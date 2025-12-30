Brankáři pro olympiádu: Jistota Anaheimu, Vladař... A překvapivá volba z New Yorku?
Hokejový turnaj na zimních olympijských hrách se blíží, už 6. ledna musí být zveřejněné kompletní nominace všech týmů. Právě v tento den svůj seznam představí také česká reprezentace. Kdo z brankářů by se na něm mohl objevit?
Lukáš Dostál
Anaheim
25 let, 24 zápasů, úspěšnost 88,9 %
Šance na nominaci: 100 %
I kdybyste ho chtěli ze soupisky vytáhnout páčidlem, od června má nominaci jistou. Důvody pro velké obavy zatím nevyvstaly, za Dostálem stojí i mezinárodní úspěch. Bude reprezentační jedničkou. Nevyhnuly se mu zdravotní potíže, když vynechal dva týdny kvůli zranění v horní části těla. Do branky znovu vstoupil 13. prosince a za šest zápasů po nucené pauze si vychytal úspěšnost zásahů 85,4 procenta. Snad na tom bude brzy lépe. „Vždy se vnímám jako kluk z malé vesnice, který dokázal, že je možné dosáhnout svých snů,“ říkal v létě po podpisu tučné pětileté smlouvy.
Dan Vladař
Philadelphia
28 let, 22 zápasů, úspěšnost 90,9 %
Šance na nominaci: 80 %
Splnil několik podmínek, aby byl při olympijském turnaji minimálně na střídačce. Letos v květnu vyjel do Dánska a Švédska na mistrovství světa, přestože neměl jistotu dalšího pokračování v NHL. Ukázal se trenérům v dobrém. V létě podepsal smlouvu s Flyers, když zrovna připravoval steaky – jeho výrok o milionové grilovačce se mimochodem dostal mezi nejlepší hokejové hlášky roku podle Sportu. V Pensylvánii si Vladař užívá neobvyklé důvěry a oplácí vítěznou mincí. „Úplně se na olympiádu neupínám. Nepletu si nad sebou žádný bič,“ popisoval v listopadu.
Karel Vejmelka
Utah
29 let, 29 zápasů, úspěšnost 89,6 %
Šance na nominaci: 50 %
Z hlediska nejcennější brankářské statistiky je jen jednu pozici za lídrem NHL Scottem Wedgewoodem. Vejmelka si připsal už šestnáct vítězných utkání, stejnou oslavnou porci zvládli kromě zmíněného brankáře Colorada jen čtyři další muži. Chcete vyhrávat, postavte Veggieho! Jenže na reprezentační scéně aura někdejšího hráče Komety často nebyla tak nedotknutelná. „Že bych teď ostatní kluky sledoval do detailu, se říct nedá. Mám svých starostí dost, není na to ani prostor. Olympiáda je pro mě osobně jeden z velkých cílů v rámci této sezony,“ pronesl Mamut z Utahu.
David Rittich
NY Islanders
33 let, 15 zápasů, úspěšnost 91,9 %
Šance na nominaci: 50 %
V newyorském Elmontu mu říkají „Gamer“. To proto, že má schopnost vklouznout do klece a zastavit soupeře, aby pak zase odpočíval na další boje. Přesně podle rčení veni, vidi, vici. „Jen si to poslechněte. Přesně o tom to je,“ pověděl Čech, když nedávno vygumoval NY Rangers 27 zákroky a aplaudovali mu fanoušci. Z patnácti startů zvládl vykřesat devět skalpů i dvě nuly. Pokud si Ritticha v české nominaci projektujete, pak na pozici třetího vzadu. Když nastane Armagedon, chcete kliďase, který odvede pevný standard, nesesype se. Třeba na úkor Jakuba Dobeše?
Jakub Dobeš
Montreal
24 let, 20 zápasů, úspěšnost 89,4 %
Šance na nominaci: 40 %
Úvody dvou premiérových ročníků naděje Canadiens v nejlepší lize planety se podobaly jako vejce vejci. Prvních šest zápasů přetavil minimálně v bodový zisk a Montreal ho miloval. Jenže po úvodní prohře bojoval s přísně nastaveným osobním stropem, emoce s ním lomcovaly, forma vadla. Teď vypadl z hlavního týmu. Dobeše byste do Milána vzali spíš na výlet a jako investici pro budoucnost. Aby trenéři ukázali, že o pracovitosti 24letého gólmana vědí, a když bude pokračovat, třeba se časem dočká lepších vyhlídek. Jenže stejný pokus může štáb podniknout i při MS. Nač riskovat?
Petr Mrázek
Anaheim
33 let, 9 zápasů, úspěšnost 86,5 %
Šance na nominaci: 1 %
Zažívá nejméně vydařenou sezonu a mezi uvedenou partičkou je z jediného důvodu – zlatá Praha. Pokud by trenéři hodlali vše vsadit na trumfovou kartu a poskytnout Lukáši Dostálovi podmínky jako na klubové úrovni i při triumfu na mistrovství světa, přihrají mu staré známé náhradníky. Pravděpodobnost takového řešení je mizivá. Zvlášť při Mrázkově dřívější kritice (ne)vyplácení odměn za úspěšné MS. „Hodně mě mrzí, jak se k tomu postavil hokejový svaz,“ řekl o milionu pro hráče, ne pro kustody a další členy týmu. Kromě chabé formy Mrázka letos uzemnilo zranění třísel.