Kanada se hněvá: Bedard bez olympiády! Zranění ani nehrálo roli, šokoval manažer
Jedny sny se plní, jiné zhasínají. Silvestrovské odhalení hokejové nominace Kanady pro únorovou olympiádu bylo jedním z nejočekávanějších v tomto miléniu. Hvězdy z NHL se vrací na ZOH a javorové listy nabízejí pořád nejzvučnější výběr. Jenže jedno obří jméno v něm schází. Dvacetiletý supertalent Chicaga Connor Bedard se na Hry nedostal. „Nemyslím si, že plně chápou, jakým vítězem umí být,“ opřel se do svazu kouč Blackhawks Jeff Blashill. Kanada je na nohou. ONLINE z hokejových nominací na ZOH 2026 ZDE>>>
V noci na 13. prosince se Connor Bedard postavil na buly proti centrovi St. Louis Braydenu Schennovi. Do konce utkání mezi Chicagem a Blues v té chvíli zbývalo 0,8 sekundy a hosté s hvězdným mladíkem v kruhu pro vhazování se pokoušeli o zázrak v podobě vyrovnání. Marně…
Siréna zazněla a Blackhawks padli 2:3. V té chvíli jste věděli, že je něco špatně. Hodně špatně!
Bedard se po vhazování svalil k zemi, což způsobil Schennův krosček při snaze ubránit těsný náskok. Mladý Kanaďan na nic nečekal, chytil se za pravé rameno a pelášil na ošetřovnu. Olympijská nominace je v ohrožení, pomysleli si fanoušci.
Jenže představa o startu na velké akci v Bedardově hlavě pořád žila. Hned po Novém roce začal na ledě bezkontaktně trénovat s pukem, comeback by tedy pravděpodobně stihnul. Kdyby ne, mohli Kanaďané vytáhnout jiného náhradníka ze zdánlivě nekonečného seznamu mimořádných borců. Jenže generální manažer Doug Armstrong u tahouna Blackhawks viděl i jiné limity než zranění.
„Abych řekl pravdu, jeho zdravotní problém v tom nehrál téměř žádnou roli. Jeho jméno jsme zvažovali do posledních sekund. Máme ovšem spoustu skvělých hráčů a tato těžká rozhodnutí vás neminou,“ hájil se boss zodpovědný za finální podobu sestavy.
Lákavá představa...
Pro řadu zámořských odborníků jde o významné zklamání. Třebaže Bedard v době oznámení soupisky vynechal oproti konkurentům osm až devět zápasů, udržel se mezi krajany na sedmém místě v rámci produktivity NHL. Za 31 utkání posbíral 44 bodů (19+25) a když z koloběhu vypadl, uhrálo Chicago jen dva zápasy z devíti.
Představa, že rodák z města North Vancouver utvoří tým spolu s devatenáctiletou raketou ze San Jose Macklinem Celebrinim i jmény jako Sidney Crosby, Connor McDavid nebo Nathan MacKinnon, zněla lákavě. Jenže reálného ztvárnění se nedočká.
„Mám veškerý respekt před tím, jak složité některé soudy v takových případech jsou. Kanada, USA nebo Švédsko mají spoustu velmi dobrých hráčů, které nakonec musí vynechat. Přesto nevím, jestli si všichni uvědomují, jakým obousměrným a vítězným hráčem se Connor stal. Četl jsem něco o jeho defenzivních metrikách… Já věřím bilanci vítězství. A když byl součástí týmu, vyhrávali jsme,“ pronesl kouč Chicaga Jeff Blashill, který opomenutí svého svěřence nepochopil.
Bedard s nominací nepočítal ze sta procent ani v době, kdy mu zdraví sloužilo. Uvědomoval si, jaká je konkurence, přesto ve skrytu duše jistě doufal, že ho jmenování do národního týmu nemine. Posledním mezinárodním startem jedničky draftu přesto zatím zůstane ztracený souboj o třetí místo proti Švédsku na mistrovství světa v Praze, kde si za deset klání připsal osm bodů (5+3).
„Kdyby příležitost na ZOH přišla, byl by to pro mě splněný sen. Občas vás to napadne, ale v Kanadě je tolik skvělých hráčů, že se za všech okolností složí parádní mužstvo. Byl bych nadšený, kdybych se stal jeho součástí,“ básnil Bedard na počátku listopadu.
Nedočkal se, ale není jedinou opomenutou star. Kanadský manažer nenašel místo ani pro pilíř Winnipegu Marka Scheifeleho nebo s 50 góly druhého nejlepšího střelce uplynulého kalendářního roku Morgana Geekieho z Bostonu.
Největší kanadské hvězdy mimo nominaci
- Mark Scheifele, útočník (Winnipeg): 39 zápasů - 48 bodů (20+28)
- Connor Bedard, útočník (Chicago): 31 zápasů - 44 bodů (19+25)
- Morgan Geekie, útočník (Boston): 41 zápasů - 41 bodů (25+16)
- Evan Bouchard, obránce (Edmonton): 41 zápasů - 37 bodů (7+30)
- Sam Bennett, útočník (Florida): 39 zápasů - 29 bodů (13+16)
- Matthew Schaefer, obránce (NY Islanders): 41 zápasů - 26 bodů (10+16)
Nominace Kanady:
- Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis/NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles/NHL), Logan Thompson (Washington/NHL),
- Obránci: Cale Makar, Devon Toews (oba Colorado/NHL), Drew Doughty (Los Angeles/NHL), Thomas Harley (Dallas/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg/NHL), Colton Parayko (St. Louis/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Shea Theodore (Vegas/NHL),
- Útočníci: Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (všichni Tampa Bay/NHL), Brad Marchand, Sam Reinhart (oba Florida/NHL), Mitchell Marner, Mark Stone (oba Vegas/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh/NHL), Bo Horvat (New York Islanders/NHL), Nathan MacKinnon (Colorado/NHL), Connor McDavid (Edmonton/NHL), Nick Suzuki (Montreal/NHL), Tom Wilson (Washington/NHL).