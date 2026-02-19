Rusa nepozvali na exhibici na ZOH. Už mě nic nepřekvapí, zlobí se tamní legenda
V Rusku mu dávali šanci na medaili. Jenže krasobruslař Petr Gumennik skončil na olympiádě šestý kvůli zpackanému krátkému programu. Chtěl si možná zlepšit náladu v exhibici, která je už tradičním odlehčeným vrcholem velkých akcí. Dokonce si do Itálie přivezl speciální kostým z filmu Transformers. Bylo to však zbytečné, Gumennik není mezi pozvanými a v Rusku opětovně pláčou nad křivdou.
Oficiálně to bude venku až 20. února, ale už teď je jasné, že závěrečná krasobruslařská exhibice bude bez Rusa Petra Gumennika. Třiadvacetiletý rodák z Petrohradu skončil v nabitém mužském poli na šestém místě a mohlo být i lépe, kdyby nepokazil krátký program. Jeho volná jízda totiž byla čtvrtá nejlepší.
Gumennik setrval v Itálii, byť jeho trenérka Veronika Dajneková odcestovala zpět do Ruska. Důvod, proč Gumennik zůstal, byl zjevný. Chystal se na závěrečnou exhibici. Do místa konání si dokonce přivezl kostým Optimuse Primea z filmu Transformers.
Petr Gumennik měl na exhibici připravený kostým z filmu Transformers • Telegram
„Ještě jsem nedostal oficiální pozvánku, takže to ještě nevím. Ale stejně to nebude žádné překvapení, protože jsem si s sebou přivezl oblek. Je tak velký, ale i tak jsem se rozhodl, že pokud budu mít příležitost, musím tohle číslo v Miláně ukázat,“ řekl 16. února agentuře TASS.
To si ještě myslel, že kostým využije, ale o pár dní později přišla studená sprcha. Ukázalo se, že závěrečnou exhibici za muže pojedou logicky tři medailisté, tedy vítěz Michajl Šajdorov z Kazachstánu a Japonci Juma Kagijama a Šun Sató. Mezi pozvanými hosty jsou potom ale Ilia Malinin, Daniel Grassl, Adam Siao Him Fa a Ča Chun Hwan.
Rusy nepotřebují
Podle pravidel by měli být přítomni na exhibici medailisté, další účastníci jsou na výběru organizátorů. A v Rusku nesou nelibě, že Gumennika nechali stranou.
„Už mě nic nepřekvapí. Rozhoduje ISU (Mezinárodní bruslařská unie). Nevím, proč nepozvali Petra. Výběr účastníků je trochu zvláštní. U Grassla je to pochopitelné, je Ital a olympiáda se koná v Itálii. Japonci byli pozváni, protože Japonci sponzorují ISU a všechna mistrovství světa. Ča byl pozván, protože prezident ISU je Korejec. A Rusy nepotřebují,“ řekl pro SE mistr světa v tancích na ledě z Prahy 1993 a stříbrný ze ZOH 1994 Alexandr Žulin.
Mrzutost vyjádřila i legendární trenérka Taťjana Tarasovová. „Je všem jasné, proč tam bude třeba Šajdorov, ale u Petra nevím, proč se to stalo. Je mi Gumennika opravdu líto!“ poznamenala.
Gumennik se sice prsil v médiích, jak mu kdekdo na veřejnosti gratuloval za skvělý výkon ve volné jízdě, ale do exhibice ho to stejně nedostane. Rusko má tak na účast v exhibici ještě jednu šanci. Pokud mezi ženami dosáhne Adelia Petrosjanová na stupně vítězů, organizátorům nic jiného nezbude. Po krátkém programu je na pátém místě s minimálním mankem na bronz.