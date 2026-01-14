Biatlonisté před ZOH: ostrostřelec Hornig či rychlá Davidová. Krčmářův cíl je...
Ve středu se pustí do dalších závodů Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Čím dál víc se ovšem blíží olympijské hry, na nichž do individuálních závodů zbývají necelé čtyři týdny. Jak jsou na tom řečí čísel české biatlonistky a biatlonisté? V žebříčku SP je nejlépe umístěný Vítězslav Hornig, a to i díky skvělé střelbě vleže. Nejvíc terčů tradičně padá Jessice Jislové, na lyžích si zase dobrou pověst drží Markéta Davidová.
Tereza Voborníková
Drobná blondýnka se tradičně rozjíždí pomaleji. V posledním závodu už ale zaznamenala výsledek blízko top 15 (16. místo ve stíhačce), což je pro ni dobrá zpráva. Opřít se může o hodně přesnou, byť někdy trochu pomalejší střelbu. Trochu zrychlit by ještě potřebovala také na trati.
Střelba celkově: 88 %
Vleže: 88 %
Vestoje: 87 %
Běh (k průměru start. pole): -1 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 13
Pořadí v SP: 23.
Markéta Davidová
Po loňské operaci zad vstupovala do sezony s řadou otazníků. Výsledky byly zpočátku dost nevyrovnané. Po vánoční pauze se ale vrátila mezi elitní běžkyně seriálu. Ve sprintu v Oberhofu jí patřil pátý nejrychlejší čas. Lepším výsledkům však zatím brání střelba, hlavně ta vestoje.
Střelba celkově: 78 %
Vleže: 83 %
Vestoje: 73 %
Běh (k průměru start. pole): -3 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 14
Pořadí v SP: 26.
Lucie Charvátová
Nejzkušenější závodnice ženské reprezentace na začátku sezony zazářila střelbou nad své dřívější poměry, díky které skončila šestá ve stíhacím závodu v Östersundu. Od závodů ve Francii se jí už ale střelecky až tolik nedaří. Navíc oproti loňsku trochu zpomalila na lyžích.
Střelba celkově: 74 %
Vleže: 82 %
Vestoje: 65 %
Běh (k průměru start. pole): -1 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 13
Pořadí v SP: 27.
Jessica Jislová
Ani dřív se neřadila mezi nejrychlejší běžkyně. Jenže po zdravotních komplikacích v letní přípravě je rychlostní manko na soupeřky znát ještě o dost víc. Zatímco dřív se na lyžích držela v průměru startovního pole, nyní je citelně pod ním. Nad vodou ji naštěstí dál drží výborná střelba.
Střelba celkově: 89 %
Vleže: 98 %
Vestoje: 80 %
Běh (k průměru start. pole): +3 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 7
Pořadí v SP: bez bodů
Vítězslav Hornig
V minulé sezoně vylétl raketově ve statistikách běhu (z +3 na –2). Jenže to bylo tak trochu na úkor jeho dřívější velmi přesné střelby. To chtěl do olympijské sezony zlepšit. Povedlo se mu to u střelby vleže, naopak ta vestoje se, co do přesnosti, trochu zhoršila. I tak zůstává nejlepším českým mužem.
Střelba celkově: 85 %
Vleže: 90 %
Vestoje: 79 %
Běh (k průměru start. pole): -2 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 13
Pořadí v SP: 19.
Michal Krčmář
Před svými čtvrtými Hrami se stále drží na vysoké úrovni. V podstatě by se u něj dalo říci, že je na tom stejně jako v minulém ročníku SP. To mu však nestačí. Na olympijskou sezonu vyměnil pažbu, aby mohl zrychlit hlavně střelbu vestoje. Jeho cílem je především medaile ze štafety.
Střelba celkově: 85 %
Vleže: 90 %
Vestoje: 79 %
Běh (k průměru start. pole): -2 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 14
Pořadí v SP: 24.
Mikuláš Karlík
Závodník, který minulou sezonu strávil převážně v IBU Cupu, stále drží olympijské myšlenky. V tomto ročníku je stálicí sestavy pro SP, což mu dává jisté naděje. Ačkoliv na trati patří spíš k těm rychlejším, spoustu závodů si odpálí na střelnici, kde, jak statistiky ukazují, bojuje hlavně vestoje.
Střelba celkově: 73 %
Vleže: 81 %
Vestoje: 66 %
Běh (k průměru start. pole): -2 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 11
Pořadí v SP: 42.
Jonáš Mareček
Kdybychom zkombinovali Marečka s Karlíkem, máme tady výborného závodníka. Mareček je totiž dobrým střelcem (i když i on si umí závod odpálit), jenže na trati mu to stále neodjíždí tak, jak by mělo závodníkovi do top 20. Ani on tak nemá místenku pod pět kruhů ještě jistou.
Střelba celkově: 82 %
Vleže: 83 %
Vestoje: 80 %
Běh (k průměru start. pole): +1 %
Závody v sezoně (včetně štafet): 9
Pořadí v SP: 62.
Program SP v Ruhpoldingu
- Středa 14.30: štafeta žen
- Čtvrtek 14.30: štafeta mužů
- Pátek 14.30: sprint žen
- Sobota 14.30: sprint mužů
- Neděle 12.30: stíhací závod žen
- Neděle 15.00: stíhací závod mužů