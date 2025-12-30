Nominace na ZOH 2026: Už na Silvestra! Kanaďané a Slováci zveřejnili, kdy oznámí jména pro Hry
Už 11. února odstartuje v Miláně hokejový turnaj na zimních olympijských hrách. Poprvé od roku 2014, tedy po dlouhých 12 letech, se ho zúčastní také hvězdy z NHL. Všech 12 reprezentačních výběrů, které se nablýskané akce zúčastní, muselo už v létě oznámit šest nominovaných hráčů. Český tým představí svůj seznam jmen 6. ledna. Nominace všech týmů sledujeme ONLINE na webu iSport.
30. prosince 2025
A jasno už má také Kanada! Ta přijde na řadu už velmi brzy, jeden z velkých favoritů na zlaté medaile oznámí svou nominaci už na Silvestra, tedy ve středu 31. prosince v 17:30 středoevropského času. Oznámení jmen proběhne v přímém přenosu na televizní stanici TSN. Připomeňme, že mezi šesticí předběžně nominovaných hráčů výběru trenéra Jona Coopera byli obránce Cale Makar a útočníci Sam Reinhart, Brayden Point, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby a Connor McDavid.
Pardubický útočník Jáchym Kondelík bude zřejmě dlouhé týdny mimo, klub nepotvrzuje přesnou diagnózu, informace iSportu hovoří o trombóze. V souvislosti s Hrami v Miláně padá i jméno 26letého útočníka Dynama, v odhadech expertů se pohyboval na hraně sestavy kouče Radima Rulíka, případně mezi náhradníky. Možná ano, možná ne. Každopádně nyní je na 99 procent po nadějích. Více čtěte ZDE >>>
Datum a čas oznámení nominace už má také Slovensko. Obhájci bronzových medailí z olympiády v Pekingu zveřejní jména ve čtvrtek 8. ledna ve 14:00, tedy až dva dny po českém týmu. A kdo už má nominaci jistou od léta? Jde o obránce Šimona Nemce, Martina Fehérváryho a Erika Černáka a útočníky Juraje Slafkovského, Martina Pospíšila a Tomáše Tatara.
27. prosince 2025
Jako první ze všech oznámila konečnou nominaci Francie. Na ZOH se podívá i dvacetiletý brankář českého původu Martin Neckar. Rodák z Dijonu, který v současné době hostuje z Langnau v druhé švýcarské lize v Churu, debutoval ve francouzské reprezentaci v sezoně 2023/24 a teď se může těšit na první velkou mezinárodní akci mezi dospělými. Francouzi budou v pátek 13. února druhým soupeřem české reprezentace v základní skupině A.
Kouč Francie Yorick Treille, bývalý útočník Sparty, Vítkovic a Chomutova, doplnil kádr o 19 jmen poté, co v polovině června vybral první šestici nominovaných. V ní nechyběli útočník Jordann Perret z Hradce Králové a obránce Yohann Auvitu, který v první polovině prosince skončil ve Vítkovicích a zamířil do Lince do mezinárodní rakouské ligy.
Nominace hokejistů Francie na olympijské hry v Miláně (11.-22. února 2026):
- Brankáři: Julian Junca (Trenčín/SR), Antoine Keller (Ajoie/Švýc.), Martin Neckar (Chur/Švýc.),
- Obránci: Enzo Cantagallo (Marseille), Florian Chakiachvili (Rouen), Pierre Crinon (Grenoble), Yohann Auvitu (Linec/ICEHL), Jules Boscq (HPK Hämeenlinna/Fin.), Hugo Gallet (KalPa Kuopio/Fin.), Enzo Guebey (Davos/Švýc.), Thomas Thiry (Ajoie/Švýc.),
- Útočníci: Aurélien Dair, Sacha Treille (oba Grenoble), Pierre-Edouard Bellemare, Kévin Bozon (oba Ajoie/Švýc.), Anthony Rech (Rouen), Nicolas Ritz (Angers), Justin Addamo (Jukurit Mikkeli/Fin.), Charles Bertrand (Sport Vaasa/Fin.), Louis Boudon (Atlanta Gladiators/ECHL), Stéphane Da Costa (Jekatěrinburg/KHL), Floran Douay (Lausanne/Švýc.), Dylan Fabre (Ässät Pori/Fin.), Jordann Perret (Hradec Králové/ČR), Alexandre Texier (Montreal/NHL).
Česká reprezentace zveřejní nominaci v úterý 6. ledna. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11:00.
Jak může vypadat česká nominace na ZOH? Web iSport se v polovině prosince, hned po skončení Švýcarských hokejových her, pokusil dostat do hlavy českého trenéra Radima Rulíka a poskládat nominaci za něj. Takhle by mohla vypadat >>>
Každý národní tým musel už v polovině června 2025 oznámit šestici předběžně nominovaných hráčů. Projděte si, kdo koho vybral:
- Česko: Lukáš Dostál, Radko Gudas, Pavel Zacha, Ondřej Palát, David Pastrňák, Martin Nečas
- Kanada: Cale Makar, Sam Reinhart, Brayden Point, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Connor McDavid
- Francie: Hugo Gallet, Alexandre Texier, Yohann Auvitu, Jules Boscq, Pierre-Édouard Bellemare, Jordann Perret
- Švýcarsko: Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Roman Josi, Nino Niederreiter, Jonas Siegenthaler
- Finsko: Miro Heiskanen, Sebastian Aho, Esa Lindell, Juuse Saros, Mikko Rantanen (+Aleksander Barkov, který se ovšem zranil a bude nahrazen)
- Itálie: Daniel Mantenuto, Damian Clara, Diego Kostner, Thomas Larkin, Tommy Purdeller, Luca Zanatta
- Slovensko: Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, Martin Feherváry, Martin Pospíšil, Erik Černák, Tomáš Tatar
- Švédsko: Adrian Kempe, Lucas Raymond, Rasmus Dahlin, Victor Hedman, William Nylander, Gabriel Landeskog
- Dánsko: Lars Eller, Oliver Bjorkstrand, Nikolaj Ehlers, Frederik Andersen, Jesper Jensen Aabo, Jonas Röndbjerg
- Německo: Tim Stützle, Leon Draisaitl, Philipp Grubauer, Moritz Seider, Lukas Reichel, Nico Sturm
- Lotyšsko: Rodrigo Abols, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons, Elvis Merzlikins, Arturs Šilovs, Teddy Blueger
- USA: Brady Tkachuk, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Auston Matthews, Quinn Hughes, Charlie McAvoy
