začíná bublat,“ usmál se Gudas. Taky prozradil, jaké dary kromě doutníků a lahví dobrého vína Quenneville k jubilejnímu vítězství dostal. „Ale myslím, že od nás si stejně cení právě toho vítězství,“ dodal.

Celý díl nového Zimáku si můžete pustit na zimakpodcast.cz či v sekci Premium na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina602810616208:17182
2Tampa59299417210:15880
3Buffalo61306619209:18378
4Detroit612411620182:18376
5Pittsburgh602741316204:17575
6Montreal592211917208:19375
7Islanders612312521182:17275
8Boston60268521202:18873
9Columbus602110821192:19170
10Washington63265725199:18969
11Ottawa60236922201:19367
12Flyers601991121177:18867
13Toronto611981024195:21164
14Florida61246328186:20563
15Devils612010229156:18362
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado60383910230:14991
    2Dallas61317914212:16585
    3Minnesota6223131016209:18082
    4Vegas612171419201:19470
    5Anaheim601914324200:21169
    6Utah61257425193:16968
    7Edmonton62228824220:21068
    8Seattle Kraken60236922171:17667
    9San Jose581712425179:20262
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville61207826179:21062
    12Winnipeg602041026171:18658
    13Chicago611851028163:19556
    14Calgary60204729149:18155
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver60126735153:22443

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

       

