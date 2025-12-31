Nominace na ZOH 2026: Kanada oznámila hvězdnou sestavu, jede i mladík Celebrini
Už 11. února odstartuje v Miláně hokejový turnaj na zimních olympijských hrách. Poprvé od roku 2014, tedy po dlouhých 12 letech, se ho zúčastní také hvězdy z NHL. Všech 12 reprezentačních výběrů, které se nablýskané akce zúčastní, muselo už v létě oznámit šest nominovaných hráčů. Český tým představí svůj seznam jmen 6. ledna. Nominace všech týmů sledujeme ONLINE na webu iSport.
Zprávy ze dne 31. prosince 2025
Kanada oznámila očekávanou nominaci na zimní olympijské hry.
Zprávy ze dne 30. prosince 2025
A jasno už má také Kanada! Ta přijde na řadu už velmi brzy, jeden z velkých favoritů na zlaté medaile oznámí svou nominaci už na Silvestra, tedy ve středu 31. prosince v 17:30 středoevropského času. Oznámení jmen proběhne v přímém přenosu na televizní stanici TSN. Připomeňme, že mezi šesticí předběžně nominovaných hráčů výběru trenéra Jona Coopera byli obránce Cale Makar a útočníci Sam Reinhart, Brayden Point, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby a Connor McDavid.
Pardubický útočník Jáchym Kondelík bude zřejmě dlouhé týdny mimo, klub nepotvrzuje přesnou diagnózu, informace iSportu hovoří o trombóze. V souvislosti s Hrami v Miláně padá i jméno 26letého útočníka Dynama, v odhadech expertů se pohyboval na hraně sestavy kouče Radima Rulíka, případně mezi náhradníky. Možná ano, možná ne. Každopádně nyní je na 99 procent po nadějích. Více čtěte ZDE >>>
Datum a čas oznámení nominace už má také Slovensko. Obhájci bronzových medailí z olympiády v Pekingu zveřejní jména ve čtvrtek 8. ledna ve 14:00, tedy až dva dny po českém týmu. A kdo už má nominaci jistou od léta? Jde o obránce Šimona Nemce, Martina Fehérváryho a Erika Černáka a útočníky Juraje Slafkovského, Martina Pospíšila a Tomáše Tatara.
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
To by byla skvělá zpráva pro českou reprezentaci!
Jako první ze všech oznámila konečnou nominaci Francie. Na ZOH se podívá i dvacetiletý brankář českého původu Martin Neckar. Rodák z Dijonu, který v současné době hostuje z Langnau v druhé švýcarské lize v Churu, debutoval ve francouzské reprezentaci v sezoně 2023/24 a teď se může těšit na první velkou mezinárodní akci mezi dospělými. Francouzi budou v pátek 13. února druhým soupeřem české reprezentace v základní skupině A.
Kouč Francie Yorick Treille, bývalý útočník Sparty, Vítkovic a Chomutova, doplnil kádr o 19 jmen poté, co v polovině června vybral první šestici nominovaných. V ní nechyběli útočník Jordann Perret z Hradce Králové a obránce Yohann Auvitu, který v první polovině prosince skončil ve Vítkovicích a zamířil do Lince do mezinárodní rakouské ligy.
Nominace hokejistů Francie na olympijské hry v Miláně (11.-22. února 2026):
- Brankáři: Julian Junca (Trenčín/SR), Antoine Keller (Ajoie/Švýc.), Martin Neckar (Chur/Švýc.),
- Obránci: Enzo Cantagallo (Marseille), Florian Chakiachvili (Rouen), Pierre Crinon (Grenoble), Yohann Auvitu (Linec/ICEHL), Jules Boscq (HPK Hämeenlinna/Fin.), Hugo Gallet (KalPa Kuopio/Fin.), Enzo Guebey (Davos/Švýc.), Thomas Thiry (Ajoie/Švýc.),
- Útočníci: Aurélien Dair, Sacha Treille (oba Grenoble), Pierre-Edouard Bellemare, Kévin Bozon (oba Ajoie/Švýc.), Anthony Rech (Rouen), Nicolas Ritz (Angers), Justin Addamo (Jukurit Mikkeli/Fin.), Charles Bertrand (Sport Vaasa/Fin.), Louis Boudon (Atlanta Gladiators/ECHL), Stéphane Da Costa (Jekatěrinburg/KHL), Floran Douay (Lausanne/Švýc.), Dylan Fabre (Ässät Pori/Fin.), Jordann Perret (Hradec Králové/ČR), Alexandre Texier (Montreal/NHL).
Česká reprezentace zveřejní nominaci v úterý 6. ledna. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11:00.
Jak může vypadat česká nominace na ZOH? Web iSport se v polovině prosince, hned po skončení Švýcarských hokejových her, pokusil dostat do hlavy českého trenéra Radima Rulíka a poskládat nominaci za něj. Takhle by mohla vypadat >>>
Každý národní tým musel už v polovině června 2025 oznámit šestici předběžně nominovaných hráčů. Projděte si, kdo koho vybral:
- Česko: Lukáš Dostál, Radko Gudas, Pavel Zacha, Ondřej Palát, David Pastrňák, Martin Nečas
- Kanada: Cale Makar, Sam Reinhart, Brayden Point, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Connor McDavid
- Francie: Hugo Gallet, Alexandre Texier, Yohann Auvitu, Jules Boscq, Pierre-Édouard Bellemare, Jordann Perret
- Švýcarsko: Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Roman Josi, Nino Niederreiter, Jonas Siegenthaler
- Finsko: Miro Heiskanen, Sebastian Aho, Esa Lindell, Juuse Saros, Mikko Rantanen (+Aleksander Barkov, který se ovšem zranil a bude nahrazen)
- Itálie: Daniel Mantenuto, Damian Clara, Diego Kostner, Thomas Larkin, Tommy Purdeller, Luca Zanatta
- Slovensko: Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, Martin Feherváry, Martin Pospíšil, Erik Černák, Tomáš Tatar
- Švédsko: Adrian Kempe, Lucas Raymond, Rasmus Dahlin, Victor Hedman, William Nylander, Gabriel Landeskog
- Dánsko: Lars Eller, Oliver Bjorkstrand, Nikolaj Ehlers, Frederik Andersen, Jesper Jensen Aabo, Jonas Röndbjerg
- Německo: Tim Stützle, Leon Draisaitl, Philipp Grubauer, Moritz Seider, Lukas Reichel, Nico Sturm
- Lotyšsko: Rodrigo Abols, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons, Elvis Merzlikins, Arturs Šilovs, Teddy Blueger
- USA: Brady Tkachuk, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Auston Matthews, Quinn Hughes, Charlie McAvoy
