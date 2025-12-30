Dostál jako jasná jednička pro olympiádu. A kdo dál? Aspirantů přibývá...
Hry o dva volné trůny vrcholí. Panovník Lukáš Dostál vyhlíží korunní prince, kteří mu budou od února dělat společnost v brance při olympijském hokejovém turnaji v Miláně. S myšlenkou na převzetí vlády v případě, že by první varianta z jakéhokoliv důvodu selhala. Jejich volba je mnohem důležitější, než se na první pohled může zdát. A výběr se postupujícím časem komplikuje. Přesně za týden, v úterý 6. ledna, oznámí reprezentace finální podobu nominace veřejnosti. Koho s maskou by ještě měla zvážit?
Když si promítnete potenciální soubor českých hráčů pro olympijský turnaj, těžko vás přepadne myšlenka, že národní tým tíží zrovna pozice brankáře. Vnímání důležitosti složení vyvolené trojky s již jistým účastníkem zájezdu Lukášem Dostálem pak může sklouznout k nesprávnému dojmu, že jde vlastně o formalitu, snad dokonce prkotinu.
Pokud se totiž reprezentační výsledky ve skupině nesejdou ideálně, a Česko by přesto podniklo výšlap k přímým bojům o medaile, jedničku čeká nejvýš sedm duelů v deseti dnech. Porce, jaká se dá startéry v zápasy nabušené NHL fyzicky i mentálně zvládnout. Maximálně si proti outsiderovi pomůžete dvojkou. Jenže na palubní desce asistenta trenéra a odborníka přes brankáře Ondřeje Pavelce by přesto měla blikat varovná kontrolka se vzpomínkou na olympijský turnaj 2006.
Pro české barvy nakonec bronzový podnik zaměstnal brzy zraněného Dominika Haška, úrovní nedostačující záskok Milana Hniličku i nakonec nejčastěji hrajícího Tomáše Vokouna. Už tehdejší italské Hry v Turíně podaly důkaz, že jakkoliv obsazení brankoviště může působit triviálně, ani trojka na ně nemůže odcestovat pro předchozí zásluhy. Těžko zároveň poskytovat prostor pro nasávání prvních zkušeností z velké akce, aniž by za brankářem stály výsledky a fazona.
I s touto myšlenkou by měl Pavelec spolu s hlavním koučem Radimem Rulíkem nominaci gólmanů dotvořit. Už v listopadu bylo tématem, nakolik do ní promluví aktuální forma a nakolik zkušenosti. „Bude to všechno dohromady. Jde o olympiádu, nejlepší turnaj, co může být. Velice prestižní, každý tam chce jet a reprezentovat. Uvidíme,“ pronesl tehdy Pavelec neurčitě na dotaz deníku Sport.
Fantom Rittich na scénu?
Ve svých úvahách se od té doby jistě posunul, nicméně maskovaní muži v zámoří mu nedělají rozhodování snadné. Nebo ho při nejmenším nahlodávají. Zatímco ještě dva měsíce po zahájení NHL se jasně krystalizovalo trio Lukáš Dostál (Anaheim), Dan Vladař (Philadelphia) a Jakub Dobeš (Montreal), akcie si v posledních týdnech hodně nadzdvihli sběrač výher z Utahu Karel Vejmelka i fantom NY Islanders David Rittich.
Hlavně posledně zmíněné jméno zní z jistého úhlu pohledu tuze atraktivně, třebaže se s ním před sezonou absolutně nepočítalo. „Předvádí pro nás důležité zákroky. Zbožňuji jeho energii na ledě. Zápolí, bojuje a dělá na všechny dojem,“ řekl nedávno o svém náhradníkovi hlavní trenér Newyorčanů a brankářská modla z dob aktivní kariéry Patrick Roy.
Rittich má proti dalším konkurentům nespornou výhodu. Šestým rokem působí v nejlepší soutěži světa v úloze žolíka, který se jednou za čas připraví na svou chvíli slávy, aby pak zase s pokorou zalezl na střídačku. S touto vizí si ho kluby najímají jako extrémně výhodné zboží, od dubna 2021 prostřídal rodák z Jihlavy šest zaměstnavatelů.
