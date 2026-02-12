Cizeron má druhé zlato! V knize expartnerky je označen za despotu, který jí vyhrožoval
Francouzský krasobruslař Guillaume Cizeron (31) vejde do historie. Získal totiž své druhé zlato v tancích na ledě. Tentokrát ale po boku Laurence Fournier Beaudryové, se kterou obnovil svou úspěšnou kariéru. Pětinásobný mistr světa tak sportovní cestou reagoval na očerňování bývalé taneční partnerky. Gabriella Papadakisová jej ve své autobiografii označila za nevyrovnaného despotu, který ji dusil.
Ten pár budil hrůzu soupeřů, kamkoliv přijeli. Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron si podmanili několik let soutěží tanců na ledě na té nejvyšší úrovni. Tu a tam se jim byl schopen někdo přiblížit, ale neprohrávali.
Proto se stali olympijskými vítězi 2022 a zlato z MS do Francie přivezli celkem pětkrát. Když se dali s Papadakisovou dohromady, v roce 2014 pochopili, že by mohli společně dokázat něco velkého. Přestěhovali se tak do Kanady za svým tehdejším trenérem. Cizeron se nijak netajil svou homosexualitou, se kterou šel později ven i na sociálních sítích a patří mezi výrazné bojovníky proti homofobii na poli francouzského sportu, přesto měli s Papadakisovou na ledě úžasnou chemii.
Umíráček slavnému páru zahrál v roce 2022 po zlaté olympiádě, kdy oznámili, že si dávají od krasobruslení pauzu.
Mrazilo mě z něj, tvrdí bývalá taneční partnerka
Jenže přestávka se změnila v definitivní konec, který oba potvrdili v roce 2024. Papadakisová poté vydala autobiografii a k překvapení mnohých pořádně naložila svému slavnému partnerovi, se kterým se stala pro francouzské krasobruslení legendou.
„Představa, že bych s ním byla sama, mě začala děsit. Jeho přístup mě vyvádí z rovnováhy. Někdy mě ignoroval, jindy si hrál na nejlepšího přítele. Mrazilo mě z toho až na kost,“ zní jedna z citací v knize.
To by ale nebylo to nejhorší. Dle jejích slov Papadakisová rok před ukončením spolupráce chtěla žalovat jejich někdejšího francouzského trenéra, který krasobruslařku znásilnil během dospívání. Cizeron měl reagovat slovy, že v takovém případě od ní odchází coby taneční partner.
Dnes už dvojnásobný olympijský vítěz 13. ledna 2026 skrze své právní zástupce kontaktoval Papadakisovou i vydavatelství, které uvedlo knihu na trh, že podnikne právní kroky, protože podle něj proti němu Papadakisová rozjela pomlouvačnou kampaň.
Každopádně je vidět, že ani tíživá minulost Cizerona nerozhodila a měsíc po vydání knihy, která ho zahaluje do barev padoucha, získal s novou taneční partnerkou zlato na olympijských hrách. Přitom se větší šance na zisk titulu dávali americké dvojici Maddison Chocková a Evan Bates, kteří po rozpadu páru Papadakisová/Cizeron začali, vládnou světu místo nich. Dnes je ale Cizeron zpět na piedestalu. Tentokrát po boku nové partnerky a bude jistě jedním z největším příběhu krasobruslařského prostředí na těchto hrách.