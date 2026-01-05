Zimák ŽIVĚ: Poslední odhady olympijské nominace. Koho ano, koho ne a proč?
V úterý oznámí Radim Rulík hokejovému národu nominaci na olympijské hry v Itálii. Ještě předtím, než tak trenér národního týmu učiní, je tady živé vysílání podcastu Zimák a jeho experti, aby přišli se svou verzí zápasové sestavy. Během vysílání své nominační myšlenky odhalí bývalý hokejista Jaroslav Bednář a redaktoři Sportu Patrik Czepiec, Miroslav Horák a Filip Ardon. Nebude ovšem chybět ani soupiska experta Radka Dudy nebo datového analytika Adama Papouška.
Která jména vzbudí rozpor? Kdo by zariskoval v útoku, kdo v brance?
Úplně poslední tipy podle nejaktuálnější formy tak, jak je vidí a vnímají členové podcastu Zimák, tradičně v pondělí od 11.30.