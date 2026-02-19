Krasobruslařka s nadváhou? Taschlerová poukázala na hejtry: Není možné být perfektní
S nemilosrdností sociálních sítích se musí potýkat leckterá sportovkyně. Evergreenem bývají naštvaní sázkaři vůči tenistkám, jindy hraje hlavní roli vzhled. To poznala česká krasobruslařka Natálie Taschlerová, což u ní vedlo až k poruše příjmu potravy. V Česku přitom patří k elitě a v březnu se představí na domácím mistrovství světa v pražské O2 areně.
Je vlastně jedno, jaké máte výsledky. Hlavní je, jak u toho vypadáte. I tak by se dal v kostce shrnout ženský sport, alespoň tedy z pohledu kritiků na sociálních sítích. Čtyřiadvacetiletá krasobruslařka Natálie Taschlerová nedávno odkryla svůj příběh, který během prvního olympijského týdnu v Miláně znovu začal rezonovat.
Sourozenci Taschlerovi si vytancovali solidní patnácté místo, čímž o jednu příčku vylepšili umístění z Pekingu. Navrch vzpomněli na zesnulého otce, jehož fotografii Natálie emotivně ukázala televizním kamerám. Přesto internet znovu začal řešit především její váhu.
„Tloušťka je odpudivá. A když to není vyloženě tloušťka, nepovažuje se za vhodné ani vystavovat oplácanost.” I takhle nechutné komentáře na adresu brněnské rodačky čile vypouštěli hrdinové od klávesnic.
O proporce Taschlerové mají hejtři zájem dlouhodobě. Je to horší, než výhrůžky smrtí tenistkám po prohraných zápasech? Vždyť před pár dny oznámila konec kariéry teprve pětadvacetiletá Australanka Destanee Aiavová, v minulosti úspěšná juniorka.
Vyslala ostrý vzkaz internetovým kritikům, kterým kdy pokazila tiket. „Nas**t lidem, kteří si dovolují komentovat moje tělo, výsledky nebo oblečení," vyťukala ve svém prohlášení.“ Tenisové prostředí kromě toho označila za rasistické. Jindy se zase hodnotitelům s wifi připojením za zády nezdá svalnatá postava Aryny Sabalenkové či svého času vizáž sester Williamsových.
Za své proporce a vzhled to schytala i jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová. Neodpovídala domnělým představám o postavě v natolik estetickém sportu, jakým gymnastika je. To stejné platí pro krasobruslení. O svých potížích s anorexií a bulimií se nebála mluvit ani bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. „Jsi tlustá,” říkával jí trenér. Příkladů je mnohem víc.
Myslela, že být štíhlá je všechno
„Být perfektní není možné,” reaguje Tischlerová. Co znamená být dokonalý v krasobruslení? „Odvíjí se to od toho, kolik vážíte, jak vypadáte, jestli máte vypracované tělo, nebo ne. Zda se usmíváte, jaké máte vlasy a makeup či tvar nosu. Překvapuje mě, že lidé tohle stále hledají,” prozradila v Nutri podcastu.
„V naší kategorii tanců na ledě má být holka ozdobou páru a kluk je podstavec. Řeší se ale i kluci. U Filipa (bratra) se tvrdilo, že má málo vlasů a že by měl jít na transplantaci,” povzdechla si.
Před pár měsíci promluvila ve videu na Instagramu. „Zotavuju se z poruchy příjmu potravy, konkrétně anorexie. Od roku 2019 bojuju s jídlem a také s tím, jak zapadnout do krasobruslení. Myslela jsem, že být štíhlá je všechno, že mě budou všichni milovat a že mě ocení.”
Její rozhodnutí o tématu otevřeně mluvit vzbudilo mezinárodní ohlas i sounáležitost s kolegyněmi z oboru. „Chtěla jsem pomoct holkám, které jsou okolo mě. Většina má problém s anorexií, bulimií, ale i s extrémním přejídáním. Nechtěla jsem být ticho, naopak udeřit zpátky na urážející komentáře. Byly neúnosné, lidé z gauče vidí jen pět procent ze sta. Jediný komentář v sobě nosíte roky,” postěžovala si.
Tlak na dokonalost jí způsobil zdravotní trable. Potíže se slinivkou, zažíváním a metabolismem. K tomu se přidal syndrom vyhoření. Když jejího bratra postihla únavová zlomenina obratle, lidé jí to dávali za vinu. „Mysleli si, že jsem mu záda zlomila já,” mrzelo ji.
„Nevzdávejte cestu ke svému tělu a jděte za tím, co myslíte, že je správné,” vyslala vzkaz.
Před olympiádou otázku vzhledu stylově odpálkovala legendární lyžařka Lindsey Vonnová pro časopis People. „Myslím, že velké zadky budou vždycky in,” nastínila. A kritiky by dnes asi kleplo při pohledu na sedminásobnou mistryni světa a olympijskou vítězku z Turína Anju Pärsonovou (170cm a 81kg), jež své robustní postavy perfektně využívala při sjezdu i slalomu a vítězství slavila „mrožími skoky.”