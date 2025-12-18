Skvělá zpráva z Kanady! Curleři Zelingrová a Chabičovský postoupili na olympiádu
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský postoupili v soutěži smíšených dvojic na únorové olympijské hry do Milána. Ve finále kvalifikačního turnaje v kanadské Kelowně porazili mladí čeští reprezentanti 6:5 favorizovanou Austrálii a zajistili si účast mezi deseti týmy pod pěti kruhy.
Devatenáctiletá Zelingrová a o dva roky starší Chabičovský budou moci napodobit Tomáše a Zuzanu Paulovy, kteří v roce 2022 v Pekingu obsadili při české olympijské premiéře curlingu v mixu šesté místo. V Itálii bude také startovat mužský tým Lukáše Klímy, jenž si účast zajistil už na dubnovém mistrovství světa. Ženy se skipkou Hanou Synáčkovou minulý týden v Kelowně neuspěly v kvalifikaci.
Na turnaji v Kanadě vyhráli Zelingrová a Chabičovský skupinu A poté, co v závěrečném utkání základní části zdolali 9:3 dosud neporažený korejský pár Kim Son-jong, Čong Jong-sok.
Ve čtvrtečním finále nadstavby se Češi střetli s největším papírovým favoritem kvalifikace, bronzovými medailisty z MS Tahli Gillovou a Deanem Hewittem, kteří měli ve skupině B také bilanci 6-1. V dramatickém duelu vedli čeští curleři po pátém endu 5:2, ale Australané srovnali a rozhodoval až poslední kámen zápasu v osmém endu, který Zelingrová poslala nejblíž středu.
O druhé postupové místo budou Australané bojovat s Koreou, jež v duelu týmů z druhých míst porazila 7:3 Čínu. Již jistými účastníky olympijského turnaje jsou také pořadatelská Itálie, Estonsko, Švédsko, Británie, Norsko, Kanada, Švýcarsko a USA.
Olympijská kvalifikace smíšených dvojic v curlingu v Kelowně (Kanada):
Česko - Korea 9:3.
Konečné pořadí skupiny A: 1. Česko 6 výher/1 porážka, 2. Korea 6/1, 3. Japonsko 5/2, 4. Turecko 4/3, 5. Německo 3/4, 6. Lotyšsko 3/4, 7. Finsko 1/6, 8. Rakousko 0/7.
Play off - finále:
Česko - Austrálie 6:5.