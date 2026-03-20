Hughes se zlobil kvůli zlatému puku ze ZOH. Proč ho má mít Síň slávy? Pak se mírnil
Nesmazatelně se zapsal do hokejové historie. Jack Hughes v prodloužení olympijského finále prostřelil Kanaďana Jordana Binningtona a zařídil americkou radost v jednom z nejlepších utkání všech dob. USA ovládly olympijské hry po dlouhých 46 letech a v útočníkovi New Jersey našly nového hrdinu. Sám autor rozhodující branky se nyní pustil do Hokejové síně slávy kvůli vlastnictví puku, s nímž vstřelil památný gól. „Snažím se ho získat, je pěkná blbost, že ho má Síň slávy,“ prohlásil. Později svoje prohlášení mírnil.
Jediným okamžikem se stal doslova národním hrdinou. Jack Hughes zajistil Spojeným státům finálovou trefou olympijský triumf, svět posléze obletěly jeho snímky se zlatem kolem krku a vylámanými zuby po zásahu vysokou hokejkou. Ve víru oslav americký útočník dokonce zapomněl přemýšlet nad tím, kde skončil zlatý puk z Milána.
„Nevím, kam se poděl. Vím jenom to, že ten, kdo ho nemá, jsem já. Jsem si sakra jistý, že ho nemám,“ vykládal Hughes jen krátce po skončení Her.
Zmíněný kus gumy se v divočině oslav neztratil, skončil přesně na místě, kam měl putovat. Tedy v Hockey Hall of Fame a ve výstavce s názvem Olympics 26. Kromě rozhodujícího puku v něm můžou návštěvníci vidět i hokejku Bradyho Tkachuka, dres Hilary Knightové nebo kotouč, s nímž Megan Kellerová zajistila USA zlato v ženském turnaji.
„Nechápu, proč bychom já nebo Megan Kellerová neměli ten puk mít. Proč by ho měli mít oni?“ tázal se Hughes nakvašeně v rozhovoru pro ESPN a prozradil, co by s kouskem historie udělal.
„Ani bych ho nechtěl pro sebe. Chci ho pro tátu. Vím, že by miloval, kdyby ho mohl mít. Když se ohlédnu za svojí kariérou, moc věcí jsem si nenechal. Ale táta je monstrózní sběratel za nás všechny tři bratry. Je mi jasné, že by pro ten puk měl speciální místo,“ vykládal útočník Devils.
Jenže zatímco v NHL je běžná praxe, že kotouče, s nimiž hráči dosáhnou na významné milníky, putují automaticky k nim, na olympijském turnaji se věci mají jinak. Rozhodčí je okamžitě seberou a předají kolegům mimo led, kteří ihned zajistí označení daného předmětu. Ten posléze putuje do rukou Mezinárodní hokejové federace a je darován Hokejové síni slávy.
„Bohužel, nikdy to nebyl Jackův puk. Byl nám věnovaný a ke každému artefaktu, který nám byl věnovaný, máme podepsané dokumenty, odkud se k nám dostal,“ osvětloval situaci Philip Pritchard, kurátor Hockey Hall of Fame.
„Snažíme se z toho vyjmout emoce. Jsme tu, abychom zachovali sport, který může Jack hrát. Proto existuje muzeum Hockey Hall of Fame. Zachováváme minulost, přítomnost a budoucnost tohohle sportu,“ dodal Pritchard.
Jak to bylo s Crosbym
Sám Hughes později ostrá prohlášení mírnil, o tom, že chce puk získat pro svoji rodinu, už se nezmiňoval. „Je na nejvíc speciálním místě, jaké v hokeji je. Takže jo, jsem poctěn, že tam puk může být. Celé se to tenhle týden zbláznilo, ale tak jsem to cítil,“ uvedl.
Fanoušci můžou v Síni slávy v Torontu vidět kromě výstavky z letošních Her také předměty z předchozích olympiád. K vidění je i puk, s nímž Sidney Crosby před 16 lety rozhodl finále ve Vancouveru. Také na něj mířily otázky poté, co Hughes rozjel kontroverzi ohledně zlatého kotouče.
„Upřímně jsem o tom takhle ani nepřemýšlel. Byl jsem prostě šťastný, že jsem ten gól dal. A byl jsem šťastný, že puk bude v Síni slávy. Takhle jsem o tom nepřemýšlel,“ odpovídala kanadská legenda.
V roce 2010 rozsekl Crosby prodloužení finálového duelu proti Spojeným státům a po triumfu 3:2 juchal po ledě se zlatou medailí kolem krku. K odvetě velkolepého střetu došlo o 16 let později znovu, tentokrát s americkou radostí. Kanadský kapitán tentokrát musel vynechat semifinále i finále a rozhodující boje sledoval kvůli zranění jen jako divák. Ve čtvrtfinále ho vyřadil ostrým střetem český bek Radko Gudas.