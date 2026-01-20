Nejistota kolem Davidové, je v nominaci na ZOH, ale v Novém Městě nepojede
Biatlonistka Markéta Davidová je v olympijské nominaci deseti závodníků, již schválil výkonný výbor biatlonového svazu, fanouškům v Novém Městě na Moravě se však tento týden při závodech Světového poháru neukáže. „U Markéty se ozvala výraznější bolest zad,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář. V nominaci je i juniorský medailista Petr Hák. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE>>>
Po Světovém poháru v Ruhpoldingu, kde Markéta Davidová absentovala, se tady vznášel velký otazník i vykřičník. Dlouhodobé české biatlonové jedničce se totiž vrátily problémy se zády, kvůli kterým vynechala téměř celou minulou sezonu. Česká hvězda v nominaci na olympiádu v Anterselvě přesto nechybí, ale poslední závody před začátkem Her na Vysočině vynechá.
„Objevily se otoky, a proto teď podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat,“ uvedl Rybář. „Určitě nebude závodit v Novém Městě na Moravě, ale děláme všechno proto, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy.“
Davidová si premiéru pod pěti kruhy odbyla v korejském Pchojngčchangu, kde to pro ni byla, jak sama vzpomínala, čistá radost ze závodění bez očekávání a tlaku. V Pekingu 2022 už byla jasnou českou jedničkou, od které se čekala medaile, k níž rozhodně nebylo daleko. Konkrétně až do posledního terče ve vytrvalostním závodu to vypadalo velmi nadějně, pak ale přišla osudná netrefená rána a konečné šesté místo.
Teď se rodačka z Jablonce nad Nisou těšila do svého oblíbeného prosluněného italského střediska. Po operaci ploténky na konci března začala v létě přípravu, v níž občas přišly chvíle, kdy bylo třeba zvolnit, ovšem na sezonu se Davidová nachystala obstojně. To potvrdil také výkon v úvodním závodu sezony – ženské štafetě v Östersundu, kde Češky i díky ní získaly překvapivý bronz.
Vyšetření nepřineslo pozitivní výsledky
Poté byly výkony někdejší mistryně světa ve vytrvalostním závodu spíš vlažné, trochu se prala na střelnici a ani běžecky to ještě nebyl její vysoký standard. To se však změnilo po vánoční pauze. Na SP v Oberhofu podávala na lyžích výborné výkony, s nimiž se pohybovala okolo top 5 startovního pole. Ačkoliv střelba stále nebyla vytříbená.
V Ruhpoldingu ale na své výkony navázat nemohla, kvůli bolesti zad se s trenéry a lékaři domluvila, že závody vynechá a po návratu do Česka absolvuje vyšetření. Ta ale moc pozitivní výsledky nepřinesla.
V nominaci na olympiádu jsou z ženského týmu Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková, jako s náhradnicí se počítá Ilonou Plecháčovou (19), úřadující juniorskou mistryní světa z vytrvalostního závodu.
„Jessica Jislová jednoznačně ukázala, že má své místo ve štafetě. Tereza Vinklárková vyšla nejlépe z přímé konfrontace závodnic na IBU Cupu a také velmi dobře zvládla Světový pohár v Ruhpoldingu,“ doplňuje Rybář.
Mareček si bude muset počkat
Také v mužské nominaci přišlo jedno překvapení. I když pro ty, kdo poctivě sledovali poslední závody, možná ne až tak velké. Vedle očekávaných jmen Vítězslava Horniga a Michala Krčmáře dostávají důvěru i Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska.
Naopak na svou olympijskou příležitost si ještě bude muset počkat Jonáš Mareček, kterému se v závodech příliš nedařilo, a místo něj si akreditaci do olympijské Anterselvy vysloužil dvaadvacetiletý Petr Hák, dvojnásobný bronzový medailista z loňského MS juniorů.
Ten sice ve své kariéře absolvoval jen dva závody v SP, v závěru minulé sezony v Oslu, tam ale při své premiéře mile překvapil 35. místem s čistou střelbou ve sprintu a následně 47. místem ve stíhačce. A nedávno se mu dařilo i v IBU Cupu.
„Mikuláš Karlík patří mezi naše nejrychlejší běžce a zároveň je čtvrtým nejlépe bodujícím mužem ve Světovém poháru. Petr Hák prokázal střeleckou stabilitou a byl nejlepší v přímé konfrontaci závodníků na IBU Cupu,“ vysvětlil Rybář.