Proč by nemohl stejnou službu v případě nečekané krize odvést v národním dresu? Pokud Rulík a spol. razí filozofii, že reprezentanti musí přesně zapadnout do vytyčených rolí, a podle nich jsou do mančaftu bráni, mělo by totéž platit také pro gólmany.
Další možnou cestou je soustředit v brankářském mini týmu maximální kvalitu, v tom případě by měl do letadla směr Itálie nejspíš s Dostálem i Vladařem nastoupit Vejmelka. Se šestnácti skalpy aktuálně nejúspěšnější Čech v betonech z NHL působí jako bezpečná volba, nicméně jeho reprezentační reputace už několikrát tvrdě utrpěla při mistrovství světa.
Během posledního šampionátu střídal po první třetině prohraného čtvrtfinále se Švédskem, kolega Vladař ho přesto chválil. „Kája odchytal parádní turnaj, klobouk dolů. Ale naší nedobrou třetinou to odskákal. Pak mě strašně podporoval. Ukázal, jaký je charakter a skvělý kluk,“ popsal současný gólman Philadelphie podpůrnou práci člena party ze zlaté Prahy.
Je klidně možné, že předepsanou dávku pod pěti kruhy s klidem spolyká Dostál a náhradníci si skromné podmínky v Miláně prohlédnou jen jako návštěvníci s rozšířeným přístupem. Jenže Česko není v situaci, kdy by si mohlo dovolit cokoliv podcenit a hazardovat s výsledkem na úkor pokusů. Takže koho, trenére?
Srovnání českých brankářů z NHL
Výhry
Hráč (klub)
Počet výher
Karel Vejmelka (Utah)
16
Dan Vladař (Philadelphia)
13
Lukáš Dostál (Anaheim)
13
Jakub Dobeš (Montreal)
12
David Rittich (NY Islanders)
9
Petr Mrázek (Anaheim)
3
Góly chycené nad očekávání
Hráč (klub)
Hodnota
David Rittich (NY Islanders)
18,0
Dan Vladař (Philadelphia)
11,6
Lukáš Dostál (Anaheim)
9,0
Jakub Dobeš (Montreal)
6,7
Karel Vejmelka (Utah)
6,2
Vítek Vaněček (Utah)
1,8
Úspěšnost zákroků
Hráč (klub)
Úspěšnost
David Rittich (NY Islanders)
91,9 %
Dan Vladař (Philadelphia)
90,9 %
Karel Vejmelka (Utah)
89,6 %
Jakub Dobeš (Montreal)
89,4 %
Lukáš Dostál (Anaheim)
88,9 %
Vítek Vaněček (Utah)
87,9 %
Průměr inkasovaných branek na zápas
Hráč (klub)
Průměr
David Rittich (NY Islanders)
2,30
Dan Vladař (Philadelphia)
2,37
Karel Vejmelka (Utah)
2,70
Jakub Dobeš (Montreal)
2,90
Vítek Vaněček (Utah)
2,92
Lukáš Dostál (Anaheim)
3,12
Odchytaný čas
Hráč (klub)
Čas
Karel Vejmelka (Utah)
1686:10
Lukáš Dostál (Anaheim)
1366:34
Dan Vladař (Philadelphia)
1313:45
Jakub Dobeš (Montreal)
1136:31
David Rittich (NY Islanders)
913:09
Vítek Vaněček (Utah)
698:23
Počet zákroků
Hráč (klub)
Zákroky
Karel Vejmelka (Utah)
644
Lukáš Dostál (Anaheim)
571
Dan Vladař (Philadelphia)
522
Jakub Dobeš (Montreal)
462
David Rittich (NY Islanders)
395
Vítek Vaněček (Utah)
246
Čistá konta
Hráč (klub)
Počet
David Rittich (NY Islanders)
2
Karel Vejmelka (Utah)
1