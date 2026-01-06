Rulík oznámil jména pro ZOH. Šokoval Kundrátkem, jede i Ticháček. Klapka chybí
Připravil olympijskou nominaci bez velkých překvapení. Až na jedinou výjimku. Reprezentační trenér Radim Rulík povolal do Milána třineckého obránce Tomáše Kundrátka, přestože se v této sezoně v národním týmu nepředstavil v jediném utkání. Šanci si naopak nevysloužil David Jiříček, jenž se v aktuální sezoně pohybuje na hraně NHL a AHL. „Přesvědčil nás už v Praze. Je profík, dovede se připravit na těžký turnaj. Věříme mu, věříme, že bude týmu prospěšný,“ vysvětlil reprezentační kouč povolání šestatřicetiletého zadáka.
Před dvěma lety zažil zlatou slávu v Praze. Tomáš Kundrátek sehrál klíčovou roli u rozhodujícího finálového gólu Davida Pastrňáka a po ledě juchal s pohárem pro mistra světa. Aktuální sezona ale trojnásobného mistra extraligy nepotkala v ideálním rozpoložení. V Třinci bral ve 32 zápasech jen pět asistencí, ve statistice plus/mínus skončil hluboko na čísle -12.
Do reprezentace nedostal pozvánku ani na jeden ze dvou předolympijských turnajů, přesto nechybí ve výběru pro Milán. „V Praze se neskutečně zlepšoval, teď to ví dopředu a určitě udělá maximum, aby se připravil,“ věřil trenér Radim Rulík po oznámení nominace.
Do ní naopak nezařadil obránce Davida Jiříčka, který pendluje mezi hlavním týmem a farmou Minnesoty. V případě, že někdo vypadne ze zdravotních důvodů, měl by být mezi hráči připravenými zaskočit. „Určitě tam je. Ale nechci teď říkat důvody, co rozhodlo. Jenom jsme potřebovali, aby hrál pravidelně NHL. Neměli jsme šanci si ho vyzkoušet, protože nám ho v AHL neuvolnili na mistrovství světa. Neměli jsme šanci si ho vyzkoušet na mezinárodní úrovni. Nemá stabilní pozici, ale jedná se o výborného hráče,“ vysvětloval šéf střídačky.
Článek pokračuje pod nominací.
Vedle stálic NHL Filipa Hronka a Radka Gudase povolal i další mistry z Prahy Michala Kempného, Davida Špačka a Jana Ruttu. Zadní řady vyztuží Radim Šimek s Jiřím Ticháčkem. „Rozhodli jsme se pro tuhle skladbu. Je vyvážená, máme dva mladé beky, které jsme si ověřili v mezinárodním měřítku. Potom tam máme zkušené beky, kteří mají mezinárodní zkušenosti,“ pravil Rulík.
Útok bude stavět kolem hlavních hvězd Davida Pastrňáka, Martina Nečase, Pavla Zachy a Romana Červenky. Skvělými výkony si o nominaci řekl i Radek Faksa z Dallasu, chybí naopak Adam Klapka z Calgary. „Potřebujeme mít v týmu hráče, kteří hrají přesilovku nebo oslabení. Nemůžeme tam mít hráče, který nehraje přesilovku ani oslabení. On ve svém týmu nehraje ani jeden speciální tým. Kdyby hrál oslabení, v nominaci by byl,“ vysvětlil reprezentační trenér.
Chytil nemá odehráno
Vinou zdravotních trablů vynechal ze sestavy centry Filipa Chytila s Jiřím Kulichem. První hrál kvůli zranění naposledy na konci října, druhý chybí Buffalu kvůli krevní sraženině. „U Filipa Chytila čekáme, jestli naskočí, protože doteď nenaskočil. Podle prognóz měl před 14 dny, protahuje se to. I kdyby v půlce ledna naskočil, pro nás je variantou, jen kdyby někdo vypadl. Nemá odehráno,“ pravil kouč. „Pokud by Jiří Kulich hrál na první, druhé formaci, v nominaci by byl,“ dodal.
Ve výběru, který se představí pod pěti kruhy, nechybí dohromady 19 mistrů světa z roku 2024. Právě od úspěšného šampionátu se bude chtít Radim Rulík s realizačním týmem odrazit. „Chtěli bychom navázat na Prahu. Ověřili jsme si, co jsme schopní uhrát. Největší téma bude mentální nastavení, abychom se dokázali vyhecovat do sféry, jako to bylo v Praze. Ukázali jsme si, že to v týmu je,“ vyhlásil hlavní trenér.
