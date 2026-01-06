Nominace na ZOH 2026: Na řadě jsou Češi. Projděte si další hvězdné soupisky
Už 11. února odstartuje v Miláně hokejový turnaj na zimních olympijských hrách. Poprvé od roku 2014, tedy po dlouhých 12 letech, se ho zúčastní také hvězdy z NHL. Všech 12 reprezentačních výběrů, které se nablýskané akce zúčastní, muselo už v létě oznámit šest nominovaných hráčů. Český tým představí svůj seznam jmen dnes od 11:00. Nominace všech týmů sledujeme ONLINE na webu iSport.
Zprávy ze dne 6. ledna 2026
Která jména vzbudila rozpor? Kdo by zariskoval v útoku, kdo v brance? Úplně poslední tipy na dnešní českou olympijskou nominaci podle nejaktuálnější formy tak, jak je vidí a vnímají členové podcastu Zimák.
Zprávy ze dne 5. ledna 2026
Kdo by měl být brankářskou jedničkou v českém týmu? Očekávaný Lukáš Dostál, nebo snad...? Čtěte komentář redaktora iSport.cz Miroslava Horáka: „Vsadit na Lukáše Dostála jako českou jedničku pro olympiádu je ta nejjednodušší věc, kterou v trenérské roli můžete učinit. Nikdo proti vám nevystoupí, protože to byl on, kdo vychytal zlatou medaili na mistrovství světa v Praze. Vedl si famózně, stal se doslova národním hrdinou. Na největší olympijské sešlosti od Soči 2014 si zaslouží obdržet důvěru. Anebo je na místě ponořit se do hlubokého průzkumu sezonních výsledků maskovaných mužů, při němž si Ondřej Pavelec a spol. ověřili, zda očekávaná volba obstojí proti vzájemnému porovnávání?“ Celý komentář ZDE>>>
V úterý oznámí Radim Rulík hokejovému národu nominaci na olympijské hry v Itálii. Ještě předtím, než tak trenér národního týmu učiní, přišli experti podcastu Zimák v rámci živého vysílání se svou verzí zápasové sestavy. Své nominační myšlenky odhalili bývalý hokejista Jaroslav Bednář a redaktoři Sportu Patrik Czepiec, Miroslav Horák a Filip Ardon. Nechyběla však ani soupiska experta Radka Dudy nebo datového analytika Adama Papouška.
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první oznámenou šesticí v polovině června, se do výběru kouče Sama Hallama dostali také obránci Erik Karlsson z Pittsburghu a Oliver Ekman-Larsson z Toronta.
Stříbro v Soči, kde byli hráči z NHL zatím naposledy, získali Seveřané po finálové porážce s Kanadou 0:3. Do té doby vyhráli všech pět zápasů na turnaji. Jde o dosud poslední olympijskou medaili pro Tre kronor. Karlsson k ní tehdy přispěl osmi body ze šesti utkání za čtyři góly a stejný počet asistencí.
Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý mistr světa z let 2019 a 2022 je v pětadvacetičlenném výběru kouče Anttiho Pennanena také jediným hráčem mimo NHL.
Při návratu hokejistů z NHL na olympiádu poprvé od Soči 2014 je kádr z velké části podobný jako loni na únorovém Turnaji čtyř zemí v Montrealu a Bostonu. Z třiadvacetičlenného výběru chybí jen zranění útočníci Aleksander Barkov z Floridy s Patrikem Lainem z Montrealu a také obránci Juuso Välimäki z Utahu a Urho Vaakanainen z New York Rangers.
Naopak v týmu jsou vedle Lehtonena také obránci Miro Heiskanen a Rasmus Ristolainen, kteří o loňský turnaj výhradně pro hráče z NHL přišli kvůli zranění. Přibyli také útočníci Oliver Kapanen z Montrealu, Joel Kiviranta z Colorada a Eeli Tolvanen ze Seattlu.
Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké mezinárodní akci od Světového poháru v roce 1996 se podíleli brankář Jeremy Swayman, obránce Zach Werenski a útočnici Clayton Keller a Tage Thompson. Složení týmu pro turnaj pod pěti kruhy v Miláně dnes zveřejnila americká federace USA Hockey. Celkem 21 hráčů se představilo na loňském únorovém Turnaji čtyř zemí v Montrealu a Bostonu pod hlavičkou NHL, na kterém Američané prohráli ve finále s Kanadou 2:3 v prodloužení. Z tehdejšího třiadvacetičlenného kádru chybějí jen obránce Adam Fox a útočník Chris Kreider.
