Curlingové Nagano! Dva týmy na olympiádě, bankéř i advokát. Co způsobil Putin?
Manželský pár Paulových před čtyřmi lety v Pekingu zaujal sportovní národ, který to za pár týdnů v Cortině d´Ampezzo dostane v plné palbě. Český curling čekají historické hry s premiérovou účastí mužské reprezentace a novou smíšenou dvojicí. „Mně osobně by se líbilo dostat do play off, kde se může stát cokoli. I to Nagano,“ usmívá se Martin Jurík.
Sejdou se bankéř, advokát, obchoďák, dva zaměstnanci cestovky a dva studenti. A není to vtip. Přesně takovou sestavu tvoří curlingová reprezentace, která chce na olympiádě v Cortině d´Ampezzo udělat další krok v popularizaci a zároveň možné profesionalizaci svého sportu.
„Pracuju v advokacii. V olympijské sezoně jsem se rozhodnul civilní práci omezit a věnovat se curlingu. Do advokacie se můžu vrátit, kdykoli se mi bude chtít. Teď bych si chtěl užít sen profesionálního sportovce, pak se zase vrátím do práce,“ vysvětluje Lukáš Klíma, skip, čili kapitán mužského národního týmu.
Ten si historickou olympijskou kvalifikaci vysloužil díky sedmému místu na loňském mistrovství světa v kanadském Moose Jaw. Díky jisté účasti na zimních Hrách získal elitní tým podporu ze svazu i z armádního sportovního centra Dukla.
„Já jsem před sezonou pracoval na plný úvazek v bance. Během téhle sezony jsem se rozhodl, že bych si chtěl užívat profesionální curling a práci jsem pozastavil,“ vysvětluje další olympionik Lukáš Klípa.
Vít Chabičkovský s Julií Zelingrovou vybojovali v kategorii smíšených dvojic kvalifikaci na turnaji v Kelowně těsně před Vánoci a přípravu na olympiádu jim tak komplikují zkoušky na vysoké škole.
„Mám první zkouškové, je to šok. Před olympiádou se mi změnil život ve dvou oblastech a je to náročné,“ usmívá se Zelingrová.
V Cortině d´Ampezzo česká sedmička naváže na premiérovou účast manželů Zuzany a Tomáše Paulových, kteří před čtyřmi lety v Pekingu české sportovní fanoušky okouzlili. Sport, kde téměř dvacetikilové žulové kameny klouzají na krupičkovém ledě umeteném košťaty, který vyžaduje strategii a komunikaci, si je získal. A čeští curleři se těší na svou další chvíli slávy.
Lidé budou curling sledovat 58 hodin
„My jsme to už zažili. Víme, že zájem diváků, médií raketově vzroste. Byli bychom moc rádi, aby nešel po dvou, třech týdnech opět raketově dolů,“ říká Karel Kubeška, funkcionář, trenér a popularizátor curlingu v zemi.
Manželé Paulovi v Pekingu naplno využili program turnaje, který začínal dva dny před oficiálním startem Her. Hned na úvod navíc porazili favorizované Nory, pozdější stříbrné medailisty. S bilancí čtyř výher a pěti porážek vybojovali šesté místo.
„Očekávali jsme, že z toho vytěžíme kapitál pro náš sport,“ líčí Kubeška. „Byli jsme domluveni na rozhovorech v nejrůznějších médiích. Pár dní po skončení olympijských her začala válka na Ukrajině a média nám řekla: Počkejte, ke curlingu se vrátíme. Ono se to úplně nestalo…“
Po čtyřech letech však mají novou šanci. A na stylovém místě. Na Stadio Olimpico Del Ghiaccio, současném curlingovém areálu, v Cortině se konal zahajovací ceremoniál Her v roce 1956.
„Televizního času budeme mít s přehledem ze všech sportů nejvíc. Během olympijských her budou u nás sledovat lidé curling padesát osm hodin,“ líčí Michal Dusík, šéfredaktor sportovní redakce České televize.
Z devatenácti soutěžních dní Her v severní Itálii se některý z českých týmů představí minimálně ve čtrnácti z nich. A podobně jako v Pekingu se curleři ukáží fanouškům jako první. Zelingrovou s Chabičovským čeká první zápas s Kanadou ve středu 4. února. Než o dva dny později zaplane olympijský oheň, postaví se ještě Švédsku, Velké Británii a Spojeným státům. Z deseti dvojic po základní skupině postoupí čtyři nejlepší páry do zápasů o medaile. Stejným systémem se hraje i mužský turnaj.
„V chlapské části je špička široká, cesta do play off je neskutečně úzká. Z deseti týmů není žádná Keňa na běžkách, tam si to všichni tvrdě vybojovali,“ vysvětluje Jurík. „Je náš velký sen se dostat do play off. Možnost tam je, každého jsme zvládli porazit. Mně by se líbilo dostat do play off, kde se může stát cokoli. I to Nagano…“
Český curling na ZOH 2026 (smíšené dvojice)
Julie Zelingrová a Vít Chabičovský
Datum
Zápasy
4. února
19:05 ČESKO-Kanada
5. února
10:05 ČESKO-Švédsko, 19:05 ČESKO-V. Británie
6. února
14:35 ČESKO-USA
7. února
14:35 ČESKO-Korea, 19:05 ČESKO-Švýcarsko
8. února
10:05 ČESKO-Norsko, 14:35 ČESKO-Itálie
9. února
10:05 ČESKO-Estonsko, 18:05 semifinále
10. února
14:05 zápas o 3. místo, 18:05 finále
Tým mužů
Lukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa, Radek Boháč
Datum
Zápasy
11. února
19:05 ČESKO-USA
13. února
9:05 ČESKO-Švýcarsko, 19:05 ČESKO-Norsko
14. února
14:05 ČESKO-V. Británie
15. února
19:05 ČESKO-Itálie
16. února
14:05 ČESKO-Kanada
17. února
9:05 ČESKO-Německo
18. února
14:05 ČESKO-Čína
19. února
9:05 ČESKO-Švédsko, 19:05 semifinále
20. února
19:05 zápas o 3. místo
21. února
19:05 finále