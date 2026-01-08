Vrcholí biatlonový boj o ZOH: Jak je to s českou nominací? Program v Oberhofu se změnil
Po vánoční pauze, kdy mohli biatlonisté něco málo dotrénovat, je tady důležitá část cesty na olympijské hry do Itálie. Ve čtvrtek začíná v Oberhofu oběma sprinty Světový pohár. Kvůli špatnému počasí už došlo ke změně programu. Nic to však nemění na tom, že odteď všechny závody budou pro mnohé biatlonisty, nejen ty české, hodně důležité. Začíná totiž boj o olympijská místa. V případě Čechů nejen v Oberhofu, ale také v Arberu na nižším IBU Cupu. Program SP v Oberhofu ZDE>>>
Ještě to ani nezačalo, a už jsou zde změny. Tedy konkrétně v případě Světového poháru v Oberhofu. Kvůli špatné předpovědi počasí na pátek, kdy se očekávají silné poryvy větru, se rozhodli organizátoři uskutečnit oba sprinty už dnes. Původně se měl přitom jet pouze ten mužský. Program na sobotu a neděli zůstává zatím beze změn.
Muži dnes vyrazí na trať už v 11.30, krátce před jejich startem proběhnou plánované pocty náhle zesnulému Sivertu Bakkenovi. Těmi mají být stažení čísla 1 ze závodu a minuta potlesku.
Závodů v Oberhofu se zúčastní pět českých mužů a čtyři ženy. Konkrétně Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Voborníková.
V případě stálic v nejvyšší soutěži by mělo v následujících lednových závodech jít hlavně o ladění formy. Ale ne úplně všichni, kteří se letos za české barvy zúčastnili Světového poháru, mají místo na olympijské hry do Anterselvy jisté.
Kdo se ukáže na IBU Cupu?
Zatímco třeba Francouzi či Norové už některá jména nominovaná na ZOH oznámili, v případě Čechů nejspíš přijde až kompletní nominace pěti žen a pěti mužů, přičemž do závodů mohou zasáhnout vždy čtyři z nich.
Dá se očekávat, že třeba čtveřice žen v Oberhofu by měla po lednových závodech také zamířit do Itálie. Páté jméno je však zatím neznámé. To je také důvod, proč jsou v Durynsku jen čtyři stálice A-týmu a nedoplnila je žádná závodnice z nižšího IBU Cupu. Ty se totiž ve stejnou dobu účastní podniku v německém Arberu. „Další ženy chtějí vidět trenéři ještě před olympiádou v přímé konfrontaci na IBU Cupu,“ stojí na webu Českého biatlonového svazu.
Do závodů v Arberu byly nominovány Heda Mikolášová, Kateřina Pavlů, Illona Plecháčová, Eliška Václavíková a Tereza Vinklárková.
Ani v případě českých mužů rozhodně není jisté, že všichni přítomní v Oberhofu budou nominováni na ZOH. Třeba Tomáš Mikyska se do SP zapojuje právě až nyní, protože v nominačních závodech před začátkem sezony neuspěl a v prosinci se účastnil IBU Cupu.
To nejlepší muž minulé i současné sezony Vítězslav Hornig už může, pokud bude i nadále zdravý, se svou první účastí pod pěti kruhy v podstatě počítat.
Francie oznámila většinu nominace
Olympijské hry hostí od 8. do 21. února Mekka biatlonu italská Anterselva, začne se tradičně smíšenou štafetou. Z nejsilnějších zemí oznámila většinu nominovaných například Francie. Tu budou pod pěti kruhy reprezentovat Justine Braisazová-Bouchetová, Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová, Julia Simonová a Camille Benedová. Šesté jméno oznámí francouzský svaz v termínu od 20. do 23. ledna, tedy nejspíš ještě před SP v Novém Městě na Moravě.
Z mužů vyšlou Francouzi Erica Perrota, Fabiena Claudea, Quentina Fillona Mailleta, Emiliena Jacquelina, další dvě jména oznámí společně se zbývající ženou.
Norové prozatím ze své šestice žen přiřkli ZOH Maren Kirkeeidové a Karoline Knottenové. Z mužů pojedou Johan-Olav Botn, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale-Skjevdal a Sturla Holm Laegreid. Také zde stále chybí dvě mužská jména.