Jedny sny se plní, jiné zhasínají. Silvestrovské odhalení hokejové nominace Kanady pro únorovou olympiádu bylo jedním z nejočekávanějších v tomto miléniu. Hvězdy z NHL se vrací na ZOH a javorové listy nabízejí pořád nejzvučnější výběr. Jenže jedno obří jméno v něm schází. Dvacetiletý supertalent Chicaga Connor Bedard se na Hry nedostal. „Nemyslím si, že plně chápou, jakým vítězem umí být,“ opřel se do svazu kouč Blackhawks Jeff Blashill. Kanada je na nohou. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 31. prosince 2025
V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník San Jose Macklin Celebrini, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů, kteří se v únoru podíleli na vítězství na Turnaji čtyř zemí. Kanaďané budou 12. února v Miláně prvním soupeřem české reprezentace ve skupině A.
Zprávy ze dne 30. prosince 2025
Datum a čas oznámení nominace už má také Slovensko. Obhájci bronzových medailí z olympiády v Pekingu zveřejní jména ve čtvrtek 8. ledna ve 14:00, tedy až dva dny po českém týmu. A kdo už má nominaci jistou od léta? Jde o obránce Šimona Nemce, Martina Fehérváryho a Erika Černáka a útočníky Juraje Slafkovského, Martina Pospíšila a Tomáše Tatara.
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
To by byla skvělá zpráva pro českou reprezentaci!
Jako první ze všech oznámila konečnou nominaci Francie. Na ZOH se podívá i dvacetiletý brankář českého původu Martin Neckar. Rodák z Dijonu, který v současné době hostuje z Langnau v druhé švýcarské lize v Churu, debutoval ve francouzské reprezentaci v sezoně 2023/24 a teď se může těšit na první velkou mezinárodní akci mezi dospělými. Francouzi budou v pátek 13. února druhým soupeřem české reprezentace v základní skupině A.
Kouč Francie Yorick Treille, bývalý útočník Sparty, Vítkovic a Chomutova, doplnil kádr o 19 jmen poté, co v polovině června vybral první šestici nominovaných. V ní nechyběli útočník Jordann Perret z Hradce Králové a obránce Yohann Auvitu, který v první polovině prosince skončil ve Vítkovicích a zamířil do Lince do mezinárodní rakouské ligy.
Česká reprezentace zveřejní nominaci v úterý 6. ledna. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11:00.
Jak může vypadat česká nominace na ZOH? Web iSport se v polovině prosince, hned po skončení Švýcarských hokejových her, pokusil dostat do hlavy českého trenéra Radima Rulíka a poskládat nominaci za něj. Takhle by mohla vypadat >>>
Každý národní tým musel už v polovině června 2025 oznámit šestici předběžně nominovaných hráčů. Projděte si, kdo koho vybral:
- Česko: Lukáš Dostál, Radko Gudas, Pavel Zacha, Ondřej Palát, David Pastrňák, Martin Nečas
- Kanada: Cale Makar, Sam Reinhart, Brayden Point, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Connor McDavid
- Francie: Hugo Gallet, Alexandre Texier, Yohann Auvitu, Jules Boscq, Pierre-Édouard Bellemare, Jordann Perret
- Švýcarsko: Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Roman Josi, Nino Niederreiter, Jonas Siegenthaler
- Finsko: Miro Heiskanen, Sebastian Aho, Esa Lindell, Juuse Saros, Mikko Rantanen (+Aleksander Barkov, který se ovšem zranil a bude nahrazen)
- Itálie: Daniel Mantenuto, Damian Clara, Diego Kostner, Thomas Larkin, Tommy Purdeller, Luca Zanatta
- Slovensko: Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, Martin Feherváry, Martin Pospíšil, Erik Černák, Tomáš Tatar
- Švédsko: Adrian Kempe, Lucas Raymond, Rasmus Dahlin, Victor Hedman, William Nylander, Gabriel Landeskog
- Dánsko: Lars Eller, Oliver Bjorkstrand, Nikolaj Ehlers, Frederik Andersen, Jesper Jensen Aabo, Jonas Röndbjerg
- Německo: Tim Stützle, Leon Draisaitl, Philipp Grubauer, Moritz Seider, Lukas Reichel, Nico Sturm
- Lotyšsko: Rodrigo Abols, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons, Elvis Merzlikins, Arturs Šilovs, Teddy Blueger
- USA: Brady Tkachuk, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Auston Matthews, Quinn Hughes, Charlie McAvoy
Už 11. února odstartuje v Miláně hokejový turnaj na zimních olympijských hrách. Poprvé od roku 2014, tedy po dlouhých 12 letech, se ho zúčastní také hvězdy z NHL. Všech 12 reprezentačních výběrů, které se nablýskané akce zúčastní, muselo už v létě oznámit šest nominovaných hráčů.