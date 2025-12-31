Orct o gólmanech pro ZOH: O své trojce mám jasno. Vejmelka? Věřil bych mu
V národním týmu pracoval s gólmany před Ondřejem Pavelcem a ví dobře, oč jde, co funguje a zabírá, jak s brankáři pracovat. Zdeněk Orct (55) zároveň do NHL vycepoval Pavla Francouze, smlouvu s Bostonem podepsal další litvínovský svěřenec Šimon Zajíček. Názory na olympijské vybírání jsou rozhodně k věci a bývalý elitní gólman se s nimi pro iSport podělil.
Pokud někde nemá český hokej personální nouzi, je to brankoviště. Můžete ukázat na kohokoli z NHL a neměl byste mít problém. Anebo z toho naopak čouhá svízel? Aby kouč nepřebral.
„Má to dvě roviny. Kdybyste měl v NHL jednoho brankáře, máte to jednoduché. Takhle je to z mého pohledu komplikovanější, ale zároveň příjemnější. Pro celý český hokej. Zkrátka je z čeho vybírat.“
Rovnou se vás zeptám: máte svoji trojici pro Milán?
„Podotýkám, že je to jenom moje trojka, subjektivní názor člověka, který u toho v nároďáku několik sezon byl. A říkám to s vědomím, že se nikdy nezavděčíte všem, takže očekávám od lidí nálož… (usmívá se) Vzal bych Lukáše Dostála, Dana Vladaře a pak bych se rozhodoval o třetí pozici. Já tam mám Karla Vejmelku. Mám ho rád profesně i lidsky. Vím, jak by reagoval v případě, že nedostane roli, mám ho zkrátka odzkoušeného. Samozřejmě, že do úvahy připadají další jako Petr Mrázek, David Rittich nebo Kuba Dobeš. Ale tu trojici vybírám podle sebe a taky s vědomím velkého odstupu od týmu.“
Tandem Dostál – Vladař se nabízí, je otázkou, jak přistoupit k třetí volbě. Karlu Vejmelkovi nevyšla ideálně klíčová utkání na předchozích MS, do toho se nabízí směrem do budoucna 24letý Jakub Dobeš. Jak tady uvažujete?