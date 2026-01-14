Předplatné

Biatlonisté před ZOH: ostrostřelec Hornig či rychlá Davidová. Krčmářův cíl je...

Video placeholder
Biatlon v Ruhpoldingu: motokrosová trať, podceňovaná střelnice i blázniví fanoušci • Zdroj: isportTV
Markéta Davidová obhájila v nedělním stíhacím závodě v Oberhofu 15. místo ze čtvrtečního sprintu
Vítězslav Hornig si plácá s trenérem Ondřejem Moravcem
Markéta Davidová opět ukázala v nedělním stíhacím závodě skvělou běžeckou formu
Lucie Charvátová se tentokrát nemohla opřít o skvělou střelbu, kterou se v aktuální biatlonové sezoně prezentuje
Český biatlonista Vítězslav Hornig
Markéta Davidová sice opět zaválela na trati, na střelnici to ale tentokrát drhlo
Jonáš Mareček předává českou štafetu Mikuláši Karlíkovi
Romana Barboříková
Biatlon na ZOH 2026
Ve středu se pustí do dalších závodů Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Čím dál víc se ovšem blíží olympijské hry, na nichž do individuálních závodů zbývají necelé čtyři týdny. Jak jsou na tom řečí čísel české biatlonistky a biatlonisté? V žebříčku SP je nejlépe umístěný Vítězslav Hornig, a to i díky skvělé střelbě vleže. Nejvíc terčů tradičně padá Jessice Jislové, na lyžích si zase dobrou pověst drží Markéta Davidová.

Tereza Voborníková

Drobná blondýnka se tradičně rozjíždí pomaleji. V posledním závodu už ale zaznamenala výsledek blízko top 15 (16. místo ve stíhačce), což je pro ni dobrá zpráva. Opřít se může o hodně přesnou, byť někdy trochu pomalejší střelbu. Trochu zrychlit by ještě potřebovala také na trati.

Střelba celkově: 88 %

Vleže: 88 %

Vestoje: 87 %

Běh (k průměru start. pole): -1 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 13

Pořadí v SP: 23.

Markéta Davidová

Po loňské operaci zad vstupovala do sezony s řadou otazníků. Výsledky byly zpočátku dost nevyrovnané. Po vánoční pauze se ale vrátila mezi elitní běžkyně seriálu. Ve sprintu v Oberhofu jí patřil pátý nejrychlejší čas. Lepším výsledkům však zatím brání střelba, hlavně ta vestoje.

Střelba celkově: 78 %

Vleže: 83 %

Vestoje: 73 %

Běh (k průměru start. pole): -3 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 14

Pořadí v SP: 26.

Lucie Charvátová

Nejzkušenější závodnice ženské reprezentace na začátku sezony zazářila střelbou nad své dřívější poměry, díky které skončila šestá ve stíhacím závodu v Östersundu. Od závodů ve Francii se jí už ale střelecky až tolik nedaří. Navíc oproti loňsku trochu zpomalila na lyžích.

Střelba celkově: 74 %

Vleže: 82 %

Vestoje: 65 %

Běh (k průměru start. pole): -1 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 13

Pořadí v SP: 27.

Jessica Jislová

Ani dřív se neřadila mezi nejrychlejší běžkyně. Jenže po zdravotních komplikacích v letní přípravě je rychlostní manko na soupeřky znát ještě o dost víc. Zatímco dřív se na lyžích držela v průměru startovního pole, nyní je citelně pod ním. Nad vodou ji naštěstí dál drží výborná střelba.

Střelba celkově: 89 %

Vleže: 98 %

Vestoje: 80 %

Běh (k průměru start. pole): +3 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 7

Pořadí v SP: bez bodů

Vítězslav Hornig

V minulé sezoně vylétl raketově ve statistikách běhu (z +3 na –2). Jenže to bylo tak trochu na úkor jeho dřívější velmi přesné střelby. To chtěl do olympijské sezony zlepšit. Povedlo se mu to u střelby vleže, naopak ta vestoje se, co do přesnosti, trochu zhoršila. I tak zůstává nejlepším českým mužem.

Střelba celkově: 85 %

Vleže: 90 %

Vestoje: 79 %

Běh (k průměru start. pole): -2 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 13

Pořadí v SP: 19.

Michal Krčmář

Před svými čtvrtými Hrami se stále drží na vysoké úrovni. V podstatě by se u něj dalo říci, že je na tom stejně jako v minulém ročníku SP. To mu však nestačí. Na olympijskou sezonu vyměnil pažbu, aby mohl zrychlit hlavně střelbu vestoje. Jeho cílem je především medaile ze štafety.

Střelba celkově: 85 %

Vleže: 90 %

Vestoje: 79 %

Běh (k průměru start. pole): -2 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 14

Pořadí v SP: 24.

Mikuláš Karlík

Závodník, který minulou sezonu strávil převážně v IBU Cupu, stále drží olympijské myšlenky. V tomto ročníku je stálicí sestavy pro SP, což mu dává jisté naděje. Ačkoliv na trati patří spíš k těm rychlejším, spoustu závodů si odpálí na střelnici, kde, jak statistiky ukazují, bojuje hlavně vestoje.

Střelba celkově: 73 %

Vleže: 81 %

Vestoje: 66 %

Běh (k průměru start. pole): -2 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 11

Pořadí v SP: 42.

Jonáš Mareček

Kdybychom zkombinovali Marečka s Karlíkem, máme tady výborného závodníka. Mareček je totiž dobrým střelcem (i když i on si umí závod odpálit), jenže na trati mu to stále neodjíždí tak, jak by mělo závodníkovi do top 20. Ani on tak nemá místenku pod pět kruhů ještě jistou.

Střelba celkově: 82 %

Vleže: 83 %

Vestoje: 80 %

Běh (k průměru start. pole): +1 %

Závody v sezoně (včetně štafet): 9

Pořadí v SP: 62.

Program SP v Ruhpoldingu

  • Středa 14.30: štafeta žen
  • Čtvrtek 14.30: štafeta mužů
  • Pátek 14.30: sprint žen
  • Sobota 14.30: sprint mužů
  • Neděle 12.30: stíhací závod žen
  • Neděle 15.00:  stíhací závod mužů
