Senzační Šajdorov: Neoznačujte mě za Rusa. Vzpomněl na zavražděného stříbrného krajana
Když se dva perou, pátý se směje. Tak by mohla být označována soutěž krasobruslařů na ZOH 2026. Kazach Michajl Šajdorov byl po krátkém programu na 5. místě, jenže předvedl výjimečnou volnou jízdu. Kolaps favorita favoritů Ilii Malinina z USA a svázanost Japonce Jumy Kagijamy mu přinesly zlatou radost. Program krasobruslení na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Šajdorovův triumf není nějaký výstřel do tmy. Rodák z Almaty získal za zdánlivě neporazitelným Malininem už stříbro na MS 2025 v Bostonu. Jenže krátký program mu nevyšel dle představ a obsadil pátou příčku.
Volná jízda v jeho podání však vypadala téměř bezchybně. Sám věděl, že zajel něco výjimečného a draly se mu do očí slzy ještě před odjetím čtyř nejlepších. Když střídal v křesle pro vedoucího závodníka Šuna Sata z Japonska, jeho sok mu pokynul drobným úklonem, jak to Japonci dělávají. V tu dobu by si netipnul skutečně asi nikdo, že oba se spolu na bedně potkají. Sato po kolapsu favoritů doslova vyhrál bronz.
Nejdřív neustál tlak domácího prostředí Ital Daniel Grassl. Po krátkém programu byl čtvrtý, ale nasekal spoustu nedorazů. Jeho propad na 9. místo provázely slzy úplně jiného charakteru než u Kazacha. Jenže teprve pak se děly věci.
Životní krátký program vystřídal Francouz Adam Siao Him Fa za zkrat ve volné jízdě, což odnesl propadem mimo top 6. Šajdorov měl před jízdou posledních dvou gigantů jistou medaili, ale tím to nekončilo. Japonec Kagijama dokonal propad favoritů, i když v celkovém kontextu je jeho šestá nejlepší volná jízda ještě dobrá, zachránila mu totiž stříbro.
Explodovala mi hlava, líčil vítěz
„Když jsem si uvědomil, že mám jistý bronz, byl jsem ten den nejšťastnějším člověkem na světě,“ řekl zářící Šajdorov. „Pak jsem ale měl stříbro, a když jsem vyhrál, explodovala mi hlava. Bylo to pro mě něco neuvěřitelného. To znamená, že všechno, na čem jsem pracoval, nebylo marné,“ rozplýval se Šajdorov.
Nemyslitelné se stalo realitou. Neporazitelný Ilia Malinin, který je mnohými označován za nejlepšího krasobruslaře historie, své první olympijské hry neustál. Volná jízda skončila fiaskem. Byl v ní až patnáctý a propadl se na osmé místo.
V milánské hale hrdě vlály vlajky Kazachstánu. Stejně tak se jako nacionalista cítí Šajdorov. V krasobruslení zvlášť je svět zvyklý na to, že řada původem ruských závodníků převlékla z jakýchkoliv důvodů kabát. Šajdorov není ten případ, je to hrdý Kazach, a když ho někdo označuje za Rusa, nemá to rád.
„Je to vůči mně neuctivé. Narodil jsem se, žil a stále žiji v Almaty a trávím spoustu času v Kazachstánu, ve svém milovaném městě. Jsem velmi rád, že mám možnost trénovat pod vedením Alexeje Jevgenijeviče , se kterým spolupracuji už dlouho. Ale začal jsem bruslit v nákupním centru Ramstore, kde začínalo mnoho krasobruslařů, včetně Denise Tena. Bylo to jedno z prvních kluzišť v Kazachstánu,“ povídal Šajdorov.
Pro celou zemi je jeho úspěch také vzpomínkou právě na Tena, kterého zlatý muž z Milána 2026 zmínil. Denis Ten získal pro Kazachstán bronz na ZOH 2014 v Soči. Ještě o rok později byl druhý na MS. Jenže jeho život vyhasl příliš brzy. V roce 2018 načapal v Almaty u svého vozu dva zloděje. Ti ho pobodali, zasáhli tepnu ve stehně, což se ukázalo jako osudové. Ten ztratil spoustu krve a po převozu do nemocnice zemřel v pouhých 25 letech. Šajdorov je nyní více než důstojným nástupcem pod pěti kruhy a jedná se zatím o možná toho nejpřekvapivějšího olympijského vítěze 2026. Malinin byl skutečně pasován na téměř jasného držitele zlata, ale takové zvěsti zkrátka umí být zrádné.