V brance se bude znovu opírat o Lukáše Dostála s Karlem Vejmelkou, gólmanskou trojici doplní Daniel Vladař. „Rozhodli jsme se mít v trojici tři brankáře, kteří jsou jedničkami ve svých klubech,“ osvětlil Rulík.
Národní tým rozehraje olympijský turnaj 12. února šlágrem s Kanadou. Ve skupině následně narazí ještě na Francii a Švýcarsko, než vypuknou vyřazovací boje.
Zprávy ze dne 6. ledna 2026
Česká nominační tisková konference skončila.
Český tým má samozřejmě i záložní skupinu hráčů. „Může se cokoliv stát, samozřejmě máme připravený hráče, kdyby došlo u nominovaných hráčů k nějakým problémům,“ potvrdil kouč reprezentace Radim Rulík.
Radim Rulík tedy vzal z NHL 12 hráčů, česká extraliga má pak 6 zástupců ve finální nominaci. Nejzkušenějším hráčem pod pěti kruhy je Roman Červenka, kterého čekají páté olympijské hry.
Radim Rulík právě oznámil finální nominaci mužů na olympijské hry.
Jiří Šlégr, generální manažer týmu mužů: „Po dlouhé době budou na turnaji nejlepší hráči, mluví se o tom, že jich tolik nemáme a jsme outsideři. Já si ale myslím, že olympijské hry jsou i o tom, jak poskládáte tu partu. Budeme se soustředit na naši hru a náš výkon, abychom se na konci turnaji podívali do zrcadla a věděli, že jsme odevzdali ten výkon co nejlepší.“
Manažer národního týmu mužů Milan Hnilička: „Stavem arény (v dějišti olympiády) si nejsem úplně jist, nicméně v pátek jedu na inspekční cestu a následně budu o dění na místě informovat,“ připomněl diskutované téma v rámci příprav Her v Itálii.
Ještě před finální nominací mužů se na tiskové konferenci představil olympijský tým žen.
Alois Hadamczik začal gratulací juniorům: „Děkuju dvacítce za dobře odvedenou práci a výbornej hokej. Je vidět, že cesta je i z extraligy a chtěli bychom hráčům vytvořit lepší podmínky, aby do zámoří tolik neodcházeli,“ pronesl prezident českého hokeje. Zároveň dodal, že cílem prvního týmu na olympiádě je boj o medaile.
Začíná nominační tisková konference českého týmu na olympijské hry.
Hned osm hráčů z české extraligy nechybí v nominaci Lotyšska. Mezi 25 jmény, která dnes oznámil trenér Harijs Vitolinš, je také šest zástupců NHL v čele s obráncem Floridy Uvisem Balinskisem, který v předchozí sezoně zvedl v barvách Panthers nad hlavu Stanley Cup. Karlovy Vary dodaly trojici Roberts Mamčičs, Janis Jaks a Haralds Egle, v extralize hrají rovněž Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Kristians Rubins, Renars Krastenbergs a Martinš Dzierkals. Většina z nich startovala i na květnovém mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu, kde Lotyši obsadili desáté místo.
Zprávy ze dne 5. ledna 2026
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první oznámenou šesticí v polovině června, se do výběru kouče Sama Hallama dostali také obránci Erik Karlsson z Pittsburghu a Oliver Ekman-Larsson z Toronta.
Stříbro v Soči, kde byli hráči z NHL zatím naposledy, získali Seveřané po finálové porážce s Kanadou 0:3. Do té doby vyhráli všech pět zápasů na turnaji. Jde o dosud poslední olympijskou medaili pro Tre kronor. Karlsson k ní tehdy přispěl osmi body ze šesti utkání za čtyři góly a stejný počet asistencí.
Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý mistr světa z let 2019 a 2022 je v pětadvacetičlenném výběru kouče Anttiho Pennanena také jediným hráčem mimo NHL.
Při návratu hokejistů z NHL na olympiádu poprvé od Soči 2014 je kádr z velké části podobný jako loni na únorovém Turnaji čtyř zemí v Montrealu a Bostonu. Z třiadvacetičlenného výběru chybí jen zranění útočníci Aleksander Barkov z Floridy s Patrikem Lainem z Montrealu a také obránci Juuso Välimäki z Utahu a Urho Vaakanainen z New York Rangers.
Naopak v týmu jsou vedle Lehtonena také obránci Miro Heiskanen a Rasmus Ristolainen, kteří o loňský turnaj výhradně pro hráče z NHL přišli kvůli zranění. Přibyli také útočníci Oliver Kapanen z Montrealu, Joel Kiviranta z Colorada a Eeli Tolvanen ze Seattlu.
