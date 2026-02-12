Silný příběh krasobruslaře. Při leteckém neštěstí přišel o rodiče, teď si plní sen
Koncem ledna minulého roku se mu v mžiku zhroutil svět. Krasobruslař Maxim Naumov přišel kvůli leteckému neštěstí ve Washingtonu o oba rodiče, mimochodem bývalé olympioniky, kteří startovali na zimních hrách v Albertville 1992 a Lillehammeru 1994. I s myšlenkami na ně teď Naumov poprvé startuje pod pěti kruhy. „Ve svých rozhodnutích cítím jejich přítomnost, i v celkovém myšlení, jak k věcem přistupuju. Cítím, že mě tam nahoře podporují,“ hlásí. Program krasobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Pro čtyřiadvacetiletého Maxima Naumova znamená start na olympijských hrách víc než jen sport. Před rokem a pár dny totiž vstřebával obrovskou ránu, když při leteckém neštěstí zahynuli oba jeho rodiče. Maminka Jevgenija Šiškovová (†52) i otec Vadim Naumov (†55).
Katastrofa se udála 29. ledna 2025, kdy se na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu srazilo komerční letadlo s vojenským vrtulníkem. Na palubě bylo více než šedesát lidí včetně několika krasobruslařských nadějí, které se zrovna vracely ze soustředění.
V březnu minulého roku jim byla věnovaná benefiční ledová show s názvem Legacy on Ice. Té se vedle pozůstalého Naumova zúčastnila americká národní šampionka Amber Glennová, dvojnásobný olympionik Johnny Weir nebo úřadující mistr světa Ilia Malinin.
Naumovova jízda vyvolala obrovské emoce, syn slavných rodičů se po dojemném vystoupení rozplakal a padl na kolena. Celá aréna mu aplaudovala ve stoje. Americký krasobruslař pak přivezl dvě bílé růže a se zapálenou svíčkou odjel do útrob stadionu.
Vadim Naumov a Jevgenija Šiškovová se v roce 1994 stali mistry světa, jenže olympijská medaile jim dvakrát těsně utekla. V Albertville skončili pátí, o dva roky později v norském Lillehammeru čtvrtí. Profesionální kariéry uzavřeli v roce 1998, následně začali trénovat mladé krasobruslaře.
Mezitím vychovali syna Maxima, který jde v jejich šlépějích. Naumov mladší si i přes obrovskou rodinnou tragédii splnil sen o startu v Miláně a Cortine d'Ampezzo. V barvách Spojených států si v lednu vybojoval poslední postupové místo, které mu zaručilo kvalifikaci na vrcholnou akci.
„Budu si muset zvyknout, že je ze mě olympijský sportovec,“ říká Naumov pro server olympics.org: „Největší útěchu v uplynulém roce mi přinesla celá krasobruslařská obec. Upřímně ani nevím, co bych si bez těchto lidí počal.“
Naumov přiznává, že na své rodiče neustále vzpomíná. „Ve svých rozhodnutích cítím jejich přítomnost, i v celkovém myšlení, jak k věcem přistupuju. Cítím, že mě tam nahoře podporují,“ líčí.
V Miláně předvedl americký krasobruslař v úterním krátkém programu úctyhodný výkon, za který dosáhl kvalifikačního skóre 85,65. Do pátečních volných jízd tak postoupil ze 14. místa.